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Родичі українських моряків, яких утримують у в'язниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі. ФОТО

У Міському саду Одеси влаштували акцію родичі моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", які перебувають у лівійських в'язницях і оголосили голодування. Протестувальники просили про допомогу в поверненні рідних в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Близько 50 осіб принесли з собою плакати з фотографіями і прізвищами моряків.

За словами учасниці акції Тетяни Уманець, у в'язниці перебувають 14 моряків танкера "Рута", 10 з них оголосили голодування. Решта четверо хворі на гепатит і виразку, тому голодувати не можуть.

"Моєму батькові через два місяці буде 72 роки. Він підтримує екіпаж і разом з усіма почав голодування. Тому ми, сім'ями, дійшли до такого стану, що ми просимо всіх по можливості допомогти нам, допомогти поверненню людей додому", - пояснила Тетяна Уманець.

Родичі українських моряків, яких утримують у вязниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі 01

Учасники акції кажуть, що були в посольстві, зверталися в МЗС, але не отримують ніякої допомоги.

Посол України в Лівії Микола Нагорний розповів журналістам, що членів екіпажу суден не можуть звільнити через тяжкості злочину. Їх звинувачують у контрабанді і в заподіянні державі економічного збитку в особливо великих розмірах, а також порушенні міграційного законодавства.

За словами посла, він звертався до прем'єр-міністра Лівії, проте членам обох екіпажів відмовили в амністії. Також він розповів, що вища рада юстиції в Лівії вже звільнила близько тисячі ув'язнених через пандемію коронавірусу. У квітні українська сторона подала офіційну ноту про звільнення моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", але їй відмовили.

Родичі українських моряків, яких утримують у вязниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі 02

За інформацією посла, моряки танкера "Капітан Хаям" не сплатили штраф 70 000 доларів кожен, тому їх не можуть амністувати. Члени екіпажу "Рута" поки не отримали вироку. Наступне засідання відбудеться в середині червня, каже Микола Нагорний.

Читайте також: Кулеба і глава МЗС Лівії Сіяла обговорили питання звільнення 18 українських моряків

Якщо всіх членів екіпажу визнають винними, то між країнами планується угода про передачу засуджених для відбування покарання в Україні.

Судно "Рута" під українським прапором затримали в Лівії у квітні 2017 року. Серед 14 членів екіпажу - жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Екіпаж танкера "Капітан Хаям" заарештували в лютому 2016 року.

Родичі українських моряків, яких утримують у вязниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі 03

Автор: 

Лівія (117) МЗС (4123) моряки (927) Одеса (5461) протест (2398)


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Топ коментарі
+6
Порушити закони Лівії і не нести за це відповідальності? Це їм не Україна.
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14.05.2020 22:36
+5
Вова только может менять преступников на нарушителей комендантского часа из "дыры" в межлународном формате он безсилен. Там же не знают шо такое зе
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14.05.2020 22:29
+5
она их не услышит, потому что Зебил слил субъектность Украины в рекордно короткие сроки...
Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
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14.05.2020 22:32
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Лівія їх не почує. Занадто далеко.
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14.05.2020 22:29 Відповісти
она их не услышит, потому что Зебил слил субъектность Украины в рекордно короткие сроки...
Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
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14.05.2020 22:32 Відповісти
к США и надо обращаться, после свержения Каддафи они рулят в Ливии.
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14.05.2020 23:24 Відповісти
А когда то Ливия были наши братья.Туда ездили работать врачи,нефтяники,моряки.Ющ даже наградил Каддафи орденом Б.Хмельницкого,а Муамар Юща орденом Сентябрьской Революции.Ну а потом Каддафи все пархатые слили.
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14.05.2020 22:40 Відповісти
Вова только может менять преступников на нарушителей комендантского часа из "дыры" в межлународном формате он безсилен. Там же не знают шо такое зе
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14.05.2020 22:29 Відповісти
За наркотики, контрабанду или торговлю людьми арестованы?
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14.05.2020 22:31 Відповісти
ты легко поверил в этот бред, или тебе так хочется просто?
в Ливии сейчас идет гражданская война - эта территория без Закона....
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14.05.2020 22:34 Відповісти
за что их арестовали?
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14.05.2020 22:43 Відповісти
Нашла :
Ливийские власти арестовали экипаж "Руты" по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысячи тонн нефти.
Ранее сообщалось, что "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компанииhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/29/7142671/ Manchester Shipping S.A .
Указывается, что теплоход "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.
"В феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН" Это не Украина- шляются контрабандисты, залетные из Крыма и хоть бы хны! Много арестовали-посадили?
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14.05.2020 22:49 Відповісти
Порушити закони Лівії і не нести за це відповідальності? Це їм не Україна.
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14.05.2020 22:36 Відповісти
Не по адресу, это не наши граждане, вот если б гастеры грязные, крысчяне или доунбасята, которым плевать а Украину, то другое дело, то наши люди...
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14.05.2020 22:56 Відповісти
Якісь кацап'ячі плакати... Жодного українською мовою. "Зливним бачкам" зате легко прочитати.
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15.05.2020 05:30 Відповісти
Кацапоїди сер.
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18.05.2020 22:58 Відповісти
От мне нравится наш "нарот"!... Как "бабло зашибать" "ходя в обнимку" с "криминалом", так тихо и молча, ни у кого не спрашивая, а как "взяли за жопу" - так "СПАСИТЕ, ПАМАГИТЕ!!!" И не надо мне рассказывать, что "Ани ничево не знали!... Их амманули!!!". Да прекрасно они понимали, что делали... Преступники "каются", по большей части, не потому что "осознали", а чтобы простили им, "попавшимся"...
"Беда с "хитровые..ными" - шкодят сами, а "разгребать - так "дядя"...
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15.05.2020 06:52 Відповісти
 
 