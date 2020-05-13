"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати. ФОТО
Сьогодні, 13 травня, нардепи підтримали законопроєкт про банки, однак 31 парламентарій не проголосував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №2571-п "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", унеможливлює повернення банків ексвласникам.
Відповідний законопроєкт підтримали 270 нардепів, 31 - не проголосував, а 29 - утрималися.
Зокрема 11 нардепів від "Слуги народу" відмовилися голосувати.
На засіданні був присутній також Президент Зеленський, який закликав нардепів проголосувати за відповідний законопроєкт.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на питання про створення 500 тисяч робочих місць і озвучити свою позицію щодо "антифопівських законів".
Нардеп поставив питання стосовно створення обіцяних 500 тисяч робочих місць в Україні і позиції прем'єра щодо скасування "антифопівських" законопроєктів 2644 і 2645.
"На жаль, не знаю навіть, що відповісти", - сказав прем'єр-міністр після паузи.
Мелінда Герінґ
Заступник директора Євразійського центру американського аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Герінґ - про відступ влади президента України Володимира Зеленського від реформ.
https://www.facebook.com/pavlovskyi?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA3OTA1NzE1MDczMThfNTYwNzkyNjA0ODQwNDQ4 Андрій Павловський - Верховна Рада України власними руками сьогодні знищила вплив, підпорядкованність Національного Банку України нашій, національній юрисдикції !
Це ганебно, це абсолютно рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!
Знову злилися у нову більшість Слуги Зе, ЄС Порошенка та голосята Вакарчука...
Сутність антиукраїнська у них однакова!
Саша Сотник.Ютьюб.Видеорепортаж из Еврейской автономной области.Вы опупеете от нищеты.ВАМ НАДО ТУДА... Болваны...
Значит по факту, купівельна спроможність тієї суми пенсії зменшилась.
Можеш зрозуміти?
Звідси виходить що голосувавші проти Медведчуки з Бойками проукраїнськи.
Господи! Де ж вас таких йолопів набирають то?
И, возможно, будете правы. Потому что если бы ***** не лез в Украину, то и украинизация была бы менее выражена.
Деньги налогоплательщиков не хранятся в НБУ, а лежат в Казначействе.
А НБУ независим от правительства, чтобы оно не печатало деньги, а жило по средствам. Или хочешь вернуться в 92-94? Миллионером быть желаешь ты?
не задавай больше глупых вопросов.
Идеалы существуют только в умах подростков-максималистов или восторженных дурочек(сексистски звучит как ТП). законы примает парламент. учи азы. )
а насчет критиканов Порошенко...уже один такой скакал на стадионе год назад и рассказывал что знает как лучше и что все сделанное Порошенко неправильно. результат сегодня налицо, даже не сегодня, фактически сразу с приходом шмаркли начала валится экономика и просираться внешнеполитические позиции Украины. ну, а после Нового года начало валится всё по всем фронтам.
Интересно, где ее адепты, что то давно их не слышно и не видно - как они оправдают этих пас...куд?
Дальше будет веселей
- двомовний ресурс kоlоmоіskу, деhttps://kolomoisky.info/ збираємо інформацію про осіб, котрі пов'язані з Коломойським. Мета - знищити мафію Коломойського репутаційно https://kolomoisky.info/
- ще один https://m.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229 фронт війни проти олігарха - за допомогою американських українців та американських законодавців. https://www.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229
Он такая же собачка как и его уродские слуги! Не смешите, все отрепетировано!
Может наоборот, приняли случайно и Зебил теперь получит атата....
Оно же в конце концов должно "держать лицо" перед наридом, а то и к стенке поставить могут!