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Житель Хмельниччини із заборгованістю за аліментами намагався за хабар виїхати в Польщу. ФОТО

На Львівщині чоловік, якому обмежили виїзд за кордон через невиплату аліментів, хотів потрапити до Польщі за допомогою хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі в пункті пропуску "Краковець" прикордонники відмовили у пропуску через кордон 28-річному жителю Хмельницької області, який мав обмеження на виїзд за межі України у зв'язку з несплатою ним аліментів.

"Однак на хабар чоловік кошти знайшов. Він запропонував старшій зміни прикордонних нарядів неправомірну вигоду в розмірі 1500 гривень і 200 злотих, щоб прикордонниця допомогла йому потрапити в Польщу", - йдеться в повідомленні.

Співробітниця ДПСУ повідомила про цей факт підрозділу внутрішньої безпеки і співробітникам Нацполіції.

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Житель Хмельниччини із заборгованістю за аліментами намагався за хабар виїхати в Польщу 01


В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", за який передбачається штраф до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Автор: 

хабар (4704) Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Польща (8500) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+3
ехал мужик заработать, и дите б перепало -- не пустили - ха - ха
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13.05.2020 12:40
+2
Но после взятки суд думаю таки будет, но в том что Европейский имею большие сомнения.
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13.05.2020 12:49
+1
мало грошей давав
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13.05.2020 13:02
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ехал мужик заработать, и дите б перепало -- не пустили - ха - ха
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13.05.2020 12:40 Відповісти
меньше у дитяти не стало бы точно.
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13.05.2020 12:42 Відповісти
Він, мабуть, хотів заборгованість відпрацювати.
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13.05.2020 12:42 Відповісти
Задолженность не есть основание для ограничения свободы. Тут или свободен или камера. В камеру его никто не закрыл, значит ограничивать свободу нет оснований. В суд! Лучше в Европейский.
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13.05.2020 12:47 Відповісти
Но после взятки суд думаю таки будет, но в том что Европейский имею большие сомнения.
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Если есть долг, есть и решение суда о взыскании долга, раз не платит, значит у госисполнителя открыто исполнительное производство о взыскании долга, раз оно открыто, автоматически на должника выносится представление о запрете на выезд за границу, должника вносят в базу погранцов как не выездного, выпустят после полного погашения долга или передачи имущества по соглашению сторон равноценное долгу, все законно. Но логичней былобы дать ему возможность заработать, раз денег нет на оплату задолженности.
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13.05.2020 13:15 Відповісти
По вашему все на кого бывшие (жены,женщины,девушки) подали на алименты и на кого открыто дело у госисполнителя невыездные?
http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/166.php

Тут что то сказано про запрет выезда за границу? Или это лично ваши хотелки?
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13.05.2020 13:58 Відповісти
Прикалываешься? Представление о запрете делает госисполнитель и направляет в суд, суд выносит ухвалу, и досвидос, можешь правда его оспорить. Это для избежание выезда должника, любого по любым долгам, не только алиментов, ты бы еще спросил где это в Конституции написано
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13.05.2020 14:04 Відповісти
Ухвалу о чем? О взыскании алиментов? Ст164 ч 2. ограничение свободы от 2 до 3 лет. Должника закрыли на 3 года? Нет. То на каком основании ему запретили выезд? На основании закона или чтобы у полиции было меньше головняка при его поисках?
Раз не на основании закона, значит подобное действо неправомерно. Ну а дальше вы сами знаете
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13.05.2020 14:17 Відповісти
Ухвала о временном запрете на выезд за границу, разве это не понятно? Для невозможности уклонится от уплаты долга, тоже не понятно? Пункт 19, часть 2 стати 18 Закона Украины "Про виконавче провадження - у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Угу-угу.. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Неужели непонятно?
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13.05.2020 14:58 Відповісти
В Конституции написано порядок выплаты больничных, сумма помощи при рождении ребенка, социальное обеспечение льготников, право на алименты и т .д., нет? А чем это предусмотрено? Тем более, в данном случае, один имеет право на взыскание и распоряжаться своим имуществом, другой обязан выплатить, так чьи тут защищать права? Ограничить в праве получить и соответственно распоряжаться своим имуществом? Не будь таким наивным, именно законы и подзаконные нормативно-правовые акты (постановления КМУ) и регулируют общественную жизнь, а не Конституция. Хоть кто то обратился за признанием неконституционной этой нормы (ограничения выезда, шоб ты сразу понял о чем речь)?
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13.05.2020 15:13 Відповісти
Это понятно. Но вы ж понимаете что все это вилами по воде писано, как должно быть и как есть.
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13.05.2020 15:32 Відповісти
мало грошей давав
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13.05.2020 13:02 Відповісти
УВВБповец:-А мну,малой?Я ж такой большой...
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13.05.2020 13:10 Відповісти
1500 тысячи и столько же злотыми, на что этот идёт надеялся?За три тысячи его только и за филей брать надо. Что и было сделано
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13.05.2020 13:17 Відповісти
дакаконмог! анажемать! этажеребенок! всунулвысунул! всемужикиказлы!
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13.05.2020 13:22 Відповісти
Как не логично, он же заработать ехал. Богачи так не делают, ему реально нечем уплатить. Вот еслиб на курорт ехал, тогда да. Очень тупо! Максимально тупо.
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13.05.2020 14:27 Відповісти
А з чого ви взяли, що їхав "заработать"? Та я знаю таких, що вже років десять "зарабативают" і додому не їдуть. І не факт, що колись приїдуть.
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13.05.2020 16:57 Відповісти
не смішіть "гроші на хабар знайшов". хіба то гроші для кордону? він і далі так не матиме чим заплатити борг.
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13.05.2020 14:44 Відповісти
 
 