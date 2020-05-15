На Закарпатті у двір "слуги народу" Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю. ФОТОрепортаж

У селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області в ніч на 15 травня в будинок депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Лаби кинули запальну суміш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів виданню "Перший".

За його словами, невідомий кинув на терасу його будинку пляшку із запальною сумішшю приблизно в 00:45. Вогонь, що спалахнув вдалося загасити самому Лабе до приїзду рятувальників.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, зловмисник влучив у дерев'яну альтанку, після чого скоїв підпал.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та кінологи.

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За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Поліцейські досліджують слідову картину зазначеного злочину і вживають всіх необхідних оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затриманню особи, причетної до підпалу.

Нагадаємо, що Михайло Лаба був обраний депутатам ВР України округу №70 з центром в місті Свалява.









Фото: сайт "Перший"