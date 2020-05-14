Родичі українських моряків, яких утримують у в'язниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі. ФОТО
У Міському саду Одеси влаштували акцію родичі моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", які перебувають у лівійських в'язницях і оголосили голодування. Протестувальники просили про допомогу в поверненні рідних в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Близько 50 осіб принесли з собою плакати з фотографіями і прізвищами моряків.
За словами учасниці акції Тетяни Уманець, у в'язниці перебувають 14 моряків танкера "Рута", 10 з них оголосили голодування. Решта четверо хворі на гепатит і виразку, тому голодувати не можуть.
"Моєму батькові через два місяці буде 72 роки. Він підтримує екіпаж і разом з усіма почав голодування. Тому ми, сім'ями, дійшли до такого стану, що ми просимо всіх по можливості допомогти нам, допомогти поверненню людей додому", - пояснила Тетяна Уманець.
Учасники акції кажуть, що були в посольстві, зверталися в МЗС, але не отримують ніякої допомоги.
Посол України в Лівії Микола Нагорний розповів журналістам, що членів екіпажу суден не можуть звільнити через тяжкості злочину. Їх звинувачують у контрабанді і в заподіянні державі економічного збитку в особливо великих розмірах, а також порушенні міграційного законодавства.
За словами посла, він звертався до прем'єр-міністра Лівії, проте членам обох екіпажів відмовили в амністії. Також він розповів, що вища рада юстиції в Лівії вже звільнила близько тисячі ув'язнених через пандемію коронавірусу. У квітні українська сторона подала офіційну ноту про звільнення моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", але їй відмовили.
За інформацією посла, моряки танкера "Капітан Хаям" не сплатили штраф 70 000 доларів кожен, тому їх не можуть амністувати. Члени екіпажу "Рута" поки не отримали вироку. Наступне засідання відбудеться в середині червня, каже Микола Нагорний.
Якщо всіх членів екіпажу визнають винними, то між країнами планується угода про передачу засуджених для відбування покарання в Україні.
Судно "Рута" під українським прапором затримали в Лівії у квітні 2017 року. Серед 14 членів екіпажу - жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Екіпаж танкера "Капітан Хаям" заарештували в лютому 2016 року.
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Нужно просить заступиться США или кого нибудь еще...
А так да... - дело почти безнадежное....
в Ливии сейчас идет гражданская война - эта территория без Закона....
Ливийские власти арестовали экипаж "Руты" по обвинению в незаконной перевозке 3,3 тысячи тонн нефти.
Ранее сообщалось, что "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компанииhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/04/29/7142671/ Manchester Shipping S.A .
Указывается, что теплоход "Рута", владельцем которого является Минифраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании.
"В феврале 2017 года злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на "Руте" украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН" Это не Украина- шляются контрабандисты, залетные из Крыма и хоть бы хны! Много арестовали-посадили?
"Беда с "хитровые..ными" - шкодят сами, а "разгребать - так "дядя"...