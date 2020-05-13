Чоловіка, який погрожував підірвати ресторан під Львовом, затримали, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в ресторані "Святослав" у м. Винники, розташованому поруч зі Львовом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Затриманому - 27 років, він мешканець м.Львова. При собі в нього не знайшли ні гранати, ні якихось інших боєприпасів або зброї.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

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Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Завтра суд обере затриманому запобіжний захід.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 12 травня чоловік зайшов до ресторану в м. Винники і заявив, що в нього із собою граната і що він збирається її підірвати. У ресторані тривав ремонт, усі, хто був у будівлі, вийшли. Поліція кілька годин вела переговори з чоловіком.









