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США передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації. ФОТО

Сполучені Штати Америки передають Україні техніку оборонного та медичного призначення на $25 млн для використання в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомили на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад $ 25 мільйонів для використання у зоні ООС. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України Єльченко про закупівлі зброї у США: Щонайменше три великі партії до кінця року

США передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації 01
США передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації 02
США передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації 03

Автор: 

оборона (4781) допомога (8350) США (22861) ЗСУ (7547) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
Велика подяка США!
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15.05.2020 11:32
+17
Гут ! То дуже корисні штучки..! Сєнкс гайз !
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15.05.2020 11:38
+16
Штати Україну ***** не віддадуть, нехай хоч всереться.
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15.05.2020 11:41
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Велика подяка США!
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15.05.2020 11:32 Відповісти
Надеюсь, это не российский неликвид, что Трамп сгоряча купил у пуйла в качестве гумпомощи.
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15.05.2020 15:39 Відповісти
Гут ! То дуже корисні штучки..! Сєнкс гайз !
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15.05.2020 11:38 Відповісти
Штати Україну ***** не віддадуть, нехай хоч всереться.
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15.05.2020 11:41 Відповісти
а бубочка встречать прибегит?
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15.05.2020 11:42 Відповісти
Всцицця...
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15.05.2020 11:44 Відповісти
Ну і на фіга воно все, коли гавнокомандувач серло?
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15.05.2020 11:43 Відповісти
США передали оборудование украинской армии , которой доверяет народ , а не президенту , которому народ не доверяет...
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15.05.2020 11:52 Відповісти
Продадуть кацапам суки!
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15.05.2020 12:06 Відповісти
никто не решится продавать кацапам такие штуки, за которые потом можно попасть не под украинский, но под американский суд, а это не шутки. Есть масса других способов заработать на лохах.
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15.05.2020 12:12 Відповісти
Ой господи! Та продадуть тільки в гай, а потім артсклад підірвуть де воно зберігалось. А їхтамєти Вагнера скажуть, що віджали у Блеквотера!
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15.05.2020 12:14 Відповісти
Thank you so much for everything - our American brothers !!!
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15.05.2020 11:59 Відповісти
God bless USA !
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15.05.2020 17:55 Відповісти
при парашенко больше передавали
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15.05.2020 12:00 Відповісти
больше крали,
і касабам передавали, тому джавеліни отримали при Зеленському
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15.05.2020 13:08 Відповісти
Щира подяка США за допомогу , яку отримають наші військові !!
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15.05.2020 12:17 Відповісти
только некажить зевислюку,бо знов все продасть
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15.05.2020 12:24 Відповісти
Это гуд!
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15.05.2020 12:47 Відповісти
снова французы биноклей ********** пришлют в противовесСША передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації - Цензор.НЕТ 2753
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15.05.2020 12:49 Відповісти
і марадьор не піварився?
і лєнточку не різало?
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Мародёр продолжает пребывать, https://censor.net/news/3195732/ekspremer_goncharuk_chuvstvo_budto_prezidenta_pomestili_v_informatsionnyyi_karantin_i_prodoljayut_vvodit. Побежит резать ленточки, а окажется что за самолёт с нищаками кто-то другой договорился, как с "Мрией".
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15.05.2020 13:36 Відповісти
Американо-бендеровцы.
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15.05.2020 13:11 Відповісти
надеюсь там джиппы разборные увиллис и паттонны))
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15.05.2020 15:54 Відповісти
Ще пару бойових бригадних генералів би надали до нашого миролюбного генштабу для розробки військової операції по звільненню окупованих територій.
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15.05.2020 17:10 Відповісти
Помощь США это результат провальной внешней политики Зе.
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15.05.2020 17:38 Відповісти
ожидается на OLX в ближайшие дни
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17.05.2020 09:57 Відповісти
 
 