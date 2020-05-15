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Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час конфлікту з охороною магазину в Києві зловмисник дістав з кишені гранату і почав погрожувати підірвати приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. За скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Кудряшова між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати.

На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатися та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

38-річного уродженця Черкащини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а в ході поверхневого огляду виявили в нього гранату "РГД-5" і дві сигнальні ракети. Заборонені предмети вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Також дивіться: На Закарпатті у двір "слуги народу" Лаби кинули пляшку із запальною сумішшю. ФОТОрепортаж

Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція 01
Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція 02
Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція 03

Автор: 

граната (789) Київ (19457) Нацполіція (15163) супермаркет (141) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+15
Сходил за хлебушком. На вопрос жены,где хлеб сказал через 7 лет, что хлеба не было)
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15.05.2020 13:52
+5
Як вважаєте, чи зміг би такий громадянин, в нашій некорумпованій країні оформити собі легальний короткоствол і чи зупинило би його в супермаркеті те, що він легальний?
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15.05.2020 14:29
+5
Зараз набіжить купа дорослих дітлахів, що не награлися у дитинстві у війнушку (справжня їх чомусь не влаштовує) і почне втирати, мовляв от, якби у відвідувачів та продавчині з охоронцем було по три револьвери - такого нізащо б не сталося
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15.05.2020 14:40
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ПТСР - він такий...
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15.05.2020 13:49 Відповісти
а был бы короткоствол - просто выстрелил бы
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15.05.2020 14:57 Відповісти
Сходил за хлебушком. На вопрос жены,где хлеб сказал через 7 лет, что хлеба не было)
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15.05.2020 13:52 Відповісти
Крышу от COVIDA-19 снесло или от карантина?
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15.05.2020 13:53 Відповісти
Если выступал агрессивно против ношения маски, то сторонник теории, что короновирус это - мировой заговор...
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15.05.2020 14:42 Відповісти
Крестись, если чего показалось.
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15.05.2020 16:39 Відповісти
"...Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.
Источник:https://censor.net/p3195800"

Показалось? Что он тогда хотел доказать охраннику?
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15.05.2020 16:44 Відповісти
от времячко...за хлебом с гранатой...и охрана требует надеть маску и перчатки ))))
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15.05.2020 13:54 Відповісти
Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5501

Это был вежливый зе- человечек"
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15.05.2020 13:54 Відповісти
Идиот...
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15.05.2020 13:55 Відповісти
Тепер граната входить до джентльментського набору.
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15.05.2020 13:56 Відповісти
...какая граната - такой и джентльмен
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15.05.2020 14:05 Відповісти
раз достал - нужно взрывать! людей ниже плинтуса со своим коронавирусом опустили...
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15.05.2020 14:04 Відповісти
телеп щастя в хату...
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15.05.2020 14:35 Відповісти
Бовдур ) А накуя в маркеті себе підривати ? Йди до лісу та й підривай себе скіко хочеш )
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15.05.2020 14:04 Відповісти
Граната не подходит, нужна маска)
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15.05.2020 14:05 Відповісти
Як вважаєте, чи зміг би такий громадянин, в нашій некорумпованій країні оформити собі легальний короткоствол і чи зупинило би його в супермаркеті те, що він легальний?
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15.05.2020 14:29 Відповісти
Зараз набіжить купа дорослих дітлахів, що не награлися у дитинстві у війнушку (справжня їх чомусь не влаштовує) і почне втирати, мовляв от, якби у відвідувачів та продавчині з охоронцем було по три револьвери - такого нізащо б не сталося
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15.05.2020 14:40 Відповісти
В США более года назад было несколько подряд массовых убийств, а там, кое где, разрешено иметь даже пулемёты...
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15.05.2020 14:47 Відповісти
Можно ми з США передремо щось інше? Чи обов'язково почати із масових вбивств?
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15.05.2020 17:47 Відповісти
Я говорю о том, что необходима спецподготовка, чтобы противостоять преступнику, который приготовился стрелять...
Пример - покушение на Осмаева...
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15.05.2020 17:51 Відповісти
так, її поліцейські проходять
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16.05.2020 14:38 Відповісти
Я говорю о том, что владелец оружия может стать для преступника оруженосцем...

