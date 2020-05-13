Капелан ПЦУ і нацгвардійці привітали ветерана Івана Залужного зі 102-річчям. ФОТОрепортаж
Гвардійці військової частини 3033 разом з військовим священником Анатолієм Кусиком привітали ветерана Івана Залужного зі 102-річчям.
Про це капелан ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці з великою радістю поздоровляли Івана Залужного, який 10 травня 2020 року святкував свій 102-ий День Народження. Легендарний ветеран зі своїм героїчним життєвим шляхом - є прикладом мужності та патріотизму для всього молодого покоління захисників", - написав він.
Кусик зазначив, що за своє довге життя Іван Залужний пережив в дитинстві не тільки Голодомор 1932-1933 років, а й Другу світову війну. Героїчно проявив себе у визволенні міста Сейсин, за що був нагороджений Орденом Червоного Прапора. Дослужився до звання капітана 1-го рангу.
Два роки тому, у день свого 100-річного ювілею, Іван Оникійович отримав від президента "Орден за мужність" ІІІ ступеня. Таким самим орденом (посмертно) нагороджений і його онук - командир взводу військової частини 3033 Національної гвардії України Іван Гутник-Залужний. Орден за онука отримував його дід.
"Іван Оникійович має багато нагород - ордени Червоної Зірки, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Ордени та медалі, знаходили героя під час війни та у післявоєнний час. Але основна нагорода, розповідає ветеран, - це достойно вихований онук Іван, який як і його дід, пішов захищати свою Батьківщину ще у 2014 році. Він героїчно загинув поблизу Амвросіївки, ціною свого життя, дав змогу повернутися розвідувальній групі, прийнявши вогонь на себе", - написав капелан.
"Так сталося, що в травневі свята збіглися дві дати - День народження Івана Залужного та свято Дня матері. Гвардійці пам’ятають подвиги своїх дідів і вшановують матерів, які дали життя та виховали справжніх патріотів. Героїчний приклад нацгвардійця Івана Гутника-Залужного та його діда-ветерана стане непохитним еталоном для всіх майбутніх поколінь!" - зазначає Кусик.
Фото: Кусик / Facebook
"Дякую Вам від усього українського народу - і за ваші бойові подвиги, і за онука-героя ", - підсумував Кусик.
ван Анікейович Залужний народився в 1918 році в селі Кіслічувате Томаківського району Дніпропетровської області.
У 1938 році був призваний в 14 гірничо-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни у складі 355 окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де був поранений в ногу. 14 серпня 1945 у складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов усю війну (а також японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю "За бойові заслуги", Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.
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не верю в совпадения. дед с бабкой Ивана назвали сына АниКей явно неспроста...
Низкий поклон тебе, Иван Аникеевич, здоровья и долгих лет жизни!
Вітаємо !
Здоров*я, Вам, шановний герою! Ми Вас поважаємо ! Многая літа ! Дякуємо за внука - Героя ! Низький Вам уклін !
Герой Второй мировой уже не первый год встречает день 9 мая без внука, украинского патриота -воина ВСУ,защитника Родины. По YouTube разлетелось видео с названием «Вічна слава Героям! Ветеран Іван Залужний втратив внука у війні на сході України».
Я хотел бы, чтобы меня услышали ветераны Великой Отечественной войны из России, мои друзья, мои побратимы, - говорил Иван Залужный на похоронах внука. Я обращаюсь к Путину: «Что ж ты сволочь делаешь? Чего тебе мало? Вы Крым преступно взяли - вам мало? Войска ввели туда. Что еще нужно - Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Вы кровью обливаете Украину!» Я хотел бы, чтобы мои боевые товарищи остановили этого Пути -каина, потому что мы с ними делили хлеб пополам, мы друг друга защищали, лежали в окопах. Я думал что буду всегда праздновать юбилей Великой Победы, а похоронил своего Ванечку, которого убили внуки моих побратимов из ставшей вражеской России. Двадцатитрехлетний младший лейтенант нац-гвардии Иван Гутник-Залужный, внук героя ветерана войны погиб в бою, пули российских фашистов оккупантов оборвали его жизнь .
Иван Залужный-младший был единственный сын у матери, она рассказала журналистам, что, получив, повестку, Иван отложил уже назначенную свадьбу - Да, у нас все для торжества было готово: платье невесте куплено, аванс за банкет внесен, разве что приглашения гостям не разослали, - вспоминает она.- А когда Ваню призвали, он сказал: «Мама, какая свадьба, когда война и Родина в опасности?!»…
Вот так получается что Герой дед бил немцев - фашистов оккупантов и пережил своего внука которого убили такие же как и немецкие но уже российские - фашисты оккупанты.