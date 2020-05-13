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Новини Фото Коронавірус і карантин
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П'ять медиків із Дніпра відбули до Чернівців для допомоги в боротьбі з COVID-19. ФОТО

П'ятеро медиків із Дніпра вирушили до Чернівців допомагати місцевим колегам у боротьбі з коронавірусом.

Про це в Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій, Анастасія, Ірина, Людмила, Олександр. Перші п'ять добровольців: лікарі-інфекціоністи, медсестри, фельдшер. Ті, хто першими із земляків відгукнувся на заклик допомогти Чернівцям у боротьбі з епідемією. В тому числі, учасник бойових дій. 10 хвилин тому рушили в дорогу", - повідомив він.

Пять медиків із Дніпра відбули до Чернівців для допомоги в боротьбі з COVID-19 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми в десятки разів краще підготовлені до боротьби з COVID-19, ніж 2 місяці тому, - Шмигаль

Пять медиків із Дніпра відбули до Чернівців для допомоги в боротьбі з COVID-19 02

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) Філатов Борис (463) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Шана героям! <3
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13.05.2020 11:51
+2
Канешна, в Италии палаты завалены медицинским оборудованием, а в Черновцах кроме топора и лопаты на красном щите нет ничего.
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13.05.2020 11:55
+2
Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2675
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13.05.2020 11:57
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13.05.2020 11:51 Відповісти
не Италия, канешна...
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13.05.2020 11:51 Відповісти
Канешна, в Италии палаты завалены медицинским оборудованием, а в Черновцах кроме топора и лопаты на красном щите нет ничего.
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13.05.2020 11:55 Відповісти
иди нахрен, ублюдок кацапский
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13.05.2020 11:59 Відповісти
Проверь козломордое, лаптекопытное сколько твоей родни передохло- https://censor.net.ua/news/3195146/kolichestvo_bolnyh_covid19_v_rf_prevysilo_242_tys_za_sutki_bolee_10_tys_novyh_sluchaev_i_96_umershih
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13.05.2020 12:36 Відповісти
мне падёж твоих соплеменников не интересен
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13.05.2020 12:43 Відповісти
Никогда кацап твоя родня не была в моем племени, даже тысячи лет назад.
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13.05.2020 12:49 Відповісти
отвянь, мразь
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Ты как всегда все опошлишь. Ну прямо как поручик Ржевский (только тот хотя бы был офицер, а ты... )
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13.05.2020 12:34 Відповісти
А оно кацап, троль фсбешный.
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13.05.2020 12:50 Відповісти
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13.05.2020 11:51 Відповісти
А почему из Днепра, а не тех, которых Аваков отправлял в Италию.
Они же уже очень подкованные.
Или стерегут босса с Геращенко от короновируса?
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13.05.2020 11:56 Відповісти
Пять медиков из Днепра отбыли в Черновцы для помощи в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2675
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13.05.2020 11:57 Відповісти
Люди рискуют жизнью, а педики из 95 квартала, не могут найти денег для героев ..
Вот ****...
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13.05.2020 12:06 Відповісти
в добрый путь ,здоровья,спасибо!
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13.05.2020 12:06 Відповісти
Да, Днепр это не говно зелёное с помойки 95 квартала.
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13.05.2020 13:29 Відповісти
Удачі Вам і головне здоров'я!!!
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13.05.2020 13:51 Відповісти
 
 