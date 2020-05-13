Капелан ПЦУ і нацгвардійці привітали ветерана Івана Залужного зі 102-річчям. ФОТОрепортаж

Гвардійці військової частини 3033 разом з військовим священником Анатолієм Кусиком привітали ветерана Івана Залужного зі 102-річчям.

Про це капелан ПЦУ написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці з великою радістю поздоровляли Івана Залужного, який 10 травня 2020 року святкував свій 102-ий День Народження. Легендарний ветеран зі своїм героїчним життєвим шляхом - є прикладом мужності та патріотизму для всього молодого покоління захисників", - написав він.

Кусик зазначив, що за своє довге життя Іван Залужний пережив в дитинстві не тільки Голодомор 1932-1933 років, а й Другу світову війну. Героїчно проявив себе у визволенні міста Сейсин, за що був нагороджений Орденом Червоного Прапора. Дослужився до звання капітана 1-го рангу.

Два роки тому, у день свого 100-річного ювілею, Іван Оникійович отримав від президента "Орден за мужність" ІІІ ступеня. Таким самим орденом (посмертно) нагороджений і його онук - командир взводу військової частини 3033 Національної гвардії України Іван Гутник-Залужний. Орден за онука отримував його дід.

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"Іван Оникійович має багато нагород - ордени Червоної Зірки, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Ордени та медалі, знаходили героя під час війни та у післявоєнний час. Але основна нагорода, розповідає ветеран, - це достойно вихований онук Іван, який як і його дід, пішов захищати свою Батьківщину ще у 2014 році. Він героїчно загинув поблизу Амвросіївки, ціною свого життя, дав змогу повернутися розвідувальній групі, прийнявши вогонь на себе", - написав капелан.

"Так сталося, що в травневі свята збіглися дві дати - День народження Івана Залужного та свято Дня матері. Гвардійці пам’ятають подвиги своїх дідів і вшановують матерів, які дали життя та виховали справжніх патріотів. Героїчний приклад нацгвардійця Івана Гутника-Залужного та його діда-ветерана стане непохитним еталоном для всіх майбутніх поколінь!" - зазначає Кусик.

Фото: Кусик / Facebook

"Дякую Вам від усього українського народу - і за ваші бойові подвиги, і за онука-героя ", - підсумував Кусик.

ван Анікейович Залужний народився в 1918 році в селі Кіслічувате Томаківського району Дніпропетровської області.

У 1938 році був призваний в 14 гірничо-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни у складі 355 окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де був поранений в ногу. 14 серпня 1945 у складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов усю війну (а також японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників", двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю "За бойові заслуги", Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.