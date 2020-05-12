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Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук. ФОТОрепортаж

З Нідерландів в Україну об 11:00 за місцевим часом вилетів спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких громадяни України, повертаються додому. "Загальна кількість пасажирів на борту лайнера - 208. З них 177 українських громадян, 2 росіян, 28 громадян Молдови, один громадянин Румунії", - зазначив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 01
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 02

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Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 03
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 04
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 05
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 06
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 07

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Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 08
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 09
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 10
Члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких 177 українців, повертаються додому з Амстердама, - консул Карпук 11

Нагадаємо, 8 травня з Нідерландів в Україну спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 159 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.

Йдеться про десять таких лайнерів: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.

Автор: 

Амстердам (49) карантин (18172) Нідерланди (1567) евакуація (2312) МАУ (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чему этот эвакуированный на фото так радуется.
А представить ему, когда обратно на работу, и будет ли работа на лайнерах в будущем вообще?
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12.05.2020 16:09 Відповісти
Тот случай, когда не знаешь, радоваться за них или сочувствовать.
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Вот только рейс ZT6101 по маршруту Амстердам-Киев-Кишинев выполняла не МАУ а

Titan Airways-чартерная авиакомпания Великобритании со штаб-квартирой в лондонском аэропорту Станстед, работающая главным образом в сфере корпоративных и бизнес-перевозок
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Якщо команди круїзних лайнерів повністю по домівках розпустили ( а там контрактна система - на 6-8 місяців(, значить круїзна галузь точно надовго зупинилась. Круїзи скасовано всіма компанія до кінця 2020 року.
Школа. Це один з найкращих, на мою думку, видів туризму.
І по цінах не Тай вже й дорогт - один тиждень круїзу по Середземному морю (кожен день - нове місто) по ціні двох тижнів пляжного відпочинку у 4* готелі в Туреччині. А вражень значно більше
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12.05.2020 22:56 Відповісти
 
 