"Слуга народу" Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос припускає, що його однопартієць Микола Тищенко носить коробки з грошима в Офіс президента.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ось на фото професійні відносини з Олександром Григорчуком, водієм Комарницького ("смотрящий" за Києвом), який передає з багажника шефа дві коробки, імовірно з грошима, які Тищенко поніс точно не офіцеру на вході, а ми розуміємо, що своєму кумові Єрмаку", - прокоментував Лерос опубліковані ним знімки.

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