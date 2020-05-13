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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено). ФОТОрепортаж

Власники автобусних компаній, що займаються міжміськими і міжнародними перевезеннями, в центрі Києва вимагають від уряду відновити міжміське і міжнародне автобусне сполучення, зупинене на період карантину.

Понад пів сотні автобусів зайняли Європейську площу і Хрещатик, залишаючи місце для дорожнього руху, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо жити", "Економіка без транспорту не працює", "У мене немає грошей на таксі", "Відкрийте міжнародне сполучення - людям потрібна робота", "Припиніть гібридний карантин", "Чому авіачартерам можна, а автобусним - ні?" - такі гасла висувають протестувальники.

У зв'язку з акцією перевізників у центрі столиці посилено заходи безпеки, повідомляє відділ комунікації поліції Києва. "Одночасно інформуємо, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі столиці… Закликаємо організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція обмежила проїзд вулицею Грушевського уздовж будівлі Кабінету Міністрів. У попередні середи там протестували інші підприємці, вимагаючи послаблення карантину.

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Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що міністерство працює над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу.

Фото Олега Богачука

Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 01
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 02
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 03
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 04
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 05
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 06
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 07
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 08
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 09
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 10
Автоперевізники протестують у центрі Києва, вимагають відновлення міжміських перевезень (оновлено) 11

Автор: 

карантин (18172) Київ (19490) перевезення (1008) Нацполіція (15176) протест (2398) транспорт (1394) Богачук Олег1 (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками
Далі не треба, я навіть знаю за кого вони та водії тих компаній голосували. ХавайТе!
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13.05.2020 10:59
+12
Это те, которые АТОшников из автобусов выгоняют?
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13.05.2020 11:01
+11
Это не владельцы, а обычные водители, которых выгнали на протест. Владельцы ездят на черных крузаках и лексусах, и получают львиную долю барышей от перевозки украинцев по дорогим билетам на 20-летних дымящихся скотовозах, купленных б/у из Европы.
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13.05.2020 10:56
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Это не владельцы, а обычные водители, которых выгнали на протест. Владельцы ездят на черных крузаках и лексусах, и получают львиную долю барышей от перевозки украинцев по дорогим билетам на 20-летних дымящихся скотовозах, купленных б/у из Европы.
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13.05.2020 10:56 Відповісти
крузак и лексус самые голимые машины в нашей стране...
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13.05.2020 11:15 Відповісти
а какая разніца?
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13.05.2020 11:17 Відповісти
И что бы маршруточку можно было как раньше, битком, как до карантина, а то бензин в соседней теме подешевел аж на 5 грн, а им денег все равно не хватает , хотя маршрутки на газу и о чем это я ваще
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13.05.2020 10:57 Відповісти
Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками
Далі не треба, я навіть знаю за кого вони та водії тих компаній голосували. ХавайТе!
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13.05.2020 10:59 Відповісти


Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок - Цензор.НЕТ 8087
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13.05.2020 11:00 Відповісти
Жостко... и както... слишком уж реалистично
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13.05.2020 13:45 Відповісти
Это те, которые АТОшников из автобусов выгоняют?
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Еще одни не понимают что ограничения будут снимать постепенно, вчера протестовала культурная богема, требовали разрешить массовые мероприятия типа концертов и спектаклей.
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13.05.2020 11:06 Відповісти
Похоже массовок будет много...
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13.05.2020 11:18 Відповісти
та пусть ездят....сами без нормальных адекватных людей...которые от вируса спасаются..
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13.05.2020 11:12 Відповісти
Это правильно. Я щитаю, что кто хочет спасаться от чегото - имеет полное право, пусть спасается как хочет, только в рамках закона, а кому нужно работать и жить - тоже имеет полное право.
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13.05.2020 13:51 Відповісти
Интересно, а где собираются протестующие авиаперевозчики, уже продавшие билеты с 23 мая? И где несчастная МАУ, ожидающая мощных вливаний из бюджетного корыта, чтобы спасти компании бабу Бени от банкротства? И где сотни контрагентов МАУ, которым она задолжала сотни (!) миллионов долларов? И где сотни тысяч клиентов МАУ, SkyUp, которым эти милые компании отказываются возвращать деньги за невыполненные полеты?
К сожалению, ответ прост: банде зеленой шмаркли до этих вопросов, до долгов, до обманутых клиентов нет никакого дела!
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13.05.2020 11:34 Відповісти
надо чтобы к ним присоединился городской транспорт. правительство аферистов должно уйти
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13.05.2020 11:50 Відповісти
Бей буржуинов!!!
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13.05.2020 12:28 Відповісти
Правильно! Дайош, как в Испании по тыще трупов в день!
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13.05.2020 15:53 Відповісти
А че по тыще,может по миллиону?зачем мелочиться! Не все семьи живут рядом и как помочь? А да государство поможет!
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13.05.2020 19:28 Відповісти
на танках с оружием туда надо ехать протестовать
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13.05.2020 19:44 Відповісти
То есть почти 2 месяца карантина козе под хвост,благодаря этим барыгам желающим подзаработать.
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13.05.2020 20:48 Відповісти
А коли вони без причини піднімають тарифи на проїзд, домовляючись між собою, мотивуючи, шо мало не у збиток собі працюють. То тепер хай без причини посидять вдома. Без збитку.
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14.05.2020 20:57 Відповісти
 
 