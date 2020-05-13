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"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати. ФОТО

Сьогодні, 13 травня, нардепи підтримали законопроєкт про банки, однак 31 парламентарій не проголосував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2571-п "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", унеможливлює повернення банків ексвласникам.

Відповідний законопроєкт підтримали 270 нардепів, 31 - не проголосував, а 29 - утрималися.

Зокрема 11 нардепів від "Слуги народу" відмовилися голосувати.

На засіданні був присутній також Президент Зеленський, який закликав нардепів проголосувати за відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс

Слуги народу розкололися під час голосування щодо антиКоломойського закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати 01
Слуги народу розкололися під час голосування щодо антиКоломойського закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати 02

Автор: 

банки (7731) ВР (14975) депутат (1776) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+69
"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать - Цензор.НЕТ 3753
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13.05.2020 15:30
+41
ОпзЖопна каоліція йули с мертвечуком нарешті не шифруєттся😂
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13.05.2020 15:27
+39
"Слуги народа" раскололись при голосовании по "антиКоломойскому" закону на глазах Зеленского - часть депутатов отказалась голосовать - Цензор.НЕТ 1665
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13.05.2020 15:34
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Знаешь, как они говорят? "Ну и пусть печатают, америка же печатает и ничьо".
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13.05.2020 16:02 Відповісти
Зелені бездарі. Зелене ммм. "Не знаю, що відповісти": Шмигаль прокоментував "створення" в Україні 500 тисяч робочих місць

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на питання про створення 500 тисяч робочих місць і озвучити свою позицію щодо "антифопівських законів".

Нардеп поставив питання стосовно створення обіцяних 500 тисяч робочих місць в Україні і позиції прем'єра щодо скасування "антифопівських" законопроєктів 2644 і 2645.

"На жаль, не знаю навіть, що відповісти", - сказав прем'єр-міністр після паузи.
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13.05.2020 15:38 Відповісти
Какое отношение эта хрень имеет к данной статье?!
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13.05.2020 16:51 Відповісти
Любители юльки,просмотрели ,чья эта обтянутая консерва? Отрабатывает бенины и путлера деньги.
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13.05.2020 15:40 Відповісти
сегодня говорящая жопа коломойского, с румынским паспортом, будет дрыстать негодованием.
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13.05.2020 15:41 Відповісти
Леонид Данилович не продается Кремлевскому плешВОРу,прекратите панику гнать
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13.05.2020 15:42 Відповісти
Твой бред уже всех задолбал! Зачем петябобикам сначала было голосовать, а потом " выть на Цензоре"?
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13.05.2020 16:06 Відповісти
"Работа" у них такая.
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13.05.2020 17:41 Відповісти
«Вже досить»: експерти у США вимагають тиску Заходу на Київ через відступ від реформ"Радіо Свобода.

Мелінда Герінґ

Заступник директора Євразійського центру американського аналітичного центру «Атлантична рада» Мелінда Герінґ - про відступ влади президента України Володимира Зеленського від реформ.
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13.05.2020 15:44 Відповісти
потеря суверенитета, если сказать по чесноку...

https://www.facebook.com/pavlovskyi?comment_id=Y29tbWVudDo1NjA3OTA1NzE1MDczMThfNTYwNzkyNjA0ODQwNDQ4 Андрій Павловський - Верховна Рада України власними руками сьогодні знищила вплив, підпорядкованність Національного Банку України нашій, національній юрисдикції !
Це ганебно, це абсолютно рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!

Знову злилися у нову більшість Слуги Зе, ЄС Порошенка та голосята Вакарчука...
Сутність антиукраїнська у них однакова!

"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 973
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13.05.2020 15:45 Відповісти
Пожили 5 лет при Порохе,хватит с вас Безвиза и прочих пенсий в 10 000 гривен.Езжайте на Дальний Восток,там пенсия 9 000 рублей.
Саша Сотник.Ютьюб.Видеорепортаж из Еврейской автономной области.Вы опупеете от нищеты.ВАМ НАДО ТУДА... Болваны...
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Пенсии со времен Потрошка не снизились ни на копейку. Что-то вы уже совсем втупую заврались, петежополизы.
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13.05.2020 16:34 Відповісти
Ціни піднялись.
Значит по факту, купівельна спроможність тієї суми пенсії зменшилась.
Можеш зрозуміти?
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13.05.2020 19:16 Відповісти
Ціни на що саме піднялись? Сезонне підняття цін на овочі, що буває КОЖНОГО року - це ваше підняття цін? Вже не знаєте, яку побрехеньку придумати, депіли соєві.
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13.05.2020 21:46 Відповісти
Не может. Нечем...
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14.05.2020 07:13 Відповісти
при порохе пенсии по 10к - уточни у кого
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13.05.2020 19:18 Відповісти
У кого и сейчас - у высокопосадовцив.
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13.05.2020 21:47 Відповісти
Передайте, пусть скажут заклинание "Израиль, введи!" и всё наладится))
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14.05.2020 14:46 Відповісти
дубінський-бужанський-василевська-смаглюк як і інша наволочь голосували проти-
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13.05.2020 15:49 Відповісти
о5 ж2
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13.05.2020 16:35 Відповісти
По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Україна втрачає контроль над власною (а тепер вже НІ) фінансово-банківською системою. Тепер не Прем'єр-міністр України, а різні закордонні "радники" будуть вирішувати, на що держава має витратити гроші українських платників податків. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат. Читаємо цей так званий "закон": "визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування" - цей пи@здець в тексті "закону" навіть коментарів не заслуговує, бо Конституція каже: "суди можуть регулювати всі юридичні суперечки в країні" ст.124. Тобто цей "закон", висратий спільно зеленими кретинами і шоколадною агентурою, прямо порушує Конституцію. Сьогодні вони насрали (і знехтували його конституційними правами громадянина!!!) на крадія Бєню, завтра насруть на звичайного бізнесмена, а післязавтра на будь-кого з нас, навіть на двірника у дитячому садочку.
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13.05.2020 15:52 Відповісти
Тобто голосувавші за цей закон партії є проросійські.
Звідси виходить що голосувавші проти Медведчуки з Бойками проукраїнськи.

