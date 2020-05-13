УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12585 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
5 210 15

Поліція затримала в Мукачеві 66-річну жінку, яка продавала наркотики школярам. ФОТОрепортаж

У Мукачеві поліція викрила на збуті наркотиків мукачівку похилого віку. У своєму будинку, який розташований біля місцевої школи, пенсіонерка влаштувала магазин, куди приходили отримати дозу наркозалежні городяни, серед яких були і неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

За оперативною інформацією, зібраною у процесі документування злочинної діяльності 66-річної жінки, остання систематично збувала психотропну речовину метамфетамін наркозалежним клієнтам.

Оскільки будинок наркоторговки розташований поряд з місцевою школою, серед її клієнтів були і неповнолітні учні. Це підтверджують і кількаразові оперативні закупки, проведені у неї протягом короткого проміжку часу.

Поліція затримала в Мукачеві 66-річну жінку, яка продавала наркотики школярам 01

З’ясовано, що жінка налагодила чіткий механізм реалізації кримінального товару серед своїх клієнтів. Досвідчена не тільки за віком, а і за протизаконним фахом наркодилерка вже раніше неодноразово судима за злочини подібного характеру.

Вчора, 12 травня, працівники закарпатської поліції провели санкціонований обшук в помешканні мукачівки, де виявили залишки наркотиків, приладдя для їх фасування, ваги та грошові кошти, ймовірно, отримані на продажі товару. Окрім цього, в жінки було виявлено ультрафіолетову лампу для детектору банкнот, за допомогою якої вона перевіряла покупців, чи не намагаються вони її "підставити". Всі речові докази слідчі вилучили та направлять експертам для дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали на Подолі в Києві "закладника", у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом вказаного злочину у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків. 

Поліція затримала в Мукачеві 66-річну жінку, яка продавала наркотики школярам 02

Наразі мукачівку затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання для фігурантки запобіжного заходу.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зухвалій наркоторговці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

діти (5066) Мукачево (175) наркотики (1447) Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
OLD BITCH !!!
показати весь коментар
13.05.2020 11:20
+3
Бабушки бывают разные....
показати весь коментар
13.05.2020 11:22
+3
Ай-не-не, ромале і човалє
Мет піонерам продавалє
показати весь коментар
13.05.2020 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
OLD BITCH !!!
показати весь коментар
13.05.2020 11:20 Відповісти
Мукачівки - це така національність? Дається взнаки!
показати весь коментар
13.05.2020 11:35 Відповісти
Ай-не-не, ромале і човалє
Мет піонерам продавалє
показати весь коментар
13.05.2020 11:39 Відповісти
Все окончится миром. Она предоставит справку, что она Мать-Героиня, при том одиночка, барон наймет крутого адвоката, а весь табор устроит митинг перед горадминистрацией и позовет российские СМИ. И опять вся та же бесконечная история.
показати весь коментар
13.05.2020 13:17 Відповісти
не дождалася перерасчёта пенсии от зеленского- на самозабезпеченні
показати весь коментар
13.05.2020 13:04 Відповісти
Она их продавала в маске? При продаже принципы сексуального дистанцирования соблюдались?
показати весь коментар
13.05.2020 11:21 Відповісти
Бабушки бывают разные....
показати весь коментар
13.05.2020 11:22 Відповісти
Бабушка надеялась, что под воздействием наркотиков школьники её изнасилуют.
показати весь коментар
13.05.2020 11:28 Відповісти
детям . . . гореть ей в аду, если это правда . . .
показати весь коментар
13.05.2020 11:33 Відповісти
в концлагерь суку
показати весь коментар
13.05.2020 12:11 Відповісти
И что, никто не дал этой старушке подержать в руках высоковольтный провод? Недоработка.
показати весь коментар
13.05.2020 12:16 Відповісти
Просто дать ей её же дурь - всю сразу. Сама явно брезговала.
показати весь коментар
13.05.2020 13:16 Відповісти
****
показати весь коментар
13.05.2020 12:29 Відповісти
Вот дрянь старая. Еще и школьникам барыжить. Совсем уже отмороженая
показати весь коментар
13.05.2020 13:17 Відповісти
А что, у неё не было какой-нибудь попытки к бегству например, стрелять никак нельзя было?
показати весь коментар
13.05.2020 13:40 Відповісти
 
 