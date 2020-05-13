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Новини Фото Будні поліції
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Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в ресторані "Святослав" у м. Винники, розташованому поруч зі Львовом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Затриманому - 27 років, він мешканець м.Львова. При собі в нього не знайшли ні гранати, ні якихось інших боєприпасів або зброї.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом. ФОТОрепортаж

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Завтра суд обере затриманому запобіжний захід.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 12 травня чоловік зайшов до ресторану в м. Винники і заявив, що в нього із собою граната і що він збирається її підірвати. У ресторані тривав ремонт, усі, хто був у будівлі, вийшли. Поліція кілька годин вела переговори з чоловіком.

Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція 01
Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція 02
Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція 03
Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція 04
Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція 05

Автор: 

вибух (4461) Львів (3071) Нацполіція (15173) ресторани (334) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+7
Карантин плохо отразился на населении...
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13.05.2020 01:02
+3
Надюха Савченко погрожувала зірвати Раду і навіть міномети і міни вилучили і що? Ведуча на одному "правдивому каналі".
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13.05.2020 09:15
+2
порохоботи ще не заявляли, що це початок Майдану?
ну, коли один наркоман захопив типу міст метро в Києві, то вони саме так верещали
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13.05.2020 06:26
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Может придурок на вынос жрачку хотел купить,а тут ремонт...
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13.05.2020 00:44 Відповісти
Карантин плохо отразился на населении...
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13.05.2020 01:02 Відповісти
порохоботи ще не заявляли, що це початок Майдану?
ну, коли один наркоман захопив типу міст метро в Києві, то вони саме так верещали
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13.05.2020 06:26 Відповісти
Кукуха поїхала через карантин, не він перший, не він останній
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13.05.2020 08:24 Відповісти
Надюха Савченко погрожувала зірвати Раду і навіть міномети і міни вилучили і що? Ведуча на одному "правдивому каналі".
показати весь коментар
13.05.2020 09:15 Відповісти
 
 