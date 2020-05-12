Небо над 20 містами пронизало проміння світла в межах акції "Стоп культурний карантин". ФОТОрепортаж
У Києві, Харкові, Одесі та інших містах у небо спрямували потужні прожектори на знак підтримки культурної індустрії. Мета акції - привернути увагу уряду до труднощів креативної індустрії через карантин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання theБабель.
Рівно о 22:00 в Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших містах у різних точках в небо спрямували промені світла.
В акції беруть участь багато організаторів фестивалів та концертів. Учасники акції зазначають, що план виходу з карантину розроблено для всіх галузей, окрім культурної індустрії.
"В уряду немає сценарію для нас, для понад 250 тисяч осіб - артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент-агентств, технічного персоналу світла, звуку і сцени, декораторів, квиткових операторів [...]. Дайте нам можливість працювати, поговоріть із нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України", - сказано в заяві.
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даже Распутин в 90е подмигивал
...дайте нам возможность...
Хто хоче чогось досягти - шукає можливості. А хто не хоче - шукає причини.
У всьому світі виходять з Карантину самі. На Карантині в соціальних мережах буржуйська культурна сфера творила чарівні речі і ні в кого нічого не просила. Навпаки, ще й допомагала.
пару месяцев перетопчитесь.
https://www.youtube.com/watch?v=0DSs8vjTRdk Шариков всё же дал потомство
Зато раньше, в центре города каждые выходные какое-то танцевально-кривляльное шоу под оглушительную фанеру. И конешно же, деньги на эту "культуру" раскладываются по карманам чиновников и на бухло деятелям исскуства, шоб крывотивили и дальше.
Культуры во всем этом шалмане %5 - в консерватории, иногда в филармонии, в опере, в театре. Остальные лабухи, которые по кабакам, свадьбам и коммерческим утренникам для тружеников безмена и калькулятора в домах культуры памяти СССР бабки зашибают на безмозольную жизнь. Блин, страна фотографов и массажистов по ягодицам, врачей-губонакачивателей, тренеров по сжиганию сожранного и охранников хозяев украденного с общегосударственного колхозного поля.
Глисты зашевелились - Бобик стал плохо питаться и им стало не хватать!