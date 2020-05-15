Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час конфлікту з охороною магазину в Києві зловмисник дістав з кишені гранату і почав погрожувати підірвати приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. За скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Кудряшова між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати.

На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатися та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

38-річного уродженця Черкащини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в ході поверхневого огляду виявили в нього гранату "РГД-5" і дві сигнальні ракети. Заборонені предмети вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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