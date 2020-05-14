Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі добудували новий термінал місцевого аеропорту. Тепер залишилося лише отримати документи для початку діяльності.

Про це у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин закінчиться, з часом ситуація налагодиться й люди будуть літати на відпочинок, у справах, у відрядження, до рідних і друзів… Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації̈ у світі", - заявив міський голова.

За його словами, новий термінал - будівля площею понад 12 тисяч квадратних метрів. Його пропускна здатність становить 400 пасажирів на годину, і є внутрішні резерви для збільшення цього показника.

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Буряк сказав, що після відкриття терміналу з центру міста до аеропорту запустять маршрут з великими автобусами.











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