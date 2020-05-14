Организованная группа, сбывавшая амфетамин, ликвидирована в Кривом Роге, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Организатором ОПГ оказался бывший правоохранитель. Ночью оперативники Управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи главного следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и СБУ провели мероприятия для задержания фигурнатов и изъяли психотропные вещества почти на полтора миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность лиц. За это время были установлены все участники - от сбытчиков психотропа до организаторов этого наркобизнеса. В состав группы входило 10 человек, деятельность которой организовал бывший правоохранитель. У каждого участника была своя функция - контроль за распространителями амфетамина в конкретном районе города, функционированием так называемых "магазинов", формирование клиентской базы, рассылка сообщений об изменении номеров для дальнейшего приема заказов в "магазине", сбыт психотропных веществ конечному покупателю.

Одновременно работало три "магазина", за которыми было закреплено по одному оператору: каждый из них принимал до 600 заказов в день. Непосредственно организатор группировки контролировал деятельность всех участников и распределял деньги между ними".

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В сообщении Нацполиции отмечается: "Ежедневный доход с одного "магазина" достигал 40 тыс. гривен. В основном, их товар пользовался спросом у молодежи центральных районов города, в частности - Металлургического, Центрально-Городского, Саксаганского.

Ночью с 13 на 14 мая оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления полиции области за процессуального руководства областной прокуратуры совместно с управлением Службы безопасности и по силовой поддержки полка особого назначения полиции задержали организатора и участников наркогруппировки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины . Одновременно по задержанию было начато проведение более 10 санкционированных обысков по местам проживания участников и в их автомобилях.

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Полицейские изъяли амфетамина почти на полтора миллиона гривен, средства общей суммой 145 тыс. гривен и оборудование для взвешивания и тару для упаковки психотропных веществ".

"Уже установлены личности и места, в которых участники покупали психотропное вещество для дальнейшего сбыта на территории Кривого Рога.

Сейчас организатору и участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы", - резюмировали в Нацполиции.

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