На Закарпатті контрабандисти намагалися наїхати автомобілем на прикордонників, по них відкрили вогонь, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Співробітникам Державної прикордонної служби в Закарпатській області довелося відкрити вогонь по машині контрабандистів, які намагалися автомобілем наїхати на прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Там зазначається, що інцидент почався з затримання 23-річного жителя Рахова в гідрокостюмі. Під час опитування він зізнався в контрабанді сигарет, розповівши, що спільники повинні послати за ним транспорт.

Через деякий час за чоловіком дійсно приїхав Volkswagen Golf з іноземною реєстрацією, однак його водій відмовився надати прикордонникам будь-які документи.

Після цього на місце під'їхав Volkswagen Passat, також на єврономерах.

"Водій Golf різко стрибнув у Passat. Зробивши спробу наїзду на прикордонний наряд, чоловіки залишили Golf на дорозі і на Passat рушили в бік села Великий Бичків. З метою збереження життя і здоров'я прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору і по колесах авто втікачів", - йдеться в повідомленні.





При цьому під час погоні дорогу прикордонникам перегородив позашляховик Toyota Land Cruiser. За кермом машини виявився батько одного з контрабандистів, який почав кидатися на працівників ДПСУ і розбив лобове скло на їхній службовій машині.

На цей час і водій Toyota, і контрабандисти-втікачі вже затримані.

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