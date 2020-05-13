П'ять медиків із Дніпра відбули до Чернівців для допомоги в боротьбі з COVID-19. ФОТО

П'ятеро медиків із Дніпра вирушили до Чернівців допомагати місцевим колегам у боротьбі з коронавірусом.

Про це в Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій, Анастасія, Ірина, Людмила, Олександр. Перші п'ять добровольців: лікарі-інфекціоністи, медсестри, фельдшер. Ті, хто першими із земляків відгукнувся на заклик допомогти Чернівцям у боротьбі з епідемією. В тому числі, учасник бойових дій. 10 хвилин тому рушили в дорогу", - повідомив він.

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