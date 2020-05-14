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Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підозрює керівництво Одеської митниці Держмитслужби в організації масштабної корупційної схеми під час розмитнення товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ". Перший з них вимагав $100 з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилася до списку і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль.

Надалі вже посадовець поста "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди під час розмитнення товарів шляхом затягування їхнього оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу в заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах.

За інформацією спецслужби вартість "платежу" становила від $200 до $4000, частина грошей передавалася безпосередньо керівництву Одеської митниці.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми $800. Правоохоронці затримали начальника відділу митного поста "Чорноморськ" після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі $1,3 тис. Нині тривають слідчі дії за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні про підозру учасникам протиправної схеми і обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до неї інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко

Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ 01
Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ 02
Керівництво Одеської митниці підозрюється в організації корупційної схеми під час розмитнення товарів, - СБУ 03

Автор: 

корупція (4683) Одеса (5461) митниця (1873) Державна митна служба (641)


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Топ коментарі
+12
Какая неожиданная новость. Кто бы мог подумать.
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14.05.2020 10:42
+7
Служба безопасности Украины подозревает то, что только ленивый не знает.
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14.05.2020 10:50
+5
А шош такоє? Св.Міхо там же все реформував. Нє?
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14.05.2020 10:46
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Какая неожиданная новость. Кто бы мог подумать.
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14.05.2020 10:42 Відповісти
так падажжи...
что за сарказм?!

там же Великий Ссяка 2 года все рыхфармыровал и рыхфармыровал! - искоренил, уничтожил и по ветру развеял усю ко-ко-коррупцию!

зебобики аж кипятком писяют.
не может же быть, чтоб Сцяка нам врал, ведь правда?
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14.05.2020 10:54 Відповісти
Шо такоє ..? Вже скільки часу пройшло після відходу ... ой ... великого комбінатора ... ой ... реформатора ...
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14.05.2020 11:42 Відповісти
Тут главное - "подозревается"!!!! ЭТО - ШОУ! Шоу для народа и за его счет! А шоу - "подозрение" должно продолжаться вечно! Труппа актеров одна. Кто-то играет роль "плохих таможенников-хапуг", кто-то "честных СБУ-шников"... А народ радуется :"Идет борьба с хапугами, идет!" А посмотрели бы где ЖИВУТ и "плохие ребята" и "хорошие ребята"... ВСЕ в шикарных особняках в "Конче-Заспах", ВСЕ - соседи... Задолбало это ШОУ, ой как задолбало! Поверю, только когда ребята СБУ-шники будут "из хрущевок"! Вот тогда они точно повытаскивают за одно место этих "горе-таможенников" "горе-судей" и "горе-прокуроров" из их особняков, посторенных "на зарплату" или "на сбережения бабушки-колхозницы"...
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14.05.2020 16:21 Відповісти
Они пришли чтобы красть, брехать, предавать и добивать
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14.05.2020 10:44 Відповісти
А шош такоє? Св.Міхо там же все реформував. Нє?
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Не! Как раз при Михо там было более-менее нормально. Рынок 7км выл, что нельзя как обычно грузы растаможить, и приходится платить полную стоимость, без взяток.
Но это продлилось недолго...
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14.05.2020 11:47 Відповісти
К сожалению он вам, и таким как вы мозги не реформировал,вот в этом и причина.
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14.05.2020 12:46 Відповісти
Не организовали, а продолжили
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14.05.2020 10:47 Відповісти
зеленая мразь уничтожает страну...
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14.05.2020 10:49 Відповісти
Таможенная мафия Украины непобедима. Можно побороть но для этого нужна политическая воля таких руководителей как Ли Кван Ю или Аугусто Пиночет
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14.05.2020 10:50 Відповісти
О, якобы, только открылись глаза! Так было всегда.
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14.05.2020 10:50 Відповісти
Служба безопасности Украины подозревает то, что только ленивый не знает.
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14.05.2020 10:50 Відповісти
Да не может такого быть,в таможне у нас все работают только на зарплату,взятки берут у нас только в правительстве от ахметок и тедисов.
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14.05.2020 10:52 Відповісти
Спортивная рыбалка.
Фото с трофеем.
Репортажа из зала суда, и назидательного журналистского очерка о том, как приходится бывшим таможенникам отбывать наказания в ИВС не будет. А значит лично мне не интересно.
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14.05.2020 11:00 Відповісти
Я,например,обосновано подозреваю, что 2×2=4
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14.05.2020 11:02 Відповісти
Коррупционное наследие мародера нужно выявлять и пресекать. При мародере коррупция началась разрастаться большими темпами. Что-бы победить коррупцию нужно действовать жестко и начать наконец-то посадки коррупционеров.
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14.05.2020 11:10 Відповісти
не може бути,корупцію ще до нового року побороли!
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14.05.2020 11:16 Відповісти
Це СБУ і саме в схемиах і лайні по вуха. Ну по перше, мілкі чиновники не будуть брати хабарі якщо їх не будуть прикривати великі чиновникі, яких в свою чергу для того і рекомендують і ставлят топвладарі з Києва щоб пхали долю до верхівки піраміди, або щоб кого їм вигідно нагнули чи вбили бізнес їх конкурентів. Тому взагалі не зрозуміло, чому СБУ займається єрундою, а не захистом держави. Хабар це рівень поліції, прокурорів, а от хто рекомендував хабарників, хто з КМУ, контори президента чи ВР стоїть за злочином чомусь СБУ так і не встановила. Але цього якраз і немає, можна красти мільйони, а за три колоски отримать строк. Влада фарисеїв знищила вже три рази митницю як європейську систему, а от на знищення мафії їй чомусь не вистачає ні розуму, ні бажання. Україну як Руанду запихують в колоніальне майбутнє руками цих хабадних тхорів.
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14.05.2020 11:18 Відповісти
Мриями возить надо, Мриями!!!
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14.05.2020 11:47 Відповісти
Никогда такого небыло, и тут снова.
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14.05.2020 11:47 Відповісти
Я завжди питаю. Хто дає гроші патрульному. що бвін його відпустив при порушенні ПДР,хто дає слідчому, щоб він змінив статтю про злочин чи навіть закрив справу,хто дає прокурору і судді.щоб не увязнив чи зменшив строк, хто дає директору дитсадка,щоб пристроїти своє чадо без чергі в заклад, хто дає вчителям ,щоб оболтус мав хороші оцінки, хто дає при вступу в ВУЗ. щоб тупиця до нього вступив,хто дає лікарям--щоб начебто краще його лічили . І так в багатьох випадках. І ЗАВІРЯЮ--дають добровільно,більше того навязчиво --їх ніхто не просить і не заставляє. ТОМУ панове дивіться в дзеркало і там ви побачите паростки корупції.
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14.05.2020 12:05 Відповісти
Время деньги и вам специально затягивают оформление,в нарушение закона,что бы вы платили.
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14.05.2020 12:49 Відповісти
Очередное шоу зебобиков для лохов!!
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14.05.2020 18:13 Відповісти
там миллионы долларов взятки они 1,8 тыс нашли... смешно
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15.05.2020 00:16 Відповісти
 
 