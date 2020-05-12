У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами. ФОТОрепортаж

У Вінниці, Луцьку, Львові та на Луганщині відбулися акції підприємців, які вимагають від міської влади дозволити торгівлю промисловими товарами.

У Луцьку з підприємцями поспілкувався в. о. міського голови Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба Луцької міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт сьогодні зустрівся з підприємцями промислових ринків, які прийшли на мітинг під стіни міської ради. Люди просили дозволу відкрити промислову групу ринків, однак не врахували, що це не в компетенції міської ради", - йдеться в повідомленні.

Пустовіт пояснив, що міська рада не ухвалює рішення відкривати чи не відкривати промислові ринки, а виконує постанови Кабінету міністрів України.

"Сьогодні агропромислові ринки, які пройшли перевірку Держпродспоживслужби, усі працюють, відповідно до тих умов, які вимагає Кабмін. Якщо уряд не прийняв рішення відкрити промислові ринки, то ми не маємо права цього робити... Як тільки буде постанова уряду, ми на другий день скличемо позачергове засідання сесії міської ради та приймемо відповідне рішення. За нами затримки не буде", - підкреслив керівник.

У Львові, повідомляє пресслужба міськради, з пікетниками, які вимагають негайного відкриття у Львові магазинів одягу та взуття, зустрівся заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Він нагадав підприємцям, що протягом останнього тижня відбулося суттєве зростання захворюваності. Один день Львів навіть був лідером в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусую







"Сьогодні відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якому було прийнято ряд пом’якшень карантинних заходів для перукарень, салонів краси та стоматологічних кабінетів. Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, то за рекомендацією імунологів та інфекціоністів такого рішення сьогодні не приймалось", - зазначив Москаленко.

Він також нагадав, що міськрада керується вимогами уряду та адаптує їх до місцевих реалій.

Учасники пікету передали заступнику міського голови своє звернення з вимогою якомога швидше дозволити магазинам відновити свою діяльність.

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У Вінниці у вівторок, 12 травня, підприємці вийшли на мітинг перед міською радою з вимогою відновлення роботи речових ринків, пише Укрінформ.

"Ми вже два місяці не працюємо, а орендної плати нам ніхто не скасовував. Ми не лише не заробляємо, так ще і в збитки входимо. Адже ринок - це єдиний спосіб заробити на життя. Тим часом продовольчі ринки запрацювали. Чим наша торгівля відрізняється в принципі? У нас відкрите повітря, протяги і умови для запобігання поширенню вірусу значно кращі. Маски, санітайзер - не проблема. Тому вимагаємо рівних умов для всіх підприємців, щоб ми і наші співробітники мали можливість годувати свої сім'ї", - розповідає підприємиця з Центрального ринку Вінниці Тетяна Володимирівна.



























За її словами, участь у мітингу беруть понад 100 підприємців з трьох вінницьких ринків - Муніципального, Центрального та "Урожай". Вони тримають плакати з гаслами "Нам потрібно працювати", "Чим годувати сім'ю?", "Кабмін, проживи два місяці без зарплати" та інші.

Вони прийшли до будівлі Вінницької міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі. Підприємці, які торгують на речових ринках, зібрали підписи під відповідним зверненням до міської влади і відправили ініціативну групу для переговорів з міською владою.

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Як повідомлялося, у Вінниці за рішенням міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 11 травня відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 частково пом'якшені карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, дозволена робота закладів торговельного та побутового обслуговування населення за умови забезпечення усіх санітарних і протиепідемічних заходів. Речові ринки в перелік установ, яким дозволено відновити роботу, не увійшли.

Підприємці, які вийшли на акцію з вимогою відкриття непродовольчих ринків, обговорили з керівником Луганської області Сергієм Гайдаєм умови подальшого послаблення карантинних заходів. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Передати голові Луганської обласної державної адміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю звернення щодо відкриття непродовольчих ринків та магазинів, визначитись із датою, коли це можна буде зробити, прийшли на площу перед облдержадміністрацією підприємці з міст Лисичанськ та Рубіжне", - йдеться в повідомленні.





Гайдай зустрівся з ініціативною групою учасників акції, на зустрічі зазначив, що рішення про відкриття ринків він зможе ухвалити за підсумками селекторної наради з Президентом, яка відбудеться сьогодні.

На щастя, ми пройшли усі свята без загострення ситуації із захворюваністю на Соvid-19, і вже декілька днів немає нових випадків, люди тільки одужують. Заходи були жорсткими, але дали й результат. Тому ми будемо говорити про можливість відкриття магазинів канцтоварів, книгарень та інших за умови забезпечення санітарних норм", – поінформував Гайдай ініціативну групу від підприємців.

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За повідомленнями ЗМІ, торговці непродуктових ринків в Лисичанську вийшли сьогодні на акцію протесту і пообіцяли, в разі не виконання їхньої вимоги про відновлення роботи, почати перекривати вулиці.