1 963 17
П'ять медиків із Дніпра відбули до Чернівців для допомоги в боротьбі з COVID-19. ФОТО
П'ятеро медиків із Дніпра вирушили до Чернівців допомагати місцевим колегам у боротьбі з коронавірусом.
Про це в Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Сергій, Анастасія, Ірина, Людмила, Олександр. Перші п'ять добровольців: лікарі-інфекціоністи, медсестри, фельдшер. Ті, хто першими із земляків відгукнувся на заклик допомогти Чернівцям у боротьбі з епідемією. В тому числі, учасник бойових дій. 10 хвилин тому рушили в дорогу", - повідомив він.
Топ коментарі
+6 Руслан Четверик
показати весь коментар13.05.2020 11:51
+2 путлер убок
показати весь коментар13.05.2020 11:55
+2 kuba
показати весь коментар13.05.2020 11:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они же уже очень подкованные.
Или стерегут босса с Геращенко от короновируса?
Вот ****...