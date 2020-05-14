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Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями. ФОТОрепортаж

Чоловік у підвалі власного будинку обладнав приміщення, де під ультрафіолетовим освітленням вирощував рослини конопель для власного споживання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України, поліцейські за ухвалою суду провели обшук за місцем проживання 36-річного мешканця Кагарлика.

Там правоохоронці виявили та вилучили 643 рослини конопель, ультрафіолетові лампи та інше обладнання.

Також під час обшуку поліцейські вилучили готові до вживання сухі рослини наркозілля та пристрій для куріння.

Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями 01
Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями 02
Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями 03
Поліція Київщини вилучила в мешканця Кагарлика 643 вазони з коноплями 04

Також читайте: СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади. ФОТОрепортаж

Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Автор: 

Київська область (4015) коноплі (103) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+16
А что там с бриллиантовыми прокурорами, у которых кроме бриллиантов и слитков золота еще нашли 0,5килограмма героина? Замяли дело, а героин вынюхали в прокуратуре?
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14.05.2020 17:21
+14
Це не конопля, це розсада
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14.05.2020 17:09
+14
Оставьте садовода в покое, твари...
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14.05.2020 17:25
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Це не конопля, це розсада
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14.05.2020 17:09 Відповісти
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 7938
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14.05.2020 17:14 Відповісти
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 9683
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14.05.2020 17:14 Відповісти
Полиция Киевщины изъяла у жителя Кагарлыка 643 вазона с коноплей - Цензор.НЕТ 3657
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14.05.2020 17:15 Відповісти
чурка???
мы хрестились бо хрестианам можно пить
а оно питиции строчит
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14.05.2020 17:18 Відповісти
Та усі вони за оманського віслюка голосували. То ж бидло одноклітинне.
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14.05.2020 17:20 Відповісти
Гербарій збирав.Просто у школі провтикав,а зараз карантин.., є час та натхнення.
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14.05.2020 17:32 Відповісти
є надія, що стебла вимолотять і волокна повернуть власнику..
і він таки виткає парус для моноксила
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14.05.2020 17:57 Відповісти
тока хотел написать, што это шампиньоны редкого сорта. а тут ты....
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14.05.2020 18:35 Відповісти
Нічо собі він курить.
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14.05.2020 17:13 Відповісти
Так а шо не так, чего изъяли?
Ведь для себя же...
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14.05.2020 17:13 Відповісти
так всё равно статья, и сроки там бешеные, хотя, может на траву скидка даётся....
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14.05.2020 18:39 Відповісти
джентельмены
кино от гай ричи))
этот правда не дотянул малость
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14.05.2020 17:15 Відповісти
Фуухх, я сначала прочитал 643 вагона
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14.05.2020 17:19 Відповісти
оно и не удивительно, что зе с ге попутал...они схожи
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14.05.2020 17:59 Відповісти
От 3 до 7 лет за безобидные саженцы конопли? Внизу статья за взрыв сейфа в Харькове и кражу денег точно такой же срок грозит подрывникам. Позавчера была статья как террористу дали 5 лет тюрьмы. Получается заниматься взрывами и грабежами, а так же убийствами и терроризмом намного выгоднее и безопаснее чем заниматься сельским хозяйством.
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14.05.2020 17:20 Відповісти
А что там с бриллиантовыми прокурорами, у которых кроме бриллиантов и слитков золота еще нашли 0,5килограмма героина? Замяли дело, а героин вынюхали в прокуратуре?
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14.05.2020 17:21 Відповісти
мабуть давно вже зону топчуть )))
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14.05.2020 17:50 Відповісти
ага ) на мальдивах зону топчут
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14.05.2020 19:07 Відповісти
а шо? Ультравіалєт шось лучче для трави? Для хвотосінтєзу вроді як волну довше зельоного тра'
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14.05.2020 17:22 Відповісти
тоість: жовто-гаряче - червоне
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14.05.2020 17:22 Відповісти
Полюціянти будуть вкуренні..
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14.05.2020 17:24 Відповісти
Оставьте садовода в покое, твари...
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14.05.2020 17:25 Відповісти
Мерзавцы! Вазоны можете забрать, но кустики верните на место, ведь у этих хрупких растений может быть стресс!!
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14.05.2020 19:42 Відповісти
Да таких людей поощрять надо ,а не руки ремнем вязать.пацан заморочился.теплицу замутил.ухаживал за ней.как маленький принц за своей планетой.
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14.05.2020 17:31 Відповісти
До сегодняшнего дня пока что никто не доказал что конопля или мак ето наркотик. По крайней мере ето хуже чем сигареты или водка или добавки которые нам сыпят в еду. Из етого следует вывод что мафиозные кланы сидящие у власти, в особенности мусора просто боятся конкуренции и того что при легализации они останутся без работы или придется ловить настоящих убийц вместо того чтобы рисовать себе достижения и получать звания за счет планокуров.
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14.05.2020 17:32 Відповісти
Хуже водки ещё в мире ничего не придумали.
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14.05.2020 19:22 Відповісти
Изъяли ? От хулиганы ! Это ж букеты для делегатов съезда "Слуга народа". ))
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14.05.2020 17:37 Відповісти
Є ще серед нас віддані справі натуралісти-мічурінці )
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14.05.2020 17:51 Відповісти
Тю блин. тоже мне пэрэмога. Лучше б дали ему нормально выращивать, продавать и платить налоги.
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14.05.2020 17:54 Відповісти
только прокурорам или мусорам можно ...
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14.05.2020 18:07 Відповісти
==где под ультрафиолетовым освещением выращивал растения
Полные долбодятлы, ультафиолет губителен для растений и вреден для людей в больших дозах, а на деле то освещение https://prom.ua/Fitolampa.html фитолампами , если долго находится при таком освещении возникают гальюны, выйдя на нормальный свет все кажется зеленым.
Ну а после ультрафиолета то же что после сварочной дуги, ожег глаз и открытых частей тела..
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14.05.2020 18:27 Відповісти
Та да... ультрафиолет, млять...
Но с "гальюнами" вы погорячились....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Гальюн
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14.05.2020 19:41 Відповісти
Та ни, это сленговое, галюцинация.
Нарушения цветоощущений.

И таки да, по смыслу выражения, галюцинации приравниваются к толчку, его содержимому.
В этом смысле.
А по фитосвету, эффект действительно не из приятных.
Любое монохромное освещение не вызывает подобных эффектов.
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14.05.2020 22:48 Відповісти
не ту страну назвали Гондурасом .....
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14.05.2020 19:08 Відповісти
Дожились . Агрономов уже сажают . Лучше бы химиков ловили . Или нисся ? СПУ там пасет ?
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14.05.2020 19:19 Відповісти
В Кагарлыке открылся ботанический сад... но злобные завистники его тут же прикрыли
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14.05.2020 19:46 Відповісти
А как же "Украина - аграрная страна"? Ущемляют аграриев.
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14.05.2020 20:13 Відповісти
Там и тетрагидроканабинола даже ещё нет,они маленькие!Нормальный адвокат разнесет это дело в пух и прах!А вообще тупейший закон,что такое нужное целебное растение запрещают людям
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14.05.2020 20:36 Відповісти
Трусить ботаников, это все на что они способны, - позорные евнухи.
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15.05.2020 13:49 Відповісти
 
 