Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підконтрольні Росії незаконні збройні формування зберігають під окупованим Міусинськом 152-міліметрові гаубиці і системи артилерійського вогню "Гвоздика".

До такого висновку журналісти видання "Донбас.Реалії" прийшли, порівнявши супутникові знімки полігону з пропагандистським відео бойовиків, інформує Цензор.НЕТ.

Міусинськ - шахтарське місто, супутник Хрустального (Красного Луча). Це південна частина Луганської області. До лінії розмежування звідти близько 60 кілометрів.

Полігон розташований за чотири кілометри на південний схід від міста. Ось він на супутникових знімках:

Полігон окупантів під Міусинськом на супутникових знімках.

За допомогою супутникових знімків можна побачити і місце зберігання техніки, розрізнити танки, броньовані машини, РСЗВ і буксирувані гармати (судячи з розмірів, 152-мм гаубиця "Мста-Б").

Місце стоянки техніки.

Завдяки відео навчань, опублікованому угрупованням "ЛНР", і прив'язці їх до характерних ознак місцевості, можна встановити, яка саме техніка зберігається і використовується саме на цьому полігоні.

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За два кілометри на південь від селища шахти Новопавлівської.

Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) і на супутникових знімках (знизу).

Судячи з відео, на полігоні біля Міусинська стоять:

- САУ 2С1 "Гвоздика"

- Танки Т-64

- БМП-1

- БМП-2

- МТЛБ з розрахунками ПЗРК

САУ "Гвоздика" калібром 122 мм має дальність вогню до 15 км. Гаубиця "Мста-Б" калібром 152 мм б'є на 29 км.

Також тут обладнані об'єкти полігону: позиції для стрільби, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Місця для проживання та господарські споруди.

Раніше журналісти повідомляли, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу Зернового, Мічуріного, Покровки; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 "Град" на північ від Хрустального; на полігоні угруповання "ДНР" поблизу села Покровка.

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