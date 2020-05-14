Новий термінал аеропорту Запоріжжя добудовано, - мер Буряк. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі добудували новий термінал місцевого аеропорту. Тепер залишилося лише отримати документи для початку діяльності.
Про це у Facebook повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, передає Цензор.НЕТ.
"Карантин закінчиться, з часом ситуація налагодиться й люди будуть літати на відпочинок, у справах, у відрядження, до рідних і друзів… Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації̈ у світі", - заявив міський голова.
За його словами, новий термінал - будівля площею понад 12 тисяч квадратних метрів. Його пропускна здатність становить 400 пасажирів на годину, і є внутрішні резерви для збільшення цього показника.
Буряк сказав, що після відкриття терміналу з центру міста до аеропорту запустять маршрут з великими автобусами.
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в целом симпатично и скромно
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D1%83%D0%B1+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sxsrf=ALeKk03WpazVScX55knlOTeNIVN_n1yFhA:1589425306928&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjLyMPWrrLpAhVBmYsKHVgYCfYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=937 Більше фото ось тут (якщо вистачить сечі дивитися на ці архітектурні борошна)
Разве что очень бухой.
Это же стиль модерн.
Он прекрасен.
Он воистину прекрасен.
P.S. И как Вы только такие фотографии находите
Это "намного более лучше".
С другой стороны: построено - и ладненько.
Calisse d'hostie de tabarnak, не дай б-же добряче хильнути і повертатися додому
Это не Порошенко с Гройсманом...
А так норм дизайн.
Но могли бы и три эскалатора поставить; если один вышел их строя (а они таки выходят), то не придется ножками идти с вещами
Полагаю, это экономия.
Как по мне - экономия гнилая..
Запорожці - красені.
В важкі часи такий важливий об'єкт побудували.
Бажаю багато рейсів!
Прошу прощения за этот "негативный" пост, но это тяп ляп кругом достает, это вредительство - в итоге обходится дороже чем сразу сделать хорошо. А кто в итоге за все заплатит думаю понятно.
Как что - памятники строят дегенератам и алкоголикам...