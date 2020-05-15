Майора ССО Андрія Супрігана, який трагічно загинув у Донецькій області, поховають 16 травня у Львові. ФОТО

16 травня, в місті Львів у гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла, о 13:00 відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Андрієм Валерійовичем Супріганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Супріган, 1990 року народження, уродженець Львова, майор, заступник командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який трагічно загинув 13 травня в районі міста Краматорськ Донецької області під час виконання навчально-бойового завдання з десантування у воду. Разом із ним загинув сержант ССО Дмитро Кузьменко.

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Андрій Супріган у 2008 році закінчив ліцей імені Героїв Крут, а в 2012 р - Академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Від початку війни виконував завдання в зоні АТО/ООС - Кутейникове, Верхньоторецьке, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкине, Дебальцеве. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня.

Поховають загиблого військовослужбовця на Личаківському кладовищі Львова. У нього залишилися батьки і сестра.





