З воїном 12-го окремого полку оперативного забезпечення Олександром Карпикою, загиблим 13 травня в зоні ООС, попрощалися на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 квітня, в селі Буди Тростянецького району Вінницької області відбулося прощання з Олександром Віталійовичем Карпикою, 1996 року народження, старшим солдатом, хіміком відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту 12-го окремого полку оперативного забезпечення, який загинув 13 квітня о 17:00 в районі села Катеринівка Попаснянського району Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, якого зазнав під час облаштування інженерних позицій.

Сьогодні вранці тіло загиблого військовослужбовця привезли на рідну землю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр Карпика народився 25.03.1996 року. Закінчив Тростянецьку загальноосвітню школу. З 2016 року перебував у лавах Збройних Сил України.

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У нього залишилися мати, вітчим, двоє братів та сестра.

Олександр Карпика

Мама зустрічає загиблого Героя

Односельці на колінах зустріли тіло загиблого Героя





















