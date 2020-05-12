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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами. ФОТОрепортаж

У Вінниці, Луцьку, Львові та на Луганщині відбулися акції підприємців, які вимагають від міської влади дозволити торгівлю промисловими товарами.

У Луцьку з підприємцями поспілкувався в. о. міського голови Григорій Пустовіт, повідомляє пресслужба Луцької міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт сьогодні зустрівся з підприємцями промислових ринків, які прийшли на мітинг під стіни міської ради. Люди просили дозволу відкрити промислову групу ринків, однак не врахували, що це не в компетенції міської ради", - йдеться в повідомленні.У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 01

Пустовіт пояснив, що міська рада не ухвалює рішення відкривати чи не відкривати промислові ринки, а виконує постанови Кабінету міністрів України.

"Сьогодні агропромислові ринки, які пройшли перевірку Держпродспоживслужби, усі працюють, відповідно до тих умов, які вимагає Кабмін. Якщо уряд не прийняв рішення відкрити промислові ринки, то ми не маємо права цього робити... Як тільки буде постанова уряду, ми на другий день скличемо позачергове засідання сесії міської ради та приймемо відповідне рішення. За нами затримки не буде", - підкреслив керівник.

У Львові, повідомляє пресслужба міськради, з пікетниками, які вимагають негайного відкриття у Львові магазинів одягу та взуття, зустрівся заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Він нагадав підприємцям, що протягом останнього тижня відбулося суттєве зростання захворюваності. Один день Львів навіть був лідером в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусую

У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 02
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 03
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 04

"Сьогодні відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС, на якому було прийнято ряд пом’якшень карантинних заходів для перукарень, салонів краси та стоматологічних кабінетів. Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, то за рекомендацією імунологів та інфекціоністів такого рішення сьогодні не приймалось", - зазначив Москаленко.

Він також нагадав, що міськрада керується вимогами уряду та адаптує їх до місцевих реалій.

Учасники пікету передали заступнику міського голови своє звернення з вимогою якомога швидше дозволити магазинам відновити свою діяльність.

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У Вінниці у вівторок, 12 травня, підприємці вийшли на мітинг перед міською радою з вимогою відновлення роботи речових ринків, пише Укрінформ.

"Ми вже два місяці не працюємо, а орендної плати нам ніхто не скасовував. Ми не лише не заробляємо, так ще і в збитки входимо. Адже ринок - це єдиний спосіб заробити на життя. Тим часом продовольчі ринки запрацювали. Чим наша торгівля відрізняється в принципі? У нас відкрите повітря, протяги і умови для запобігання поширенню вірусу значно кращі. Маски, санітайзер - не проблема. Тому вимагаємо рівних умов для всіх підприємців, щоб ми і наші співробітники мали можливість годувати свої сім'ї", - розповідає підприємиця з Центрального ринку Вінниці Тетяна Володимирівна.

У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 05
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 06
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 07
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 08
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 09
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 10
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 11
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 12
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 13
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 14
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 15
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 16
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 17

За її словами, участь у мітингу беруть понад 100 підприємців з трьох вінницьких ринків - Муніципального, Центрального та "Урожай". Вони тримають плакати з гаслами "Нам потрібно працювати", "Чим годувати сім'ю?", "Кабмін, проживи два місяці без зарплати" та інші.

Вони прийшли до будівлі Вінницької міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі. Підприємці, які торгують на речових ринках, зібрали підписи під відповідним зверненням до міської влади і відправили ініціативну групу для переговорів з міською владою.

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Як повідомлялося, у Вінниці за рішенням міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 11 травня відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 частково пом'якшені карантинні обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, дозволена робота закладів торговельного та побутового обслуговування населення за умови забезпечення усіх санітарних і протиепідемічних заходів. Речові ринки в перелік установ, яким дозволено відновити роботу, не увійшли.

Підприємці, які вийшли на акцію з вимогою відкриття непродовольчих ринків, обговорили з керівником Луганської області Сергієм Гайдаєм умови подальшого послаблення карантинних заходів. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Передати голові Луганської обласної державної адміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю звернення щодо відкриття непродовольчих ринків та магазинів, визначитись із датою, коли це можна буде зробити, прийшли на площу перед облдержадміністрацією підприємці з міст Лисичанськ та Рубіжне", - йдеться в повідомленні.

У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 18
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами 19

Гайдай зустрівся з ініціативною групою учасників акції, на зустрічі зазначив, що рішення про відкриття ринків він зможе ухвалити за підсумками селекторної наради з Президентом, яка відбудеться сьогодні.

На щастя, ми пройшли усі свята без загострення ситуації із захворюваністю на Соvid-19, і вже декілька днів немає нових випадків, люди тільки одужують. Заходи були жорсткими, але дали й результат. Тому ми будемо говорити про можливість відкриття магазинів канцтоварів, книгарень та інших за умови забезпечення санітарних норм", – поінформував Гайдай ініціативну групу від підприємців.

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За повідомленнями ЗМІ, торговці непродуктових ринків в Лисичанську вийшли сьогодні на акцію протесту і пообіцяли, в разі не виконання їхньої вимоги про відновлення роботи, почати перекривати вулиці.

