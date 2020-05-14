Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Хмельницком, совместно с управлением СБУ в области 14 мая 2020 года разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды инспектор сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений полиции в области (ч. 3 ст . 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, используя свое служебное положение, работник полиции организовал схему систематического вымогательства и получения денег от жителей Ривненской области за непривлечение их к уголовной ответственности за добычу янтаря-сырца на подконтрольной ему территории. Также он обещал не препятствовать и не сообщать правоохранительным органам о фактах осуществления такой противоправной деятельности. При этом, размер неправомерной выгоды определялся в зависимости от оборудования, которым осуществлялась добыча янтаря, из расчета 200 долларов США за ночь работы одной мотопомпы "старателей".

Задокументирован факт получения полицейским неправомерной выгоды за нереагирование на такую ​​деятельность. За "вознаграждение" инспектор должен был также сообщать "старателям" о выезде на места незаконной добычи правоохранителей.

Читайте также: Зеленский подписал закон о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%

Проведено 12 обысков по месту работы правоохранителя и в домах местных жителей, вероятно причастных к незаконной деятельности, связанной с добычей янтаря. По их результатам выявлено и изъято более 150 кг янтаря общей стоимостью около 2,2 млн грн, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки янтаря.











