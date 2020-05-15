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Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що до Києва прибув борт із пораненими українськими воїнами. Їм і тим бійцям, які прибули раніше, потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Воїнів привезли з різними пораненнями, є у дуже важкому стані. Сьомий рік ми зустрічаємо борти, сьогодні повз мене везли зовсім молодого бійця, лице посічене осколками, синці під очима, руки і ноги перебинтовані. Зовсім хлопчисько, а в очах біль і сила", - написала вона.

За її словами, в госпіталі зараз лежать бійці з різних бортів: "Без ніг та рук, хірурги роблять операції, персонал виходжує. Госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів. Ми привозимо пораненим передачі, багато соків, йогуртів, для перекусів ковбаса, сир, овочі, також кава, чай, солодке. Завжди потрібні шорти, спортивні костюми, тапки, футболки. Ми все це купуємо, і ще багато Дексалгіну в ампулах, передаю госпіталю, це теж завжди потрібно".

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Юсупова додала: "Ми також допомагаємо онкохворим воїнам - ліки, хімія, аналізи. Передаємо посилки на фронт. У цьому місяці перерахувала 70 тис. родині загиблого, купила ліки (дексалгін) 50 упаковок, багато одягу і продукти".

"Картки Приватбанку у мене більше немає, банк блокує волонтерські перекази, є картка монобанк, просто вводите номер картки і все. Всі звіти завжди є у мене на сторінці. Переказати допомогу можна на http://patreon.com/nyusupova і на картку 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова", - написала волонтерка.

Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 01
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 02
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 03
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 04
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 05
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 06
Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 07

Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова 08

Автор: 

поранення (2801) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+29
У смартфонi. Зебiлам пох.
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14.05.2020 18:11
+28
Мерзені кацапи.А багато хто хоче їх в попки цілувати.
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14.05.2020 18:00
+23
Бубачка піариться в телевізорі, йому не до цього.
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14.05.2020 18:12
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Мерзені кацапи.А багато хто хоче їх в попки цілувати.
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14.05.2020 18:00 Відповісти
Где сраная держава?
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14.05.2020 18:05 Відповісти
У смартфонi. Зебiлам пох.
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14.05.2020 18:11 Відповісти
Бубачка піариться в телевізорі, йому не до цього.
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14.05.2020 18:12 Відповісти
У нього в моску, блть, війна вже все.
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14.05.2020 18:15 Відповісти
держава занята дерибаном 65 млрд гривень !!!! виділених на коронавірус.їм пох .на наших Воїнів. нажаль...
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14.05.2020 18:44 Відповісти
Там де і була з 14го...
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14.05.2020 19:26 Відповісти
"Карты Приватбанка у меня больше нет, банк блокирует волонтёрские переводы,Источник:https://censor.net/p3195609"
Шо за фігня?
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14.05.2020 18:19 Відповісти
Так для этого и национализировали Приват шоколадные а лохам рассказывают сказки про украденные Лёней деньги
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14.05.2020 19:14 Відповісти
5000грн от неидентифицированых отправителей пришло потому и заблочили. З 28.04 така хрень началсь, када новый закон вступил в действие.
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14.05.2020 19:46 Відповісти
Юсуповій заблокували картки коли вона почала критикувати зелену шоблу про те, що постійно прибувають поранені і є вбиті а допомоги немає від держави. Ця історія була висвітлена у фейсбуці тижнів два тому. Її звинуватили у фінансуванні незаконних збройних формувань. На запитання Юсуповою до працівника Привату - "то що ЗСУ є незаконні збройні формування? працівинк банку сказала - я не знаю чи вони законні але волонтери не повинні фінансувати їх.
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15.05.2020 21:12 Відповісти
Жодне слуга народу і дупу свою не підніме щоб допомогти.
А клован так взагалі забув про військових.
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14.05.2020 18:23 Відповісти
Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8833
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14.05.2020 18:44 Відповісти
Хм... А по информации Минобороны обстрелы проходят без потерь в ВСУ.
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14.05.2020 18:24 Відповісти
Слава Україні!
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14.05.2020 18:42 Відповісти
Дорозводился п-др зелёный
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14.05.2020 18:46 Відповісти
А где государство? Я что то парадокса не могу понять, государственный военный служащий не может быть обеспечен полностью государством?
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14.05.2020 19:32 Відповісти
Там же де и було крайние 5 год...
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14.05.2020 19:47 Відповісти
короче полный цирк
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14.05.2020 22:17 Відповісти
Одним словом , получил увечье, ранение, домой не возвращайся лучше пулю в лоб на месте. И помни о Родине помощи не жди ! Пи**ец..
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14.05.2020 20:04 Відповісти
Сообщите об этом борте президенту, а то он на весь мир оглашает, что там всего лишь иногда "постреливают".
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14.05.2020 20:49 Відповісти
Волонтёр Юсупова, ну та, которая пока не было раненых, героически собирала деньги на садовый опрыскиватель для чернобыльских пожарных, тут как тут. Как опытная цыганка, перед тем как приступить к делу, сначала расскажет о раненом совсем мальчишке. Это хорошо подготавливает публику к сдаче денег. Что на базаре или в трамвае, что в интернете. Потом сообщит о посылке лекарств онкобольным на фронт. Вы не ослышались, ещё раз: онкобольные. На фронте. Онкобольной тоже волшебное слово. Привлекает деньги не хуже чем раненый. Ну а потом обязательно продемонстрирует чеки на покупки. Но ещё не было ни единого случая, чтобы "волонтёр Юсупова™ отчиталась о суммах полученных от людей денег. Все никак руки не дойдут и надо же так случиться, проблемы с карточкой. А если кто хочет, чтобы волонтер Юсупова показала баланс средств, то тут все просто - он зелепорохобот, кацаповатник, сепар и не хочет помочь раненому онкобольному мальчику.
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14.05.2020 21:08 Відповісти
Так зайди и посмотри или руки отсохли?
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15.05.2020 10:21 Відповісти
брехня. ти просто сраний брехун. Завжди всі звіти вона публікувала і публікує у ФБ. 4 роки перераховував їй кошти і завжди знав що не вкраде.
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15.05.2020 21:14 Відповісти
На содержание ОП уходят миллиарды........На содержание ВР и кабмина тоже тратятся бешеные деньги. Во время войны, когда госпитали полны раненых, все деньги страны должны в первую очередь идти на здоровье и содержание воинов - защитников..... Все остальные пусть "сосут"......
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14.05.2020 21:11 Відповісти
Зеленый еврей говорил, что надо просто перестать стрелять.
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14.05.2020 23:15 Відповісти
Де Кучми ,Пінчуки з фондами награбованих в українців грошей?Чому не допомагають,
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14.05.2020 23:37 Відповісти
Где помощь от зеленого офшорника-миллионера?Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 6043
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15.05.2020 00:59 Відповісти
Багатьом подобалося споглядати його гру на піаніно! На ідіотах наколотив він грошенят у офшори. Ідіотам допомоги не дочекатися.
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15.05.2020 19:21 Відповісти
 
 