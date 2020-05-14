Суд дав 8 років в'язниці двом найманцям РФ, які обстрілювали позиції українських військових. ФОТО

Лисичанський міський суд Луганської області за матеріалами контррозвідки СБУ засудив до 8 років позбавлення волі двох учасників угруповання терористів так званої "ЛНР", які брали участь в обстрілі позицій українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої "народної міліції ЛНР". Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Лисичанський міський суд Луганської області визнав обох зловмисників винними у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

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