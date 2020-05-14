Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, совместно с управлением СБУ в области 14 мая 2020 года разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды инспектор сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений полиции в области (ч. 3 ст . 368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, используя свое служебное положение, работник полиции организовал схему систематического вымогательства и получения денег от жителей Ривненской области за непривлечение их к уголовной ответственности за добычу янтаря-сырца на подконтрольной ему территории. Также он обещал не препятствовать и не сообщать правоохранительным органам о фактах осуществления такой противоправной деятельности. При этом, размер неправомерной выгоды определялся в зависимости от оборудования, которым осуществлялась добыча янтаря, из расчета 200 долларов США за ночь работы одной мотопомпы "старателей".
Задокументирован факт получения полицейским неправомерной выгоды за нереагирование на такую деятельность. За "вознаграждение" инспектор должен был также сообщать "старателям" о выезде на места незаконной добычи правоохранителей.
Проведено 12 обысков по месту работы правоохранителя и в домах местных жителей, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей янтаря. По их результатам выявлено и изъято более 150 кг янтаря общей стоимостью около 2,2 млн грн, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки янтаря.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/QMmP1H3iaJs
поліція кришує чорних копачів бурштину!
хто б міг таке уявити?
срані ви кловани
Ню-ню............