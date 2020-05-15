Поліцейські затримали на Львівщині групу осіб, які незаконно перепродали квартир на суму понад 7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція затримала учасників організованого злочинного угруповання, які незаконним шляхом перепродали квартири на суму понад 7 млн ​​гривень. Поліція відкрила кримінальні провадження, чотири учасники затримані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Повідомляється, що злочинну діяльність угруповання припинили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно з оперативниками управління карного розшуку та співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів (відділу детективів) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва прокуратури області.

Як встановили правоохоронці, протягом двох років учасники організованого злочинного угруповання, до складу якого входило восьмеро осіб (мешканці Львова та Києва віком від 32-х до 60-ти років), шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян, які в подальшому продали, "заробивши" у такий спосіб більше 7 мільйонів гривень.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадима Дзюбинського, організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання – саме ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї:

"Зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири. Правоохоронці викрили та задокументували сім фактів таких оборудок з нерухомістю у Львові. Окрім того, під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, у такий же спосіб вони готувалися продати ще три квартири", - повідомив він.

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Вчора, 14 травня, поліцейські затримали чотирьох учасників організованого злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника.

"Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки. Усе це долучено до матеріалів кримінального провадження", - повідомив Вадим Дзюбинський.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14 – ч. 4 ст. 190 (готування до шахрайства), ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для виявлення інших осіб, причетних до скоєння злочинів, а також санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Рівненської областей.

Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів.

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Фото: сайт Нацполиции