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Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, совместно с управлением СБУ в области 14 мая 2020 года разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды инспектор сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений полиции в области (ч. 3 ст . 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, используя свое служебное положение, работник полиции организовал схему систематического вымогательства и получения денег от жителей Ривненской области за непривлечение их к уголовной ответственности за добычу янтаря-сырца на подконтрольной ему территории. Также он обещал не препятствовать и не сообщать правоохранительным органам о фактах осуществления такой противоправной деятельности. При этом, размер неправомерной выгоды определялся в зависимости от оборудования, которым осуществлялась добыча янтаря, из расчета 200 долларов США за ночь работы одной мотопомпы "старателей".

Задокументирован факт получения полицейским неправомерной выгоды за нереагирование на такую ​​деятельность. За "вознаграждение" инспектор должен был также сообщать "старателям" о выезде на места незаконной добычи правоохранителей.

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Проведено 12 обысков по месту работы правоохранителя и в домах местных жителей, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей янтаря. По их результатам выявлено и изъято более 150 кг янтаря общей стоимостью около 2,2 млн грн, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки янтаря.

Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 01
Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 02
Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 03
Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 04
Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 05
Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине 06

янтарь (509) Офис Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+4
відкриття віку!
поліція кришує чорних копачів бурштину!
хто б міг таке уявити?
срані ви кловани
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14.05.2020 17:39
+3
Ну а на следущей недельке мабуть должны лесом заняться.
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14.05.2020 17:36
+2
Чергова "пурга", знайшли стрелочника !!))
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14.05.2020 17:41
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Ну а на следущей недельке мабуть должны лесом заняться.
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14.05.2020 17:36 Відповісти
Безумовно і там цапів відбувайлів вистачить !!)))
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14.05.2020 17:43 Відповісти
Ага
https://youtu.be/QMmP1H3iaJs
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14.05.2020 18:50 Відповісти
Так в Киеве кому конкретно заносят янтарные бароны, что по этому поводу думает прокуратура и СБУ? Или ещё 10 лет будут хватать всякую 300-долларовую мелочь "отреформированно-люстрированные" недоправоохранители?
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14.05.2020 17:38 Відповісти
відкриття віку!
поліція кришує чорних копачів бурштину!
хто б міг таке уявити?
срані ви кловани
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14.05.2020 17:39 Відповісти
Чергова "пурга", знайшли стрелочника !!))
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14.05.2020 17:41 Відповісти
мелковатую рыбку поймали, панове!
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14.05.2020 17:50 Відповісти
Ну так винен патрульний))) 500 млн. грн. збитків. А винен патрульний. Не місцева влада. Ні аваков зі своєю власною нац. армією. Ні СБУ. Коротше цапа-відбувайла знайшли.
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14.05.2020 17:57 Відповісти
Нічого дивного, знову аваківська реХформана срань у вигляді полюції..Аваківська поліція це є банальне ОЗУ, банда.
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14.05.2020 18:04 Відповісти
Один?............ Да?
Ню-ню............
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14.05.2020 18:50 Відповісти
1 патрульный покрывал всю добычу янтаря! Супермен какой-то! Порохобот, а чего добился ты?
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14.05.2020 19:25 Відповісти
Несомненно, это успех бубочки. Разоблачение патрульного положит конец незаконной добыче янтаря. "Дуже дззякую. Зпазибо."
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14.05.2020 19:43 Відповісти
Одна новость-полиция крышует добычу янтаря, другая новость- бывший полицейский контролирует сбыт амфетамина. Может принудительно раздать населению оружие и разогнать полицию? Глядишь и преступность вымрет?
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14.05.2020 21:16 Відповісти
 
 