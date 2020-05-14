Під час демонтажу кінотеатру у Виноградові на Закарпатті сталося обвалення стін - загинула людина, - ДСНС. ФОТО
14 травня близько 16:35 смт. Виноградів Закарпатської області під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, внаслідок чого під завалом опинилося 2 людини.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
У повідомленні зазначається: "Підрозділ ДСНС 1 людину вивільнив з-під завалу і передав медпрацівникам у задовільному стані.
О 17:15 тіло другої особи деблокували з-під завалу, медпрацівники констатували смерть.
Від ДСНС було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці техніки".
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