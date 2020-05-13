Користувачі "Дії" вказали на різницю в даних із Telegram-ботами: "5-річної давності", "Немає нових прав", "Прописка часів студентства". ФОТО

Підписники застосунку Міністерства цифрової трансформації "Дія" поділилися доказами того, що відомості про українців у Telegram-ботах, куди нібито злили дані, сильно відрізняються від інформації в базі даних "Дії".

Про це йдеться в повідомленні "Дії" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Наші підписники — найкрутіші! Дякуємо, що ділитеся кейсами з нами", - написали там, виклавши скриншоти з доказами.

В опублікованих скринах зазначається, зокрема, що на відміну від даних "Дії", в ботах інформація або застаріла, або відсутня зовсім.







Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які поширюють персональні дані громадян. Вчора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

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