Способность человека убивать
https://www.youtube.com/watch?v=_xQM7dSuv0I
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16.05.2020 14:48 Відповісти
А что, гранаты уже легальны? Как он её оформил, интересно?
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15.05.2020 17:44 Відповісти
Людину яка публічно дістає гранату не зупинить легальність. Він так само дістав би і легальний ствол, але зараз йому 7 років світить, а при легальному - нічого.
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15.05.2020 17:48 Відповісти
Ответа на вопрос не слышу. Когда узаконили гранаты? Ведь если у него есть граната, то не может же быть, чтобы она была незаконной?
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15.05.2020 20:20 Відповісти
я маю переливати лайно з пустого в порожнє? Я на десять питань вперед бачу той бред, що ти будеш нести. Пошукай рівного собі для суперечки дописувача.
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16.05.2020 14:04 Відповісти
Ответить потому что нечего. Ведь если ты признаешь, что гранаты незаконны, придётся признать, что незаконность оружия не мешает его иметь тем, кто клал на закон. В итоге в пролёте только законопослушные граждане, а у преступников преимущество - фактически, гарантированное им законом.
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16.05.2020 15:52 Відповісти
Та ні, просто нецікаво спілкуватись із вами. Ви усі однакові, і доводи у вас шаблонні. Крім того, ви не бажаєте слухати аргументи, поширюючи власну позицію (хоча це і не позиція і не ваша). Тому, позицію таких як ви, я подаю звужено -у Молдові такого не має. І звужено відповідаб, так, а ми не Молдова.
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17.05.2020 17:39 Відповісти
Вы это серьёзно?
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15.05.2020 20:56 Відповісти
Ви в цьому сумніваєтесь?
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16.05.2020 14:02 Відповісти
Зачем мне сомневаться?
Я знаю точно.
Человек который в общественном месте, просто из кобуры достаёт без оснований легальный пистолет, несёт административную ответственность, вплоть до возмездного изъятия оружия, а если он ещё и угрожает им кому то, тоже без оснований, то ответственность наступает уже уголовная.
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16.05.2020 14:42 Відповісти
Мені плювати на його штраф. Я хочу, щоби його не було ні в метро, ні в дитячому садочку, а не щоби він платив штраф чи сидів.
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17.05.2020 17:40 Відповісти
Важно, чего хочет большинство общества, а не его отдельный индивидум.
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17.05.2020 19:15 Відповісти
надеть маску - семь лет тюрьмы, надеть маску - семь лет тюрьмы...хм, сложный выбор для кого то
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15.05.2020 15:04 Відповісти
Реальный дебил!
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15.05.2020 15:18 Відповісти
Довели людей, $₩ки....
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15.05.2020 15:39 Відповісти
Судячи по іржі на запалі, вона могла вибухнути у будь який момент! Війна не тільки вбиває... вона позбавляє розуму...там були діти та старі. Або до лікарні виправляти психіку, якщо воював, а ні - до вьязниці та на реальний термін.
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15.05.2020 15:51 Відповісти
так если воевал - тогда не садить ?
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15.05.2020 16:29 Відповісти
наказание должно быть одинаковыи - даже если воевал, то в тюрягу.
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15.05.2020 16:37 Відповісти
Когда успели легализовать гранаты, я что-то пропустил? Откуда у него граната? Может, это полицейский?!
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15.05.2020 17:45 Відповісти
ну балон, пневмат - понятно.
но как эти кретины собираются обороняться при помощи гранаты....
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15.05.2020 18:15 Відповісти
а что с запалом?
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15.05.2020 20:59 Відповісти
А ничо. УЗРГМ, валявшийся много лет в какахах, серьёзно окислившийся. Как изъяли - затянули хомутами сразу на всякий пожарный. РГДха тоже явно не в музее под стеклом хранилась. Вот я бы лично, вообще в таком состоянии эту хрень побоялся бы даже в руки брать.
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Достал гранату и спросил : " А чому вы не в бронежилетах"?
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16.05.2020 16:24 Відповісти
Надо это, поскорей разрешить свободную продажу гранат населению!
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17.05.2020 19:53 Відповісти
 
 