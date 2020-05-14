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На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Співробітникам Державної прикордонної служби в Закарпатській області довелося відкрити вогонь по машині контрабандистів, які намагалися автомобілем наїхати на прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Там зазначається, що інцидент почався з затримання 23-річного жителя Рахова в гідрокостюмі. Під час опитування він зізнався в контрабанді сигарет, розповівши, що спільники повинні послати за ним транспорт.

На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба 01

Через деякий час за чоловіком дійсно приїхав Volkswagen Golf з іноземною реєстрацією, однак його водій відмовився надати прикордонникам будь-які документи.

Після цього на місце під'їхав Volkswagen Passat, також на єврономерах.

"Водій Golf різко стрибнув у Passat. Зробивши спробу наїзду на прикордонний наряд, чоловіки залишили Golf на дорозі і на Passat рушили в бік села Великий Бичків. З метою збереження життя і здоров'я прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору і по колесах авто втікачів", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба 02
На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба 03

При цьому під час погоні дорогу прикордонникам перегородив позашляховик Toyota Land Cruiser. За кермом машини виявився батько одного з контрабандистів, який почав кидатися на працівників ДПСУ і розбив лобове скло на їхній службовій машині.

На цей час і водій Toyota, і контрабандисти-втікачі вже затримані.

Також дивіться: Житель Хмельниччини із заборгованістю за аліментами намагався за хабар виїхати в Польщу. ФОТО

На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+23
Главное что у контрабандиста крест висит на пол груди! У нас чем больше воруют .нарушают и убивают,тем сильнее верят в Бога !
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14.05.2020 14:30
+7
А когда наклейки "Зе!" всюду лепят, то во что верят?
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14.05.2020 14:34
+7
жаль, не пристрелили никого.
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14.05.2020 14:48
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Главное что у контрабандиста крест висит на пол груди! У нас чем больше воруют .нарушают и убивают,тем сильнее верят в Бога !
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14.05.2020 14:30 Відповісти
А когда наклейки "Зе!" всюду лепят, то во что верят?
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14.05.2020 14:34 Відповісти
в то, что слабоумие излечимо и не заразно, наверное....
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14.05.2020 14:36 Відповісти
Эпидемия циклична: ЕС - таёжный союз - ЕС - таёжный союз...
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14.05.2020 14:39 Відповісти
та хто там верит... для них крест что-то типа амулета папуаса
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14.05.2020 14:46 Відповісти
цыгане сэр...
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14.05.2020 14:58 Відповісти
Такий негідник, обкрадав бідненьких маляр і тратив гроші в Україні.
Лицемірна мусорня краще б боролася з контрабандним імпортом від якого збитки Україні.
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14.05.2020 16:10 Відповісти
Пограничникам надо увеличить зарплату на 300% . Жадных сажать .
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14.05.2020 14:30 Відповісти
На богоугодное дело шли, сыны Христовы! Не дошли, так как колеса спустились...
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14.05.2020 14:31 Відповісти
Правильно. Чем больше выкупит поляк тем меньше выкупит украинец. Заботятся о здоровье нации.
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14.05.2020 14:38 Відповісти
Наробили дірок в машині.
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14.05.2020 14:33 Відповісти
Почему на государственном уровне не разрешить контрабанду в ЕС, к нам прийдет валюта. Что нельзя на контрабанду закрыть глаза?
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14.05.2020 14:34 Відповісти
до тебе вже прийшла... бєлка!
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14.05.2020 14:39 Відповісти
тогда европейские страны потеряют на торговле сигаретами. Ксати, европейские погранцы долдны заботиться об этом больше, чем наши. Но они пропускают, что интресно.
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14.05.2020 14:47 Відповісти
должны
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14.05.2020 14:47 Відповісти
ни как вуйки не уймутся!! наверное пока кого то не пришьют!
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14.05.2020 14:36 Відповісти
Не можна їх чіпати - це наші патрійоти. Нам весь час кажуть, що на Західній Україні живуть самі патрійоти. Це ті патрійоти, що знищують ліс і вивозять його контрабандою, знищують ліс за для видобутку бурштину, вони дуже патріотично вивозять наше природнє багатство в інші держави. Це такий своєрідний патріотизм.
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14.05.2020 15:28 Відповісти
а вот герегу клоун крышует...и без стрельбы...учитесь!
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14.05.2020 14:39 Відповісти
герегу, крышует любая власть, не без корысти конечно...
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14.05.2020 14:46 Відповісти
Скільки раз вам нагадувати , що в цей час коли іде війна на сході та й не має патріотів з молоді(стараються втікнути від армійської служби0 , Тогоді саджати в цюпу цих порушників . На фронт палицю в руки замість зброї і нагайкою в атаку на кулі. Може помудрішають.
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14.05.2020 14:44 Відповісти
жаль, не пристрелили никого.
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14.05.2020 14:48 Відповісти
Они все, как один - патриоты Украины.
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14.05.2020 14:49 Відповісти
Всегда можно сделать предупредительный выстрел в голову! Говорят никто потом не возражает.
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14.05.2020 19:03 Відповісти
задолбало кумовство при Зеленском
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14.05.2020 23:15 Відповісти
Нормальные силовики в нормальной стране в таком случае открывают огонь на поражение - следующая мразь сто раз подумает, прежде чем переть на них. Но это в нормаольной стране. Увы.
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11.11.2020 15:15 Відповісти
 
 