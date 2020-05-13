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Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Оригінал і путінська підробка

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Покладання

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Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Знайдено докази румунського походження Дубінського

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Навколо самі порохоботи ...

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

У перукарні

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Перший "післякарантинний" ранок

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ну чесно ...

Також дивіться: "Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою. ВIДЕО

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пророцтво

Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Безсмертний полк

Більше фотошопів дивіться  тут

Автор: 

Бойко Юрій (440) Льовочкін Сергій (159) Медведчук Віктор (1707) політика (4411) Порошенко Петро (15174) путін володимир (23827) фотожаба (13868) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+19
С порохом прикольно получилось!
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13.05.2020 09:39
+16
Залікаво!
Идейные борцы за денежные знаки, первое утро после карантина, румынские корни Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9165
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13.05.2020 09:05
+12
"Идейные борцы за денежные знаки" - класс!
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13.05.2020 09:38
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Залікаво!
Идейные борцы за денежные знаки, первое утро после карантина, румынские корни Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9165
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13.05.2020 09:05 Відповісти
Выходишь из подъезда, а на тебя "зарплата" напала.
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13.05.2020 09:12 Відповісти
Замените "из подъезда" на "из особняка" и ваша фраза станет более правильной
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13.05.2020 09:44 Відповісти
Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3913
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13.05.2020 19:16 Відповісти
А я-то смотрю дубинский на Будулая похож
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13.05.2020 09:08 Відповісти
Наверное, дальний родственник. Только порченный какой-то, совсем ЗЕленый.
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13.05.2020 10:12 Відповісти
Недоспелый...
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13.05.2020 14:06 Відповісти
Перукарня, залік👍
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13.05.2020 09:27 Відповісти
"Идейные борцы за денежные знаки" - класс!
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13.05.2020 09:38 Відповісти
С порохом прикольно получилось!
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13.05.2020 09:39 Відповісти
як на мене, то звучить як комлімент пороху.
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13.05.2020 12:15 Відповісти
А мне больше про боксеров понравилось
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13.05.2020 17:19 Відповісти
Ідейних борців за грошові знаки треба притягнути до відповідальності за плагіат Бендера, Балаганова і Паніковського
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14.05.2020 21:29 Відповісти
Ідейні борці за грошові знаки, перший ранок після карантину, румунське коріння Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3744
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15.05.2020 09:18 Відповісти
 
 