Господи! Де ж вас таких йолопів набирають то?
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13.05.2020 16:10 Відповісти
Я не знаю, де ВАС "набирають", особисто мене чхати на злодюжку Бєню, на злодюжку Потроха, на злодюжку Блазнія, на вас, ботів, кожного особисто і усіх разом, на Юлю, на васю, борю та абрама, мене хвилює лише ДЕРЖАВА і дотримання у ній ЗАКОНУ, в першу чергу КОНСТИТУЦІЇ.
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13.05.2020 16:32 Відповісти
Може вийдеш під КС?
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13.05.2020 16:39 Відповісти
Ти ведь кацап, так ведь?
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13.05.2020 16:58 Відповісти
Ну якщо при написанні "особисто мені" написати "особисто мене" то якось це очевидно.
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13.05.2020 17:06 Відповісти
Там у них на Лахте продвинутим вертухаям, дополнительную пайку виписивают за написание мовой
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13.05.2020 18:12 Відповісти
Вы ща договоритесь, что для распространения мови лахта и ***** делают больше, чем всё правительство Украины за 29 лет.

И, возможно, будете правы. Потому что если бы ***** не лез в Украину, то и украинизация была бы менее выражена.
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13.05.2020 22:18 Відповісти
Від тотального впливу рашки до суверинітету іполітичної суб"єктності - через певну залежність від США іЄС. Японія і південна Корея взагалі управлялись адміністраціями переможців - і стали лідерами в багатьох галузях і сферах.
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13.05.2020 17:20 Відповісти
Вы дебил.
Деньги налогоплательщиков не хранятся в НБУ, а лежат в Казначействе.
А НБУ независим от правительства, чтобы оно не печатало деньги, а жило по средствам. Или хочешь вернуться в 92-94? Миллионером быть желаешь ты?
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13.05.2020 19:12 Відповісти
"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 880
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13.05.2020 21:57 Відповісти
хана зеле от бени)
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13.05.2020 16:03 Відповісти
Следим за говорящими піхвами 1+1, должны начать срать на клоуна😂
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13.05.2020 16:27 Відповісти
нада Беню отправлять в турне в США его там ждут закон и честный прокурор!!
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13.05.2020 16:31 Відповісти
Ну,и что скажут всякие юлесосы сулимы? Вана-цяця,вани-кака? Хотя,думаю,они не появятся под такой неприятной для их старой консервы статьей. Воне фактами принебригають.
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13.05.2020 16:04 Відповісти
так если Зеленский - кукла Коломойского, как говорят порохоботы, то зачем он продвигает этот закон?
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13.05.2020 16:15 Відповісти
Все очень просто-осел народа боится больше чем патрона. Экономику упустил и теперь без денег мвф его на вилы поднимут. Между двух огней он выбирает спасение своего тухеса. А мог бы быть просто любимым богатым клоуном для слабоумных.
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13.05.2020 16:30 Відповісти
потому как, ни тебе, ни пол-Украины завтра жрать будет нечего без денег МВФ, а в стране объявят дефлот по долгам. шмаркля не хочет, но вынужден.
не задавай больше глупых вопросов.
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13.05.2020 16:43 Відповісти
Вот такие,не способные сложить 2+2 ,и думают мозгами г+г. Голосуют ,,паприколу,, а потом не могут понять,почему поуши в де*ьме вся Украина. Главное им вложить в пустой череп московские методички,что во всех их бедах виноват исключительно Порошенко. И ведь настолько тупые,что до сих пор верят.
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13.05.2020 18:15 Відповісти
пардон, дефолт...
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13.05.2020 18:35 Відповісти
Дефолт будет по-любому, потому что шмаркля потерял много времени. Да и не верит ему ни МВФ, ни ЕС, ни США. Даже Саакашвили не поможет.
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14.05.2020 10:03 Відповісти
Без этого закона , он рискует увидеть вскоре митинги на Майдане . Он печётся о собственной шкуре . Кукла меньше боится своего хозяина , чем разгневанную и голодную толпу . Не более . .
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13.05.2020 17:47 Відповісти
но этот закон изначально не выдвигальна народом, а именно МВФ.
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13.05.2020 18:12 Відповісти
Естественно. МВФ же не такие слабоумные как избиратели зеленского,что бы отдать деньги с угрозой передачи их хазяину бубочки. А нарид,что нарид? Продолжает пялиться в экран г+г,где клянут Пороха,за то что продолжает срать в штаны ,,новымлицам,, по всем вопросам.
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13.05.2020 18:25 Відповісти
Если бы петина национализация прошла чисто и согласно закону, не надо было бы эту затычку принимать.
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13.05.2020 18:29 Відповісти
если бы у бабушки были ...ну и так далее. Порошенко действовал не в идеальных условиях, а в цейтноте, в архисложных условиях и успел сделать очень много положительного.
Идеалы существуют только в умах подростков-максималистов или восторженных дурочек(сексистски звучит как ТП). законы примает парламент. учи азы. )

