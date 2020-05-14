Родичі українських моряків, яких утримують у в'язниці в Лівії, вийшли на акцію в Одесі. ФОТО

У Міському саду Одеси влаштували акцію родичі моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", які перебувають у лівійських в'язницях і оголосили голодування. Протестувальники просили про допомогу в поверненні рідних в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Близько 50 осіб принесли з собою плакати з фотографіями і прізвищами моряків.

За словами учасниці акції Тетяни Уманець, у в'язниці перебувають 14 моряків танкера "Рута", 10 з них оголосили голодування. Решта четверо хворі на гепатит і виразку, тому голодувати не можуть.

"Моєму батькові через два місяці буде 72 роки. Він підтримує екіпаж і разом з усіма почав голодування. Тому ми, сім'ями, дійшли до такого стану, що ми просимо всіх по можливості допомогти нам, допомогти поверненню людей додому", - пояснила Тетяна Уманець.

Учасники акції кажуть, що були в посольстві, зверталися в МЗС, але не отримують ніякої допомоги.

Посол України в Лівії Микола Нагорний розповів журналістам, що членів екіпажу суден не можуть звільнити через тяжкості злочину. Їх звинувачують у контрабанді і в заподіянні державі економічного збитку в особливо великих розмірах, а також порушенні міграційного законодавства.

За словами посла, він звертався до прем'єр-міністра Лівії, проте членам обох екіпажів відмовили в амністії. Також він розповів, що вища рада юстиції в Лівії вже звільнила близько тисячі ув'язнених через пандемію коронавірусу. У квітні українська сторона подала офіційну ноту про звільнення моряків суден "Рута" і "Капітан Хаям", але їй відмовили.

За інформацією посла, моряки танкера "Капітан Хаям" не сплатили штраф 70 000 доларів кожен, тому їх не можуть амністувати. Члени екіпажу "Рута" поки не отримали вироку. Наступне засідання відбудеться в середині червня, каже Микола Нагорний.

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Якщо всіх членів екіпажу визнають винними, то між країнами планується угода про передачу засуджених для відбування покарання в Україні.

Судно "Рута" під українським прапором затримали в Лівії у квітні 2017 року. Серед 14 членів екіпажу - жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Екіпаж танкера "Капітан Хаям" заарештували в лютому 2016 року.