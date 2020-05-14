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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підконтрольні Росії незаконні збройні формування зберігають під окупованим Міусинськом 152-міліметрові гаубиці і системи артилерійського вогню "Гвоздика".

До такого висновку журналісти видання "Донбас.Реалії" прийшли, порівнявши супутникові знімки полігону з пропагандистським відео бойовиків, інформує Цензор.НЕТ.

Міусинськ - шахтарське місто, супутник Хрустального (Красного Луча). Це південна частина Луганської області. До лінії розмежування звідти близько 60 кілометрів.

Полігон розташований за чотири кілометри на південний схід від міста. Ось він на супутникових знімках:

Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ 01

Полігон окупантів під Міусинськом на супутникових знімках.

За допомогою супутникових знімків можна побачити і місце зберігання техніки, розрізнити танки, броньовані машини, РСЗВ і буксирувані гармати (судячи з розмірів, 152-мм гаубиця "Мста-Б").

Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ 02

Місце стоянки техніки.

Завдяки відео навчань, опублікованому угрупованням "ЛНР", і прив'язці їх до характерних ознак місцевості, можна встановити, яка саме техніка зберігається і використовується саме на цьому полігоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ 03

За два кілометри на південь від селища шахти Новопавлівської.

Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ 04

Місце ураження навчальних цілей на відео бойовиків (зверху) і на супутникових знімках (знизу).

Судячи з відео, на полігоні біля Міусинська стоять:

- САУ 2С1 "Гвоздика"

- Танки Т-64

- БМП-1

- БМП-2

- МТЛБ з розрахунками ПЗРК

САУ "Гвоздика" калібром 122 мм має дальність вогню до 15 км. Гаубиця "Мста-Б" калібром 152 мм б'є на 29 км.

Також тут обладнані об'єкти полігону: позиції для стрільби, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Окупанти тримають на полігоні під окупованим Міусинськом танки, гаубиці і РСЗВ, - ЗМІ 05

Місця для проживання та господарські споруди.

Раніше журналісти повідомляли, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу Зернового, Мічуріного, Покровки; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 "Град" на північ від Хрустального; на полігоні угруповання "ДНР" поблизу села Покровка.

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Також дивіться: Окупанти влаштували в Луганську автопробіг і парад військової техніки з радянськими і російськими прапорами. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6695) зброя (7466) Донбас (22356) полігон (279)


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Топ коментарі
+7
так накройте тот полигон артой и дело с концом, вероломно, как фошизды 22 июня 41го
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14.05.2020 17:07
+6
А что на ето скажут Уроды утверждающие что в Украине гражданская война или как они говорят, *ситуация на юго-востоке*, которую нужно урегулировать? Откуда у *народноймилиции* более 100 едениц бронетехники? В каких шахтах было откопано ето все? С кем вы уроды хотите вести переговоры и кого хотите отмазать?
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14.05.2020 17:11
+3
Вова-Бідоносець"миротворець"нєлохсорокдва обісреться, що відкопувати треба буде. Як ми без нього тоді будемо.
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14.05.2020 17:22
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так накройте тот полигон артой и дело с концом, вероломно, как фошизды 22 июня 41го
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14.05.2020 17:07 Відповісти
Низзя. Война мешает бизнесу, как утверждают уже 6 лет наши олигофрены.
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14.05.2020 17:13 Відповісти
Вова-Бідоносець"миротворець"нєлохсорокдва обісреться, що відкопувати треба буде. Як ми без нього тоді будемо.
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14.05.2020 17:22 Відповісти
пора, пора уже опробовать Вільховый кол на орках
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14.05.2020 17:22 Відповісти
де хвальоні беспелотніки !!!!! куди дивляться армія !!! зачистить нахрен !!! заутюжить снарядами !!!
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14.05.2020 17:09 Відповісти
А что на ето скажут Уроды утверждающие что в Украине гражданская война или как они говорят, *ситуация на юго-востоке*, которую нужно урегулировать? Откуда у *народноймилиции* более 100 едениц бронетехники? В каких шахтах было откопано ето все? С кем вы уроды хотите вести переговоры и кого хотите отмазать?
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14.05.2020 17:11 Відповісти
22 июня 41го просто попали под дружественный вогонь! Так и щас нада! И сделать морду кирпичём-а хер яго знает що то было!
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14.05.2020 17:13 Відповісти
"красиво идут...." !!!

Зачем стоит пересмотреть фильм "Чапаев"?
Даже только ради сцены психической атаки каппелевцев.
И расстрела их из пулемета

Да там каждую сцену стоит пересмотреть!
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14.05.2020 17:20 Відповісти
"покатушки-показушки" в стиле кинофильма "Освобождение"
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14.05.2020 17:24 Відповісти
зеленскому похер на войну, он сейчас с друганами из 95-го квартала деребанит 5 лярдов, которые подкинет на днях мвф
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14.05.2020 17:33 Відповісти
И почему они еще стоят? Значит это кому то выгодно?
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14.05.2020 18:45 Відповісти
50 Вільх-М і полігон випарується у 200 бригаду.
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14.05.2020 19:21 Відповісти
 
 