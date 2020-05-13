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Новини Фото Будни полиции
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Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции. ФОТО

Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции. ФОТО

Пятеро жителей Днепропетровщины избили мужчину битами, положили его в багажник, вывезли в Першотравенск и требовали за освобождение 500 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"11 мая в 05:00 в 37-летнему жителю Терновки позвонил знакомый, который попросил помощи с машиной. На автодороге между селами в Павлоградском районе, куда приехал потерпевший, его ждала группа молодых людей с битами. Они сразу напали на мужчину и стали бить. Затем связали, положили в багажник, завязали глаза и повезли в г. Першотравенск. При этом отобрали мобильный телефон, документы и автомобиль", — сообщили в полиции.

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Жертву держали в квартире в г. Першотравенске, били и требовали полмиллиона гривен.

"Когда мужчина согласился найти деньги, его отвезли домой и пообещали вскоре вернуться. Мужчина сразу обратился за помощью в полицию", — рассказали стражи порядка.

В состав преступной группы входили пятеро мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Троих из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

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Четверо вымогателей задержаны, еще одного разыскивают. Если вина похитителей будет доказана, им грозит до 12 лет за решеткой.

Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции 01
Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции 02
Бандиты похитили мужчину и требовали у него денег, а когда он согласился - отвезли его домой, и он сдал их полиции 03

Автор: 

вымогательство (284) Нацполиция (15173) похищение (819) Днепропетровская область (3726)


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Топ коментарі
+12
их отпустят на поруки какого-нидь кивы или другого жоппоблочника
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13.05.2020 15:58
+9
А если не будет доказана?
Их отпустят, а мужика будет ждать месть бандитская.
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13.05.2020 16:06
+5
Жалко мужика..
Мусора отпустят гондонов, и его убьют...
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13.05.2020 16:11
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их отпустят на поруки какого-нидь кивы или другого жоппоблочника
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13.05.2020 15:58 Відповісти
А если не будет доказана?
Их отпустят, а мужика будет ждать месть бандитская.
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13.05.2020 16:06 Відповісти
сыновья Бойко от Медведчука
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13.05.2020 16:07 Відповісти
Мужика похитили, угроза жизни, били битами, а ***** еще живы. Таких тварей нужно резать ножом в подмышку, что бы они могли сами узреть как их ничтожная жизнь покидает их.
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13.05.2020 16:11 Відповісти
Сильно!
Воевал?
Такие нычки, типа подмышки знают только бойцы...
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13.05.2020 16:12 Відповісти
а я, то что? Боюсь против подлого сволочизма в спину, не помогут боевые навыки, а оружие в такие моменты нет под рукой. Но отдавать возможность защиты в руки продажного суда, никогда в жизни. Лучше в тихую с ними разобраться, как по мне.
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13.05.2020 16:16 Відповісти
Жалко мужика..
Мусора отпустят гондонов, и его убьют...
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13.05.2020 16:11 Відповісти
Якісь наївні викрадачі попалися та ще й знайомий замішаній. Схоже, що чувака просто "вивезли на ліс" за старий борг.
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13.05.2020 16:12 Відповісти
весьма смахивает на карточный долг
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13.05.2020 16:20 Відповісти
вообще-то такие новости с такими заголовками вредны и опасны, неужели это непонятно?
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13.05.2020 16:34 Відповісти
С долгами куда то переться? Либо мужик дурень совсем, либо что то не так.
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13.05.2020 16:52 Відповісти
я не о том. Заголовок "похитили-согласился-отпустили-сдал" - это прямое руководство к действию для потенциальных преступников
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13.05.2020 21:12 Відповісти
Прям удачная агит реклама де-факто) тонко подмечено.
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13.05.2020 21:30 Відповісти
Як йому не соромно! Пообіцяв і кинув чесних пацанів. Ані гідності ані понятій...
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13.05.2020 17:01 Відповісти
Это не бандиты, это дебилы!
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13.05.2020 17:39 Відповісти
будут учится на ошибках, и они и их последователи...
в следующий раз, убьют.
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13.05.2020 18:51 Відповісти
Скорее всего информация не полная. Если бы это были похитители, то они его не отпустили бы, пока не получили бы деньги. А так отпустили под честное слово, что он найдёт деньги. Видать должен был.
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13.05.2020 19:45 Відповісти
 
 