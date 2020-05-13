25 заробітчан із Закарпаття, серед яких діти, виявили на звалищі в Херсоні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На найбільшому сміттєзвалищі міста правоохоронці виявили кілька сімей - 18 дорослих і 7 дітей віком від 2 до 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що всі приїхали з міста Мукачево Закарпатської області.

Дорослі пояснили, що прибули в Херсон на заробітки: вони збирали і сортували сміття. Жили поруч зі звалищем у халупі, де немає ні світла, ні води, ні будь-яких елементарних умов для проживання дітей. Поруч зі своїм місцем проживання працівники створили ще одне звалище з того, що вони сортували. Дорослі і діти мали вкрай занедбаний вигляд. Для перевірки стану здоров'я дітей їх помістять у лікарню, де нададуть всю необхідну допомогу.

Зараз правоохоронці перевіряють законність перебування та працевлаштування в області цих громадян. Також перевіряється можливе порушення трудового законодавства комунальним підприємством, якому належить звалище, де працювали люди. Крім того, буде ретельно перевірена інформація про можливу експлуатацію дитячої праці. Інформація про цей факт внесена до журналу єдиного обліку. Після проведення всіх перевірок і експертиз, слідчі дадуть правову кваліфікацію дій усіх учасників події.

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