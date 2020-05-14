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Під час демонтажу кінотеатру у Виноградові на Закарпатті сталося обвалення стін - загинула людина, - ДСНС. ФОТО

14 травня близько 16:35 смт. Виноградів Закарпатської області під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Підрозділ ДСНС 1 людину вивільнив з-під завалу і передав медпрацівникам у задовільному стані.

О 17:15 тіло другої особи деблокували з-під завалу, медпрацівники констатували смерть.

Від ДСНС було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки".

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Під час демонтажу кінотеатру у Виноградові на Закарпатті сталося обвалення стін - загинула людина, - ДСНС 01
Під час демонтажу кінотеатру у Виноградові на Закарпатті сталося обвалення стін - загинула людина, - ДСНС 02

Автор: 

обвалення (121) смерть (6750) Закарпатська область (2049)


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14.05.2020 19:03 Відповісти
а як таке могло статись? Це ж плановий демонтаж - як в зоні робіт опинились люди???
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14.05.2020 19:04 Відповісти
в на фото не видко ніяких інструментів крім сокири - як же вони спасали тих нещасних?
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14.05.2020 19:05 Відповісти
Как говорила незабвенная Александрова - мы с вами вымрем и в этой стране исчезнет цивилизация.
К тому идет.
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14.05.2020 19:06 Відповісти
дуже шкода цього доброго незлобливого українського народу.
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14.05.2020 19:17 Відповісти
Ромы или бомжи.По сёлам волна смертей прошла в конце 90х-начале 2000х.Коровники на кирпич разбирали.
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14.05.2020 19:18 Відповісти
Помню этот кинотеатр..... Когда был студентом, ходил в него.
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14.05.2020 20:47 Відповісти
Як казава Рей Бредбері - непрочитані книги теж мають здатність помститись, непобачені фільми теж як бачимо помстились.
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15.05.2020 10:02 Відповісти
 
 