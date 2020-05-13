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25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На найбільшому сміттєзвалищі міста правоохоронці виявили кілька сімей - 18 дорослих і 7 дітей віком від 2 до 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що всі приїхали з міста Мукачево Закарпатської області.

Дорослі пояснили, що прибули в Херсон на заробітки: вони збирали і сортували сміття. Жили поруч зі звалищем у халупі, де немає ні світла, ні води, ні будь-яких елементарних умов для проживання дітей. Поруч зі своїм місцем проживання працівники створили ще одне звалище з того, що вони сортували. Дорослі і діти мали вкрай занедбаний вигляд. Для перевірки стану здоров'я дітей їх помістять у лікарню, де нададуть всю необхідну допомогу.

Зараз правоохоронці перевіряють законність перебування та працевлаштування в області цих громадян. Також перевіряється можливе порушення трудового законодавства комунальним підприємством, якому належить звалище, де працювали люди. Крім того, буде ретельно перевірена інформація про можливу експлуатацію дитячої праці. Інформація про цей факт внесена до журналу єдиного обліку. Після проведення всіх перевірок і експертиз, слідчі дадуть правову кваліфікацію дій усіх учасників події.

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25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 01
25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 02
25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 03
25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 04
25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 05
25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція 06

Автор: 

Нацполіція (15176) звалище (165) Херсон (3362) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+37
граждане ромской национальности
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13.05.2020 16:39
+35
это у эпохи бедности конец такой...
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13.05.2020 16:39
+28
Це ті робочі місця, що Шмигаль обіцяв?
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13.05.2020 16:43
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Тю! Та то ж цигани.
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13.05.2020 23:41 Відповісти
які вони заробітчане? вони вори та бєздєльники
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14.05.2020 00:29 Відповісти
Які то заробітчани - звичайна циганва, було б про що писати...
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14.05.2020 08:51 Відповісти
Це, так, цвганва)))
Ось заробітчани))):

https://pershij.com.ua/istoriia-zakarpatskoho-barona-zhyv-iak-boh-pomer-iak-zvychaina-liudyna-foto-video/
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14.05.2020 08:59 Відповісти
Сезонна робота за кордоном - нічим не гірша за будь-яку іншу роботу. Заробили - можуть собі дозволити шикарне життя, чому ні.
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14.05.2020 09:21 Відповісти
бачу што не маскалі
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14.05.2020 10:22 Відповісти
Каких нахрен заробитчан ? Это цыгане, они и дня в жизни не проработали. Не занимайтесь толерастией и промыванием мозгов, называйте вещи своими именами.
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14.05.2020 14:52 Відповісти
это с каких пор ромы стали заробитчанами? удалите эту туфту , не позорьтесь
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14.05.2020 16:06 Відповісти
а чо не так? чим їх шлях до цього місця роботи відрізняється від шляху нецигана?
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15.05.2020 10:18 Відповісти
Оставьте в покое цыган Пусть живут как хотят если не совершают преступления Ну не будут они сорок лет у станка на заводе торчать
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14.05.2020 16:22 Відповісти
ти про шо? у статті піднімається питання нормального працевлаштування, а саме надання житла і пристроення дітей у потрібні заклади. дитина, яка має можливість порівняти умови життя, буде стрімитися у краще.
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15.05.2020 10:21 Відповісти
Анекдот:
Йде поважний дько по вулиці, до нього підбігає циган і просить пару копійок, а той не дає, йде собі, далі.
Циган далі канючить, а дядько не дає.
Нарешті циган не витрмує і каже: - дай пару копійок бо зроблю таке, що ще ніколи не робив.
Дядько злякався, дав цигану грошей. А потім питає, що ж ти такого мав зробити, щоніколи не робив, якби я тобі не дав грошей, циган каже - пішов би працювати.
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15.05.2020 17:47 Відповісти
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