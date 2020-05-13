"Слуга народу" Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента. ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос припускає, що його однопартієць Микола Тищенко носить коробки з грошима в Офіс президента.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ось на фото професійні відносини з Олександром Григорчуком, водієм Комарницького ("смотрящий" за Києвом), який передає з багажника шефа дві коробки, імовірно з грошима, які Тищенко поніс точно не офіцеру на вході, а ми розуміємо, що своєму кумові Єрмаку", - прокоментував Лерос опубліковані ним знімки.
Топ коментарі
+42 wake up-UA
показати весь коментар13.05.2020 15:31
+14 Zemer
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+14 Злой Карлик
показати весь коментар13.05.2020 15:35
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так оно ж оралО что "неЛох", поэтому берет исключительно в твердой валюте...
- Лгунья, когда я такое говорил?
...а здесь:
"Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!"
"Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?"
"Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности."
Пока хватит.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности.
Лерос сразу кидает сплетню в виде версии, что с плёнками, что с коробками; а непиарщик просто даёт информацию: плёнки, коробки... разбирайтесь, ребята.
Как это они должны опровергать? Показать, что там внутри? Потом народ захочет знать, что политики высокого ранга делают в туалете. Им надо будет предоставить народу подробный отчёт? Всё-таки есть какие-то пределы для удовлетворения любопытства народа, и есть понятие личной/частной жизни.
На этом видео есть депутат Тищенко. Вот пусть его избиратели и спрашивают с него.
Ты понятия не имеешь, как это работает в правовых государствах, где защищена свобода личности всех, включая сенаторов и конгрессменов, поэтому не выдавай своё дилетантское мнение о правовых государствах. Лучше рассказывай о своём Мордоре, но не мне.
гнусавый наркоманбубочка святой
))
Он Вове из велюра носит покушать!
*«катлета» - 10 000$ (жарг.)
Это буквари для любознательных юных слуг народа.