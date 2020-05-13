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"Слуга народу" Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос припускає, що його однопартієць Микола Тищенко носить коробки з грошима в Офіс президента.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ось на фото професійні відносини з Олександром Григорчуком, водієм Комарницького ("смотрящий" за Києвом), який передає з багажника шефа дві коробки, імовірно з грошима, які Тищенко поніс точно не офіцеру на вході, а ми розуміємо, що своєму кумові Єрмаку", - прокоментував Лерос опубліковані ним знімки.

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Слуга народу Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента 01
Слуга народу Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента 02
Слуга народу Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента 03
Слуга народу Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента 04

Слуга народу Лерос підозрює однопартійця Тищенка в тому, що він носить гроші в коробках в Офіс президента 05

Автор: 

Офіс Президента (2022) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+42
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 184
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13.05.2020 15:31
+14
Может деньги, а может и котлеты с шаурмою
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13.05.2020 15:31
+14
для этих обсосов еще могут быть ф-имитаторы
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13.05.2020 15:35
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Ну да, конечно деньги, что же еще может быть в коробках.))
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13.05.2020 15:31 Відповісти
для этих обсосов еще могут быть ф-имитаторы
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13.05.2020 15:35 Відповісти
Всё остальное исключено?!
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13.05.2020 16:06 Відповісти
Печеньки понес, к примеру...
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13.05.2020 17:59 Відповісти
Это "туалетный утёнок", унитазы надо прочистить. Коля в этом деле спец.
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13.05.2020 18:40 Відповісти
Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?
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13.05.2020 20:51 Відповісти
а что там - шаурма или погремушка для вислюка оманського?
так оно ж оралО что "неЛох", поэтому берет исключительно в твердой валюте...
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13.05.2020 15:40 Відповісти
Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!
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13.05.2020 16:03 Відповісти
там может быть печенье "чайное"
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13.05.2020 15:48 Відповісти
"Логика" Лероса: видишь коробки - предполaгай деньги в них.
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13.05.2020 16:05 Відповісти
''Логіка'' законспірованого американця fnin6050 - зеленський і його банда завжди праві. Ви часом не з Брайтона?
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13.05.2020 18:22 Відповісти
- зеленський і його банда завжди праві.
- Лгунья, когда я такое говорил?
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13.05.2020 20:48 Відповісти
В кожному своєму пості. А їх тут багато.
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13.05.2020 21:54 Відповісти
Прекрасно! Где в "Логика" Лероса: видишь коробки - предполaгай деньги в них." зеленський і його банда завжди праві?

...а здесь:

"Это всё, что вы можете предположить?! Не густо!"
"Деньги, ф-и, печеньки. Всё, остальное исключено?"
"Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.
Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности."

Пока хватит.
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14.05.2020 01:10 Відповісти
Та ні, то гумові ляльки😂
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13.05.2020 15:31 Відповісти
Это всё, что вам может подсказать ваше богатое воображение?! "Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 3364
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13.05.2020 16:09 Відповісти
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 184
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13.05.2020 15:31 Відповісти
Может деньги, а может и котлеты с шаурмою
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13.05.2020 15:31 Відповісти
Документы исключены автоматически?!
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13.05.2020 16:11 Відповісти
а ты полагаешь что деньги не могут быть завуалированы документами???Когда что то скрывают то конспирология работает безотказно.Если не деньги,то пусть опровергнут.Если не опровергают значит согласны "на деньги".Коррупция она ведь с головы идет
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13.05.2020 16:18 Відповісти
Я ничего не полагаю и ничего не исключаю. В отличие от Лероса, я не создаю сплетни в виде версий. Спекулятивные предположения - его удел, а не мой. Кроме коробок, я ничего не вижу на этих фото.

Если бы cкрывали, то никто бы не увидел. У вас неправильно работает презумпция невиновности - у вас она стала презумпцией виновности.
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13.05.2020 22:46 Відповісти
это государственные чиновники высшего ранга.Их деятельность должна быть открытой.Презумпцию вы напрасно приплели,потому как обвинения прокуратура им не выдвигает.Идет обсуждение данного эксцесса.Лерос ,как впрочем любой гражданин лишь вскрыл эту "опухоль" и сделал предположение(имеет на то право),а вот сами чинуши не удосужились раскрыть что,зачем,для кого и тд. в коробченках.Потому и имеем тои что имеем.Считаю это правильно.Нужно контролировать работу этих "слуг" ,независимо от их принадлежности той или иной силе.Так что "презумпция" здесь не к месту
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14.05.2020 09:22 Відповісти
Смотрите в чём разница между пиарщиком Леросом и нормальным человеком:

Лерос сразу кидает сплетню в виде версии, что с плёнками, что с коробками; а непиарщик просто даёт информацию: плёнки, коробки... разбирайтесь, ребята.

