Житель Хмельниччини із заборгованістю за аліментами намагався за хабар виїхати в Польщу. ФОТО

На Львівщині чоловік, якому обмежили виїзд за кордон через невиплату аліментів, хотів потрапити до Польщі за допомогою хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі в пункті пропуску "Краковець" прикордонники відмовили у пропуску через кордон 28-річному жителю Хмельницької області, який мав обмеження на виїзд за межі України у зв'язку з несплатою ним аліментів.

"Однак на хабар чоловік кошти знайшов. Він запропонував старшій зміни прикордонних нарядів неправомірну вигоду в розмірі 1500 гривень і 200 злотих, щоб прикордонниця допомогла йому потрапити в Польщу", - йдеться в повідомленні.

Співробітниця ДПСУ повідомила про цей факт підрозділу внутрішньої безпеки і співробітникам Нацполіції.

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В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", за який передбачається штраф до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.