Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук. ФОТОрепортаж
З Нідерландів в Україну об 11:00 за місцевим часом вилетів спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких громадяни України, повертаються додому. "Загальна кількість пасажирів на борту лайнера - 208. З них 177 українських громадян, 2 росіян, 28 громадян Молдови, один громадянин Румунії", - зазначив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі український консул в Нідерландах Юрій Карпук.
Нагадаємо, 8 травня з Нідерландів в Україну спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 159 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.
Йдеться про десять таких лайнерів: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.
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