УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13019 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
4 679 50

На Закарпатті у двір "слуги народу" Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю. ФОТОрепортаж

У селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області в ніч на 15 травня в будинок депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Лаби кинули запальну суміш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів виданню "Перший".

За його словами, невідомий кинув на терасу його будинку пляшку із запальною сумішшю приблизно в 00:45. Вогонь, що спалахнув вдалося загасити самому Лабе до приїзду рятувальників.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, зловмисник влучив у дерев'яну альтанку, після чого скоїв підпал.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та кінологи.

Також дивіться: Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Поліцейські досліджують слідову картину зазначеного злочину і вживають всіх необхідних оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затриманню особи, причетної до підпалу.

Нагадаємо, що Михайло Лаба був обраний депутатам ВР України округу №70 з центром в місті Свалява.

На Закарпатті у двір слуги народу Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю 01
На Закарпатті у двір слуги народу Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю 02
На Закарпатті у двір слуги народу Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю 03
На Закарпатті у двір слуги народу Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю 04
Фото: сайт "Перший"

Автор: 

граната (790) Нацполіція (15176) Слуга народу (2813) Закарпатська область (2049)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Випускайте лисого з бидло кварталу!
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 7350
показати весь коментар
15.05.2020 11:47
+25
Лиха беда начало!
показати весь коментар
15.05.2020 11:42
+24
всенародну любов не проп'єш
показати весь коментар
15.05.2020 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лиха беда начало!
показати весь коментар
15.05.2020 11:42 Відповісти
Контрабандная Ламбруска! Это знак! Сицилийская мафияяяяяяяяяяяя
показати весь коментар
15.05.2020 11:51 Відповісти
А судя по бутылке - одесская.
показати весь коментар
15.05.2020 12:13 Відповісти
всенародну любов не проп'єш
показати весь коментар
15.05.2020 11:44 Відповісти
з язика зняв.
і у мене перше питання: а як же ррррррейтинг? як же усенарідна любов? як же масова підтримка?!