Как это они должны опровергать? Показать, что там внутри? Потом народ захочет знать, что политики высокого ранга делают в туалете. Им надо будет предоставить народу подробный отчёт? Всё-таки есть какие-то пределы для удовлетворения любопытства народа, и есть понятие личной/частной жизни.
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14.05.2020 16:33 Відповісти
это тебе Лерос сказал ???Если политиков "высокогоранга" не устраивает быть на виду они могут уйти из политики.Отчет они обязаны давать до мелочей тем кто их нанял.А если ты не в курсе, то их нанял народ.Личная/частная жизнь заканчивается там где начинается общественная работа.Они должны быть на виду, "светиться на сквозь". Так устроены нормальные общества во всем мире.А то что хотел бы видеть ты можешь посмотреть на Россию.Там как раз такой режим ,который ты примеряешь Украине.Тебе не сюда.Тебе в Мордор.Там твое.
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17.05.2020 18:26 Відповісти
На видео Лероса нет политика Ермака, а есть eго брат, который не является политиком и не обязан оправдываться никоим образом. Да, презумпция невиновности здесь очень даже к месту.

На этом видео есть депутат Тищенко. Вот пусть его избиратели и спрашивают с него.

Ты понятия не имеешь, как это работает в правовых государствах, где защищена свобода личности всех, включая сенаторов и конгрессменов, поэтому не выдавай своё дилетантское мнение о правовых государствах. Лучше рассказывай о своём Мордоре, но не мне.
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17.05.2020 21:01 Відповісти
Какие деньги? Шаурма из велюра.
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13.05.2020 15:32 Відповісти
не-не,гнусавый наркоман бубочка святой
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13.05.2020 15:32 Відповісти
Може енто котрацептивы??
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13.05.2020 15:32 Відповісти
это ж сколько будут вислюка "нахлобучивать" - раз понадобилось две коробки кондонов))
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13.05.2020 15:42 Відповісти
Да хоть с шаКАЛадом!
))
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13.05.2020 16:16 Відповісти
на фото они самые.один в кепке даже
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13.05.2020 16:10 Відповісти
Може кокос?
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13.05.2020 15:34 Відповісти
Очень трудно подозревать, если уверен.)
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13.05.2020 15:34 Відповісти
Думаю, що Лерос неправий і Тищенко не носить у коробках гроші в ОП, а носить туди гроші рюкзаками і сумками!
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13.05.2020 15:35 Відповісти
Скоро они бочками деньги туда катать будут.
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13.05.2020 15:35 Відповісти
Гроші ? Не факт.
"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 7811

"Слуга народа" Лерос подозревает однопартийца Тищенко в том, что он носит деньги в коробках в Офис президента - Цензор.НЕТ 6223
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13.05.2020 15:36 Відповісти
Неправда!
Он Вове из велюра носит покушать!
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13.05.2020 15:37 Відповісти
Или лапти, или белые тапочки....
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13.05.2020 15:41 Відповісти
Лайнецо для Лероса в той коробке.Моё преположение.,как и у Лероса.
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13.05.2020 16:00 Відповісти
Да все они носят деньги, как носили так и носят. Человек честный, не позволил бы себе такую наглость как тищенко. Осталось понять, с чей подачки открывает рот лерос?
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13.05.2020 16:20 Відповісти
это так важно? тебе важно не то что на лицо коррупция в высших госорганах,тебя беспокоит- кто посмел об этом в слух говорить?!?! Удивительная позиция.Очень смахивает на кацапскую скрепонутость
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13.05.2020 16:23 Відповісти
Ты как повторюха муха, всех одной гребенкой. У меня есть мнение, вот оно есть и все, а на остальные доводы мне плевать, один черт без суда не разберешься. Для тебя конечно не важно, тебе наверно не привыкать, когда на тебе ездят, работодатели, законники, другие органы. Но во всяком случае, этот тищенко, занимая такой пост и должность, не должен так поступать как поступил. Хотя с другой стороны, если ты его покрываешь, видимо одно из двух, либо это твой интерес (в чем я сомневаюсь) либо просто такой же как он.
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13.05.2020 16:31 Відповісти
Новые клавиши?
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13.05.2020 16:52 Відповісти
тіщенко тіньовий бухгалтер чи просто кур'єр
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13.05.2020 17:26 Відповісти
То Коля несет врачам котлеты, он жеж обещал готовить для них обеды, а раз ты из СН, значит, не брехун...))
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13.05.2020 17:43 Відповісти
так, «катлеты»*, але ж нажаль не дзеля лекараў...

*«катлета» - 10 000$ (жарг.)
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14.05.2020 10:18 Відповісти
Клеветник!!!

Это буквари для любознательных юных слуг народа.
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Быть такого не может, то було пры злочынной владе!!!
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13.05.2020 19:22 Відповісти
фантазьор...чому зразу гроші...може маски привіз чи презіки...а шо - ніззя?
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13.05.2020 19:24 Відповісти
На третьому фото в коробці точно не гроші. При такій "упаковці" гроші вивалились би на асфальт, враховуючи вагу банкнот. Ну можливо там і не весь об"єм грішми, але то вже таке...
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13.05.2020 19:46 Відповісти
То котлети для лікарів привезли.
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14.05.2020 10:44 Відповісти
 
 