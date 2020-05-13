Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено). ФОТОрепортаж

Власники автобусних компаній, що займаються міжміськими і міжнародними перевезеннями, в центрі Києва вимагають від уряду відновити міжміське і міжнародне автобусне сполучення, зупинене на період карантину.

Понад пів сотні автобусів зайняли Європейську площу і Хрещатик, залишаючи місце для дорожнього руху, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо жити", "Економіка без транспорту не працює", "У мене немає грошей на таксі", "Відкрийте міжнародне сполучення - людям потрібна робота", "Припиніть гібридний карантин", "Чому авіачартерам можна, а автобусним - ні?" - такі гасла висувають протестувальники.

У зв'язку з акцією перевізників у центрі столиці посилено заходи безпеки, повідомляє відділ комунікації поліції Києва. "Одночасно інформуємо, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці… Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція обмежила проїзд вулицею Грушевського уздовж будівлі Кабінету Міністрів. У попередні середи там протестували інші підприємці, вимагаючи послаблення карантину.

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Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що міністерство працює над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу.

Фото Олега Богачука





















