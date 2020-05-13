"Слуги народу" розкололися під час голосування щодо "антиКоломойського" закону на очах Зеленського - частина депутатів відмовилася голосувати. ФОТО

Сьогодні, 13 травня, нардепи підтримали законопроєкт про банки, однак 31 парламентарій не проголосував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2571-п "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", унеможливлює повернення банків ексвласникам.

Відповідний законопроєкт підтримали 270 нардепів, 31 - не проголосував, а 29 - утрималися.

Зокрема 11 нардепів від "Слуги народу" відмовилися голосувати.

На засіданні був присутній також Президент Зеленський, який закликав нардепів проголосувати за відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

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