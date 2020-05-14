Підприємці пікетували мерію Чернівців з вимогою відкрити непродовольчі ринки. ФОТОрепортаж

Близько сотні підприємців вимагали від міськради дозволити роботу непродовольчих ринків. Їм вдалося домогтися свого - ринки почнуть працювати від завтра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Біля будівлі мерії підприємці влаштували акцію протесту. Вони збирали підписи під зверненням до міської влади з вимогою дозволити роботу непродовольчих ринків.

Депутати міськради розглядали 2 проєкти рішення. Один з них підготували підприємці, другий - департамент розвитку міськради. У підсумку вони затвердили другий проєкт.

Від завтра непродовольчі ринки Чернівців зможуть відкритися за умови дотримання санітарно-епідеміологічних заходів безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

У середу, 13 травня, міська комісія з питань ТЕБ ​​та НС дозволила в Чернівцях роботу салонів краси, ремонтних майстерень і надання стоматологічної допомоги.

Станом на ранок 14 квітня під Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.









