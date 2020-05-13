Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство. ФОТОрепортаж
В Україні спеціальним рейсом зі Стамбула повертаються 109 українців і 18 іноземців.
Про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.
Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині. Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира - Тайсон, Фанні і Ґабріель", - йдеться в повідомленні Генконсульства.
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Ali Hasan
показати весь коментар13.05.2020 10:14 Відповісти Мені подобається 0
patriotukrainy
показати весь коментар13.05.2020 10:47 Відповісти Мені подобається 1
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