Під час демонтажу кінотеатру у Виноградові на Закарпатті сталося обвалення стін - загинула людина, - ДСНС. ФОТО

14 травня близько 16:35 смт. Виноградів Закарпатської області під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Підрозділ ДСНС 1 людину вивільнив з-під завалу і передав медпрацівникам у задовільному стані.

О 17:15 тіло другої особи деблокували з-під завалу, медпрацівники констатували смерть.

Від ДСНС було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки".

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