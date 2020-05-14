Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями. ФОТОрепортаж

Чоловік у підвалі власного будинку обладнав приміщення, де під ультрафіолетовим освітленням вирощував рослини конопель для власного споживання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, поліцейські за ухвалою суду провели обшук за місцем проживання 36-річного мешканця Кагарлика.

Там правоохоронці виявили та вилучили 643 рослини конопель, ультрафіолетові лампи та інше обладнання.

Також під час обшуку поліцейські вилучили готові до вживання сухі рослини наркозілля та пристрій для куріння.









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Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.