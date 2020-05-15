США передали Україні обладнання на $25 млн для підрозділів ЗСУ на Донбасі: пристрої нічного бачення, тепловізори та рації. ФОТО
Сполучені Штати Америки передають Україні техніку оборонного та медичного призначення на $25 млн для використання в зоні бойових дій на Донбасі.
Про це повідомили на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Попри COVID-19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад $ 25 мільйонів для використання у зоні ООС. США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 bash171717
показати весь коментар15.05.2020 11:32
+17 Igor Lemke #390467
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+16 5 копійок
показати весь коментар15.05.2020 11:41
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і касабам передавали, тому джавеліни отримали при Зеленському
і лєнточку не різало?