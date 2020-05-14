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Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі добудували новий термінал місцевого аеропорту. Тепер залишилося лише отримати документи для початку діяльності.

Про це у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин закінчиться, з часом ситуація налагодиться й люди будуть літати на відпочинок, у справах, у відрядження, до рідних і друзів… Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації̈ у світі", - заявив міський голова.

За його словами, новий термінал - будівля площею понад 12 тисяч квадратних метрів. Його пропускна здатність становить 400 пасажирів на годину, і є внутрішні резерви для збільшення цього показника.

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Буряк сказав, що після відкриття терміналу з центру міста до аеропорту запустять маршрут з великими автобусами.

Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 01
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 02
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 03
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 04
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 05

Також читайте: Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 06
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 07
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 08
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 09
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 10

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Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 11
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 12
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 13
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 14
Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк 15

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Автор: 

аеропорт (1851) Буряк Володимир (20) Запоріжжя (2268) інфраструктура (491)


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Топ коментарі
+11
Как Архитектор ....не буду критиковать )))
в целом симпатично и скромно
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14.05.2020 01:59
+8
Вітаю!
Запорожці - красені.
В важкі часи такий важливий об'єкт побудували.
Бажаю багато рейсів!
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14.05.2020 02:06
+8
Крутяк !!!!
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14.05.2020 02:30
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Как Архитектор ....не буду критиковать )))
в целом симпатично и скромно
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14.05.2020 01:59 Відповісти
Тоді як професіонал оцініть фантасмагорію спотвореної геометрії під назвою "Бізнес-центр КУБ" у нас в Дніпрі, на Набережній Перемоги Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7762
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%B1+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sxsrf=ALeKk03WpazVScX55knlOTeNIVN_n1yFhA:1589425306928&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLyMPWrrLpAhVBmYsKHVgYCfYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=937 Більше фото ось тут (якщо вистачить сечі дивитися на ці архітектурні борошна)

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4983
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14.05.2020 06:04 Відповісти
Ето КУБ?
Разве что очень бухой.
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14.05.2020 07:04 Відповісти
В мене таке враження, що усе оце зараз поїде в усі боки і ґепнеться зі страшним дзвоном, гуркотом і вереском металу та скла Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 9742
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14.05.2020 07:17 Відповісти
А це у Польщі. "Х... хто п... п... п'ян... ний? кур-р-рво... я н... не п... п'я... пффхфхфхффф..."

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 2815
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14.05.2020 07:35 Відповісти
О!
Это же стиль модерн.
Он прекрасен.
Он воистину прекрасен.

P.S. И как Вы только такие фотографии находите
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14.05.2020 09:40 Відповісти
если сменить цветовую гамму, запросто сойдёт за дом упырей и вурдалаков!!
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14.05.2020 12:15 Відповісти
Ще один ракурс...

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 3063
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14.05.2020 06:05 Відповісти
Это не Пизанская башня.
Это "намного более лучше".
С другой стороны: построено - и ладненько.
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14.05.2020 07:06 Відповісти
Цікаво, як там працюється всередині... кожного дня в оточенні скосопижженої геометрії
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14.05.2020 07:15 Відповісти
Ще з серії "що курив архітектор": https://fishki.net/9774-chto-kuril-arhitektor-50-foto.html будинок на вулиці Habitat, 67, м. Монреаль, провінція Квебек, Канада .
Calisse d'hostie de tabarnak, не дай б-же добряче хильнути і повертатися додому

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 2024
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14.05.2020 07:29 Відповісти
...і ось так

Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 8207
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14.05.2020 06:06 Відповісти
Да, деревянно как-то, советский дворец культуры.
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14.05.2020 06:53 Відповісти
Этот терминал - первое, что сдали за "бубочкину" каденцию.
Это не Порошенко с Гройсманом...
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14.05.2020 07:07 Відповісти
А когда его проектировать начали?
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14.05.2020 07:14 Відповісти
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14.05.2020 09:40 Відповісти
Ахахах, при бубочке его только сбу кошмарит, чтоб рейдернуть в пользу игорьвалерича
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14.05.2020 07:28 Відповісти
Щось я дерева тут не бачу... переважно пластик та скло
А так норм дизайн.
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14.05.2020 07:14 Відповісти
Я же не о материале. В целом - да, ничьо так, но как по мне - грубовато.
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14.05.2020 07:16 Відповісти
Скажу так - "без изысков". Але в цілому норм, ******* виглядає.
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14.05.2020 07:19 Відповісти
Главное, что сделали.
Но могли бы и три эскалатора поставить; если один вышел их строя (а они таки выходят), то не придется ножками идти с вещами
Полагаю, это экономия.
Как по мне - экономия гнилая..
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14.05.2020 09:42 Відповісти
Вітаю!
Запорожці - красені.
В важкі часи такий важливий об'єкт побудували.
Бажаю багато рейсів!
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14.05.2020 02:06 Відповісти
Крутяк !!!!
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14.05.2020 02:30 Відповісти
Молодцы! Украина- это Европа!
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14.05.2020 04:29 Відповісти
Файно Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 1372
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14.05.2020 05:57 Відповісти
По сути гараж построили из профнастила и стекла, крыша лист, утепления нет. Отопление будет влетать в копеечку бюджету. Летом будет как в печи и снова кондишены перерасход. Этот светлый пол с белыми полосками будет быстро грязнится. Смотрю на главный вход (все в асфальте) и думаю - ну когда у нас уже вспомнят что нужно делать хоть небольшие клумбы из зеленых насаждений! 30 лет назад в совке это знали - что такие зоны работают как пылеулавливатели и т.д.
Прошу прощения за этот "негативный" пост, но это тяп ляп кругом достает, это вредительство - в итоге обходится дороже чем сразу сделать хорошо. А кто в итоге за все заплатит думаю понятно.
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14.05.2020 06:13 Відповісти
По сути всегда найдется чел, которому то рубашка коротка, то хер наружу. Стеклопакеты тройные с прокачкой аргоном. Кстати, в аэропортах априори нет кустов и деревьев. На мокрых листьях даже трамваи буксуют. Но то - не главное, главное что-то обгадить. Шикарный аэропорт!
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14.05.2020 06:22 Відповісти
Мюнхен
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4470
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14.05.2020 06:45 Відповісти
Сеул, вход в аэропорт
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4975
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14.05.2020 06:51 Відповісти
Аэропорт Рио-де-Жанейро
Новый терминал аэропорта Запорожья достроен, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 4214
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14.05.2020 06:54 Відповісти
почти как Амстердам, во все стороны, концов не найти))
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14.05.2020 12:16 Відповісти
https://www.google.com/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x5be0642164d4006f%3A0xc191f3aa00b09b3f!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPVS5yx4_8eN2W_e23bQJ9Yqi1O0AMZ0xBWj2Ii%3Dw260-h175-n-k-no!5z0LDRjdGA0L7Qv9C-0YDRgiDQvtC50LzRj9C60L7QvdCwIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPVS5yx4_8eN2W_e23bQJ9Yqi1O0AMZ0xBWj2Ii
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15.05.2020 11:31 Відповісти
да то шатловый хаб!!!))))
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15.05.2020 13:47 Відповісти
Теперь там можно проводить выставки достижений народного хозяйства.
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14.05.2020 06:37 Відповісти
Я, звісно, радий за Запоріжан але продовжую вважати, що треба було робити один великий аеропорт на Дніпро та Запоріжжя замість двох маленьких
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14.05.2020 06:56 Відповісти
те ж саме стосується Херсона та Миколаїва, Луцька та Рівного, Тернополя з Хмельницьким та Івано-Франківська з Чернівцями
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14.05.2020 07:00 Відповісти
Да, там бы получилось что еще и Кривой Рог включался.
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14.05.2020 07:02 Відповісти
Так там же ещё потенциально Донецкая, Луганская, будут обслуживать за Харьковскую не в курсе
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14.05.2020 08:36 Відповісти
А когда строить начали,при какой власти?ответ очевиден-НЕ при зелёной
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14.05.2020 07:01 Відповісти
З Пекін-Дасін краще не порівнювати. Але ж і ми з китайцями зовні не схожі.
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14.05.2020 07:24 Відповісти
Супер
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14.05.2020 07:34 Відповісти
А что построено в Донецке или Луганске?Прекрасный выбор
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14.05.2020 08:19 Відповісти
А что построено в Донецке или Луганске?

Как что - памятники строят дегенератам и алкоголикам...
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14.05.2020 08:26 Відповісти
Кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку. Безпартійний[4][5].
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14.05.2020 08:37 Відповісти
Красиво. Только при зеленой чуме он на..ен не нужен. Без виз почти уничтожен бестолковой внешней политикой нашего бубы. Полная узурпация власти, усиление коррупции во всех ветках власти. Сдача интересов нашей страны раше. Ну и как вишенка на торте. Инфляция, безработица и нищета. Сводят путешествия на нет. Ведь нищие рабы должны сидеть дома.
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14.05.2020 09:21 Відповісти
Цена вопроса этого терминала - вот что главное. СБУ брило потому как все это стоило космических денег. Заложены городские, муниципальный объекты. К примеру стадион. Взяты кредиты в "своем" банке. А поставлен директором аэропорта кадр из донецкого аэропорта, того самого, который сдали с потрохами.
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14.05.2020 09:21 Відповісти
По сравнению со старым аеропортом, с тем убитым сараем,напоминающим советский дом культуры в заброшенном селе-это огромный шаг вперед. Процветание Запорожью.
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14.05.2020 10:38 Відповісти
Внутри красиво и современно. Снаружи не нравится. Мемориальный комплекс какой то.
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14.05.2020 11:08 Відповісти
Архитектор запорожского аэропорта до этого проектировал МОРГи ?
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14.05.2020 11:30 Відповісти
 
 