Новий борт із пораненими прибув до Києва, в госпіталі лежать бійці без рук і ніг. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію про те, що до Києва прибув борт із пораненими українськими воїнами. Їм і тим бійцям, які прибули раніше, потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Воїнів привезли з різними пораненнями, є у дуже важкому стані. Сьомий рік ми зустрічаємо борти, сьогодні повз мене везли зовсім молодого бійця, лице посічене осколками, синці під очима, руки і ноги перебинтовані. Зовсім хлопчисько, а в очах біль і сила", - написала вона.

За її словами, в госпіталі зараз лежать бійці з різних бортів: "Без ніг та рук, хірурги роблять операції, персонал виходжує. Госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів. Ми привозимо пораненим передачі, багато соків, йогуртів, для перекусів ковбаса, сир, овочі, також кава, чай, солодке. Завжди потрібні шорти, спортивні костюми, тапки, футболки. Ми все це купуємо, і ще багато Дексалгіну в ампулах, передаю госпіталю, це теж завжди потрібно".

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Юсупова додала: "Ми також допомагаємо онкохворим воїнам - ліки, хімія, аналізи. Передаємо посилки на фронт. У цьому місяці перерахувала 70 тис. родині загиблого, купила ліки (дексалгін) 50 упаковок, багато одягу і продукти".

"Картки Приватбанку у мене більше немає, банк блокує волонтерські перекази, є картка монобанк, просто вводите номер картки і все. Всі звіти завжди є у мене на сторінці. Переказати допомогу можна на http://patreon.com/nyusupova і на картку 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова", - написала волонтерка.













