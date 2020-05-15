З воїном ССО Дмитром Кузьменком, загиблим під час планових занять у районі ООС, попрощаються завтра на Житомирщині. ФОТО
Завтра, 16 травня, у селі Райки Бердичівського району Житомирської області, о 12:00 розпочнеться церемонія прощання із Дмитром Павловичем Кузьменком, сержантом ССО, який трагічно загинув 13 травня в районі міста Краматорськ Донецької області в ході проведення навчально-бойових завдань з десантування у воду. Разом із ним також трагічно загинув майор, заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Валерійович Супріган.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обставини трагедії з'ясовуються, на місці працюють правоохоронці та військова служба правопорядку.
У загиблого залишилися батьки та брат.
Також ветеран АТО Андріана Сусак повідомила, що допомогти родині загиблого воїна можна на банківську картку: 4731 2191 1084 9985 Кузьменко Павло Анатолійович.
Як повідомлялося, в середу, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців. Загинув заступник командира 47-го окремого загону спеціального призначення Андрій Супріган, а також сержант Сил спеціального призначення Дмитро Кузьменко.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак призначив розслідування за фактом загибелі двох військовослужбовців під час навчань у зоні проведення операції Об'єднаних сил: "Результати розслідування загибелі двох воїнів під час планових занять у районі ООС будуть передані Тарану і Зеленському".
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