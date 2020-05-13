Поліція затримала в Мукачеві 66-річну жінку, яка продавала наркотики школярам. ФОТОрепортаж

У Мукачеві поліція викрила на збуті наркотиків мукачівку похилого віку. У своєму будинку, який розташований біля місцевої школи, пенсіонерка влаштувала магазин, куди приходили отримати дозу наркозалежні городяни, серед яких були і неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатській області.

За оперативною інформацією, зібраною у процесі документування злочинної діяльності 66-річної жінки, остання систематично збувала психотропну речовину метамфетамін наркозалежним клієнтам.

Оскільки будинок наркоторговки розташований поряд з місцевою школою, серед її клієнтів були і неповнолітні учні. Це підтверджують і кількаразові оперативні закупки, проведені у неї протягом короткого проміжку часу.

З’ясовано, що жінка налагодила чіткий механізм реалізації кримінального товару серед своїх клієнтів. Досвідчена не тільки за віком, а і за протизаконним фахом наркодилерка вже раніше неодноразово судима за злочини подібного характеру.

Вчора, 12 травня, працівники закарпатської поліції провели санкціонований обшук в помешканні мукачівки, де виявили залишки наркотиків, приладдя для їх фасування, ваги та грошові кошти, ймовірно, отримані на продажі товару. Окрім цього, в жінки було виявлено ультрафіолетову лампу для детектору банкнот, за допомогою якої вона перевіряла покупців, чи не намагаються вони її "підставити". Всі речові докази слідчі вилучили та направлять експертам для дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали на Подолі в Києві "закладника", у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом вказаного злочину у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків.

Наразі мукачівку затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання для фігурантки запобіжного заходу.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зухвалій наркоторговці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.