Автор: 

Вінниця (621) карантин (18172) Луцьк (414) Львів (3071) підприємці (618) протест (2398) ринок (458) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+20
Низзя. Не положено. Еще торговые сети типа "эпицентра", "Фокстрота" , "Эльдорадо" и иже с ними до конца не обогатились.
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12.05.2020 16:59
+10
І що саме прикольно, що БІЛЬШІСТЬ їх голосувало за зє па пріколу.
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12.05.2020 17:19
+4
Не тільки по приколу, а ще так агітували за зє ,що аж своїх незгідних працівників звільняли
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12.05.2020 23:41
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Низзя. Не положено. Еще торговые сети типа "эпицентра", "Фокстрота" , "Эльдорадо" и иже с ними до конца не обогатились.
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12.05.2020 16:59 Відповісти
І що саме прикольно, що БІЛЬШІСТЬ їх голосувало за зє па пріколу.
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12.05.2020 17:19 Відповісти
Не тільки по приколу, а ще так агітували за зє ,що аж своїх незгідних працівників звільняли
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12.05.2020 23:41 Відповісти
Нормально там с соцдистанцией, поддерживают статистику...
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12.05.2020 17:11 Відповісти
Або закривати всіх,або відкривати всіх..."Міцність ланцюга визначається його самою слабою ланкою"...Тобто якщо заразишся в перукарні то у взуттєвому можеш вже нічого не боятись...
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12.05.2020 17:11 Відповісти
В лоховирус никто не верит.
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12.05.2020 17:15 Відповісти
тренируемся для мирного протеста - ЗЕ ЕНД
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12.05.2020 17:21 Відповісти
Ляшко и с собственно "слугам " п@х#й на свой народ.он ж вчера сказал - шоб овцы сидели в своей отаре.а то что есть статья в конституции о праве на работу,так на это можно плюнуть.мать сегодня ходила в цирюльню так сидеть ы маске,парикмахерша чуть ли не как ликвидатор ЧАЕС ...а власти побоку.вспоминается мультик про Врунгеля песня бандитов .наверное это и есть официальный гимн нынешней власти.ненравился вам Петя-алкаш ,получите эпоху жебратства
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12.05.2020 17:29 Відповісти
Хирургические (медицинские) маски появились в 1897 году, для того чтобы защищать хирургические раны от капель, выделяемых дыханием хирургов. Их начали применять и за пределами операционных, чтобы контролировать распространение инфекционных болезней. Во время пандемии гриппа 1919 года маски уже были доступны, их раздавали населению, но они не оказали влияния на течение эпидемии. В то время еще не было известно, что вирус гриппа является наноскопическим и может проникать через хирургическую маску. В 2010 году Национальная академия наук США заявила, что вне больниц «маски не предназначены или не сертифицированы для защиты пользователя от респираторных инфекций». Ряд исследований показал неэффективность хирургических масок для предотвращения заражения гриппом в домашних условиях. Канадское агентство общественного здравоохранения не рекомендует использовать маски здоровым людям во время пандемий, признавая, что маска не показала эффективности в этих условиях
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12.05.2020 17:37 Відповісти
В рандомизированном исследовании среди медицинского персонала в Токио, которое длилось 2,5 месяца, медицинская маска оказалась неэффективной в предотвращении простудных заболеваний [3]. Во французском рандомизированном исследовании проверили влияет ли маска на заражение членов семьи, если ее постоянно носит больной гриппом человек. Маска никак не повлияла на количество заболевших членов семьи
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12.05.2020 17:40 Відповісти
намордник это ошейник для секты добровольных барановирусных. Геть секту шмыгаля
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12.05.2020 17:43 Відповісти
У Вінниці, Луцьку і Львові підприємці пікетували мерії, вимагаючи дозволити торгівлю промтоварами - Цензор.НЕТ 5405
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12.05.2020 18:27 Відповісти
Не, ну это ржака))) ВР почуйте нас)) вы как челобитную подаете? холопы))) Если вы выходите ПРОСИТЬ чтобы чиновники циничным образом прекратили нарушать ваши права... ребята, будут вас дрючить и дальше, а вы просите, слезней просите, на колени встаньте - и просите
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12.05.2020 18:33 Відповісти
Хочуть створити промтоварний кластер?
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12.05.2020 19:35 Відповісти
дайте разрешение пусть торгуют....умный не прийдет....будет беречься вируса...
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12.05.2020 20:07 Відповісти
Базарні бариги, коли ви вже понажераєтеся ??:
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12.05.2020 21:08 Відповісти
О элехторат янелоха выползло)Людям уже кушать нечего,по твоему пусть с голоду умирают,это не так страшно как ковид?))
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13.05.2020 18:21 Відповісти
и на фотках кучу людей без масок. Прям так и вижу, как они на базарах будут в тех масках ходить

Открыть нужно, но с масками и соц. дистанциями. Зная наших - этого никто не будет делать.
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13.05.2020 00:02 Відповісти
То они ещё не знают что как выйдут с карантина, им сразу же надо будет РРО покупать
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13.05.2020 07:09 Відповісти
Нужно срочно принять закон разрешающий массовый суицид при торговле промтоварами.
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13.05.2020 07:15 Відповісти
Нельзя,шмыгаль же сказал,до 1,потом до 10 июня,и так далее,пока зеленая плесень полностью не вылезет через жопу)))))))
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13.05.2020 18:17 Відповісти
 
 