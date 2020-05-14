Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підозрює керівництво Одеської митниці Держмитслужби в організації масштабної корупційної схеми під час розмитнення товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ". Перший з них вимагав $100 з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилася до списку і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль.

Надалі вже посадовець поста "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди під час розмитнення товарів шляхом затягування їхнього оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу в заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах.

За інформацією спецслужби вартість "платежу" становила від $200 до $4000, частина грошей передавалася безпосередньо керівництву Одеської митниці.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми $800. Правоохоронці затримали начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі $1,3 тис. Нині тривають слідчі дії за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні про підозру учасникам протиправної схеми і обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до неї інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

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