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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Суд дав 8 років в'язниці двом найманцям РФ, які обстрілювали позиції українських військових. ФОТО

Суд дав 8 років в'язниці двом найманцям РФ, які обстрілювали позиції українських військових. ФОТО

Лисичанський міський суд Луганської області за матеріалами контррозвідки СБУ засудив до 8 років позбавлення волі двох учасників угруповання терористів так званої "ЛНР", які брали участь в обстрілі позицій українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР". Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Суд дав 8 років вязниці двом найманцям РФ, які обстрілювали позиції українських військових 01


Зазначається, що Лисичанський міський суд Луганської області визнав обох зловмисників винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Також дивіться: СБУ затримала двох найманців РФ, які підірвали шість мостів на Донбасі. ФОТО

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12826) Донбас (22356) найманці рф (2054)


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Топ коментарі
+14
Слишком мягкое законодательство Украины по отношению к оккупантам, террористам и предателем. В Расеи минимум 25 лет, а в Штатах - до пожизненного
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14.05.2020 16:48
+11
зєлєнскій все равно их через полгодика поменяет на каких-то ватных маршруточников енакиевских
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14.05.2020 16:54
+10
Пожиттєве, та в уранові еопальні !!!)))
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14.05.2020 16:46
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Пожиттєве, та в уранові еопальні !!!)))
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14.05.2020 16:46 Відповісти
Кацапов до суда всех поотпускали, теперь можно рисовать "внутренний конфликт"
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14.05.2020 16:46 Відповісти
Слишком мягкое законодательство Украины по отношению к оккупантам, террористам и предателем. В Расеи минимум 25 лет, а в Штатах - до пожизненного
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14.05.2020 16:48 Відповісти
зєлєнскій все равно их через полгодика поменяет на каких-то ватных маршруточников енакиевских
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14.05.2020 16:54 Відповісти
вся радость(как для украинцев,так и для русских) в том что в УКРАИНЕ НЕТ ВОЙНЫ(ато,осс-это детские игры в солдатиков)!!!! даже за массовые убийства укр.военных(дебальцево,волноваха,иловайск) ни один суд не даст и десятки!!! а вот за то что послал полицая на )( уй и дал подсрачника- дают от5до 8лет!!!
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14.05.2020 16:58 Відповісти
А у двух таксистов на подвале появилась надежда на обмен!
Сивохо с Зелей порешают.....
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14.05.2020 16:51 Відповісти
Мало!!!!
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14.05.2020 16:54 Відповісти
Суд дал суд взял.Судовое решение еще будет обжалываться годами.Так что радоваться нечему.
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14.05.2020 17:25 Відповісти
P.S.А их под благовидным предлогом обмена пленными обменяют на несколько проституток которые через несколько месяцев снова уйдут на окупированую територию.
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14.05.2020 17:27 Відповісти
А гарне у нас законодавство. За дрібні крадіжки і наркоту дають більше ніж за умисне вбивство. Хто там що реформував і реформує?
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14.05.2020 17:36 Відповісти
Сколько там музуканту с хирургом светит?
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14.05.2020 18:25 Відповісти
Чёрт побери, врагов наших, которые убивали наших парней осудили на 8 лет, да вы что белены объелись? И что за гуманность у вас закрывать морды убийцам, не слишком вы очень мягко к ним относитесь???
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14.05.2020 18:47 Відповісти
 
 