в "результатах соц-опитувань" пишуть зовсім інше...
показати весь коментар
15.05.2020 12:02 Відповісти
Контрабас перекривають Петябобіки нити почали.
показати весь коментар
15.05.2020 11:44 Відповісти
бобики - это тренд Зели..., вместе с зебилами...
Ну типа зеленые тупые что пипец...
Тренд уже устоявшийся - страна привыкла к нему...
так что давай по новой ....
показати весь коментар
15.05.2020 11:49 Відповісти
а контробас из липецка, да? ))) Зебилы зовсим разум растеряли...
показати весь коментар
15.05.2020 11:56 Відповісти
Ти ж з Ліпецьку, от і перекривай.
показати весь коментар
15.05.2020 12:00 Відповісти
скажу больше, я директор той хфабрики
показати весь коментар
15.05.2020 12:02 Відповісти
Маладец парахабот!
показати весь коментар
15.05.2020 13:02 Відповісти
Випускайте лисого з бидло кварталу!
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 7350
показати весь коментар
15.05.2020 11:47 Відповісти
а патаму шта, патаму
показати весь коментар
15.05.2020 11:57 Відповісти
В добрый путь!
показати весь коментар
15.05.2020 11:48 Відповісти
Ничего себе так живет Слуга Народа..... Небось рынок контрабандных сигарет не поделили
показати весь коментар
15.05.2020 11:51 Відповісти
Ви що знущаєтесь? Це взагалі ніщо по міркам Закарпаття.
показати весь коментар
15.05.2020 11:54 Відповісти
Даунбасян просто рве неперетравленими бєляшами коли вони попадають на західну Україну.
показати весь коментар
15.05.2020 12:04 Відповісти
Жаль что только одну
показати весь коментар
15.05.2020 11:52 Відповісти
Народ навідався у гості до свого "слуги"...
показати весь коментар
15.05.2020 11:53 Відповісти
...пора уже переходить на что-то более действенное...
На Закарпатье во двор "слуги народа" Лабы бросили бутылку с зажигательной смесью - Цензор.НЕТ 3194
показати весь коментар
15.05.2020 11:53 Відповісти
Это случаем не противотанковая кумулятивная? Тогда не сильно удачный выбор.
показати весь коментар
15.05.2020 12:08 Відповісти
Ну ооочень большаяяя...
показати весь коментар
15.05.2020 12:22 Відповісти
удачный если в гараж
показати весь коментар
15.05.2020 13:05 Відповісти
это противотанковая , у нее слабый фугасный и осколочный
показати весь коментар
15.05.2020 17:49 Відповісти
забор кизяками закидать вполне достаточно - ответственности меньше а эффект тот же.
показати весь коментар
15.05.2020 11:53 Відповісти
Я задаю себе только один вопрос: а эту хатынку-маеток он себе соорудил/построил/приобрёл за год своего депутатства или раньше?
показати весь коментар
15.05.2020 11:56 Відповісти
Бабця недодавлена більшовиками фрейліна імператорського двору подарувала.
показати весь коментар
15.05.2020 12:02 Відповісти
Таку фазенду три гуцули за сезон будують.
показати весь коментар
15.05.2020 12:05 Відповісти
Пять гуцулов за сезон Версаль построят и отштукатурят по маячкам. Но кто оплатит весь этот банкет? На это таки нужны деньги
показати весь коментар
15.05.2020 12:07 Відповісти
Оооось. Оце питаннячко я вже давно всім ставлю, але вони стидаються відповідати і на рідну бабцю все скоса зиркають. Підвела, стара курва, подаруночками своїми з пенсії чесного чиновника під монастир!
показати весь коментар
15.05.2020 12:10 Відповісти
И чего у меня такой халупы нет...то ли я слишком нишеброден, то ли...На этом мысль останавливается)))
показати весь коментар
15.05.2020 12:27 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2020 12:29 Відповісти
Почалось по всiй краiнi. Зараз у всiх зрадникiв полетять пляшки з вимогою -повернiть нам Пэтра.
показати весь коментар
15.05.2020 12:00 Відповісти
неправда... це справа рук , скоріше за все, "зажоппинців" мертвечуківських.. їхня фішка... на жаль, наркобариги і контрабандисти ї уться , як жаба з гадюкою. в закарпутті розумних і чесних людей наразі мізер, останніх добили бандюгани з мусорами в 2015 чи 2016(((
показати весь коментар
15.05.2020 12:57 Відповісти
Горіла хата па-ла-ла!
Зелена шмаркля во-ла-ла...
---
показати весь коментар
15.05.2020 12:01 Відповісти
А неплохой у "слуги" дворик . Явно не бедствует. А вообще то может благодарность была от избирателей
показати весь коментар
15.05.2020 12:06 Відповісти
Симуляция,это не наши Закарпатские методы.Да и такой ,,элитной,, бутылки в наших генделиках не наблюдалось.
показати весь коментар
15.05.2020 12:10 Відповісти
З почином! Скоро по всій країні. зелебобіки мають отримати свою порцію народної любові.
показати весь коментар
15.05.2020 12:20 Відповісти
це тільки початок. вдячний виборець скоро почне слуг пиз...ти привселюдно
показати весь коментар
15.05.2020 12:26 Відповісти
Їх попереджали, що "будут біть. Возможно ногамі".
показати весь коментар
15.05.2020 12:27 Відповісти
А цей "державний діяч" до слуг був тамадою.?
показати весь коментар
15.05.2020 12:34 Відповісти
НІ! цей ділив земельку із скоторигами, а потім "головствував" у невицькому((((
показати весь коментар
15.05.2020 12:53 Відповісти
Яка важлива новина!!! А хом'як ні в кого з дупутатів не здох?!
показати весь коментар
15.05.2020 12:39 Відповісти
Чого тільки одну?
показати весь коментар
15.05.2020 12:51 Відповісти
"за жоппу" проти "за зебіла"! та ще й фото із мертвечукового "першого срабельного"! жаба - гадюку!

п.с. а бідненький такий слуга урода!)
показати весь коментар
15.05.2020 12:52 Відповісти
"У селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області в ніч на 15 травня в будинок депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Лаби кинули запальну суміш.Джерело: https://censor.net/ua/p3195764"
"Вогонь, що спалахнув вдалося загасити самому Лабе до приїзду рятувальників.Джерело: https://censor.net/ua/p3195764
Кілька запитань виникає.
1.Це слуга кого?
2, Воно Лабе ,лаба, чи любе?
3,Чо не покльикав Бальогу -він професійний пожешник-спасатор-ліхвіДатор?!
показати весь коментар
15.05.2020 13:17 Відповісти
О ! МЕДВЕДЧУКОВСКИЕ ШЕСТЕРЫ ГОВНОМУТЯТ !)
показати весь коментар
15.05.2020 14:00 Відповісти
Так це, курва, фраголіні! Може це жінці його який бахур кинув до свята "Святого Карантину"?
показати весь коментар
15.05.2020 14:47 Відповісти
якщо слуги так живуть, то як тоді живуть пани?
Ось в Німеччині бідують, в них навіть у бувшого президента хатинка бідніше... Нехай позаздрить слугам у "бідній" Україні.

палац екс-президента Німеччини Крістіана Фульфа, як виявилось, "страшного коррупціонера"...

На Закарпатті у двір "слуги народу" Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю - Цензор.НЕТ 1580
показати весь коментар
17.05.2020 23:44 Відповісти
 
 