Понад 100 українців спецрейсом повертаються зі Стамбула на Батьківщину, - консульство. ФОТОрепортаж

В Україні спеціальним рейсом зі Стамбула повертаються 109 українців і 18 іноземців.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині. Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира - Тайсон, Фанні і Ґабріель", - йдеться в повідомленні Генконсульства.









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