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Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство. ФОТОрепортаж

В Україні спеціальним рейсом зі Стамбула повертаються 109 українців і 18 іноземців.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині. Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира - Тайсон, Фанні і Ґабріель", - йдеться в повідомленні Генконсульства.

Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство 01Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство 02Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство 03
Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство 04

Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло загиблої українки з лайнера Regal Princess 12 травня привезуть спецрейсом на Батьківщину

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консульство (308) Стамбул (177) Туреччина (3502)


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А потім за виїзд із України треба платити Шмигалю?
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13.05.2020 10:14 Відповісти
А существует статистика скачков заболевания параллельно возвращению наших граждан из-за бугра? Существует масса случаев, когда возвращенцы, сами того не зная, заражают других людей. Симптомов, вроде, нет, самоизолироваться никто и не думает, а вирус выныривает " здравствуй, Украина!" При таком порционном прибытии украинцев, мы целый год будем выживать в карантине.
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13.05.2020 10:47 Відповісти
 
 