а насчет критиканов Порошенко...уже один такой скакал на стадионе год назад и рассказывал что знает как лучше и что все сделанное Порошенко неправильно. результат сегодня налицо, даже не сегодня, фактически сразу с приходом шмаркли начала валится экономика и просираться внешнеполитические позиции Украины. ну, а после Нового года начало валится всё по всем фронтам.

"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 656
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13.05.2020 18:43 Відповісти
Беня надеется второй раз развести гоев-лохов ,еще на 5,5 мрд. вечнозеленых. Наглость и жадность этого создания вообще границ не имеет. А законы-да вп...ду законы...портнов вам это доказывает каждый день. И возмущаются этим только так называемые ,,порохоботы,,. Зебилы с удовольствием опущенных обворованных холопов продолжают в унисон с бывшими рыгами мочить только Порошенко. Именно для этого зеленые и воскресили и пригрели тварь портнова.
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13.05.2020 18:54 Відповісти
Що ви клеїти з себе дурня, Козак? Про дефолт не чули? Народ не має розбиратись, де влада візьме гроші. Грошей нема. Тому зеленський ВИМУШЕНИЙ підтримувати цей закон. Інша справа, що з цією владою це тимчасове полегшення фінансових проблем.
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13.05.2020 18:39 Відповісти
а юго і востоку пох,опзж їх ідеал ..
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13.05.2020 16:21 Відповісти
Супер команда "новых" лиц вовы, просто треснула) Вот и сказочке конец,а кто слушал, тщательнее мыльте свой конец. "веревки"
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13.05.2020 16:22 Відповісти
у коалиции уже 200 ))
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13.05.2020 16:25 Відповісти
У нас нету коалиции, и не было никогда. А кто говорит что есть или была, тот слеп и глуп, и не понимает о чем говорит
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13.05.2020 16:54 Відповісти
тимошенко - это женщина на с косой для Украины
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13.05.2020 16:25 Відповісти
баба юля сосала у лазаренко теперь у коломойши
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13.05.2020 16:28 Відповісти
Баба Юля, продажная шмара.
Интересно, где ее адепты, что то давно их не слышно и не видно - как они оправдают этих пас...куд?
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14.05.2020 07:08 Відповісти
"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати - Цензор.НЕТ 1096Жо*облок не удивил!!!
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13.05.2020 16:30 Відповісти
Да и вана тоже.
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13.05.2020 18:02 Відповісти
Ну че Вова, помог тебе твой беня? 😷
Дальше будет веселей
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13.05.2020 17:00 Відповісти
Зеленський не хоче розпустити парламент ? його "СН" загубила 54 нардепа немає не більшості не коаліції)
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13.05.2020 17:02 Відповісти
Думаю нет. По итогам его деятельности он и четверти не наберет от того,что есть сейчас,что бы там не травили предворные социолохи.
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13.05.2020 18:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25041329.html https://ibigdan.livejournal.com/25041329.html АнтиКоломойська Сокира

- двомовний ресурс kоlоmоіskу, деhttps://kolomoisky.info/ збираємо інформацію про осіб, котрі пов'язані з Коломойським. Мета - знищити мафію Коломойського репутаційно https://kolomoisky.info/

- ще один https://m.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229 фронт війни проти олігарха - за допомогою американських українців та американських законодавців. https://www.facebook.com/sokyra.party/posts/830553850743229
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13.05.2020 17:03 Відповісти
Дотурборежимились! А как "дышали", как "дышали."
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13.05.2020 18:30 Відповісти
Вы всерьез думаете что Зебила это не устраивает?!
Он такая же собачка как и его уродские слуги! Не смешите, все отрепетировано!
Может наоборот, приняли случайно и Зебил теперь получит атата....
Оно же в конце концов должно "держать лицо" перед наридом, а то и к стенке поставить могут!
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14.05.2020 07:06 Відповісти
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