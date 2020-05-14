Воїн 12-го окремого полку оперативного забезпечення Олександр Карпика загинув 13 травня в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Вчора, 13 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Олександр Карпика, 1996 року народження, житель Тростянецького району Вінницької області, старший солдат, військовослужбовець 12-го окремого полку оперативного забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Олександр Карпика 1996 р.н. загинув вчора, 13 травня, під час виконання службових обов’язків у складі сил та засобів ООС на території Луганської області. Військовослужбовець дістав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера. Під час оперативного втручання, на жаль, не вдалося врятувати життя бійця", - йдеться в повідомленні.

Нардепка Лариса Білозір повідомила, що військовий загинув біля Катеринівки. Служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. В українській армії прослужив чотири роки. Родом загиблий - із с. Буди Тростянецького району Вінницької області.

Також читайте: Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Вчора, в результаті ворожих обстрілів під Катеринівкою загинув наш земляк, Саша, йому було 24, ще двоє - дістали поранення. Олександр входив до 30-ї бригади Новоград-Волинського полку. В армії прослужив чотири роки. Ще не був одружений", - розповіла Білозір.

Детальнішу інформацію, а також дату і місце прощання буде повідомлено додатково.



