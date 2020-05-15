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Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кому ці реформи не подобаються?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найголовніше досягнення Зеленського за рік - він не скурвився, - Саакашвілі. ВIДЕО

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Сказав - зробир

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Помилка Карабаса-Барабаса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все по-чесному

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вихід є

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

30 квартальців

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Державна підтримка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Так мило...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з вампіром Поклонською. Як Гордон переконує українців, що сепаратизм - це няшно. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров про інтерв'ю Поклонської Гордону: "І в журналістів має бути межа огиди"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Прогулянка Президента

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Скоро

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

План виходу з карантину

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Зеленський Володимир (23803) карантин (18172) Квартал-95 (183) Коломойський Ігор (3122) фотожаба (13850) реформи (3207) Поклонська Наталія (166) Слуга народу (2812) Дубінський Олександр (491) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+66
Ну і відповідь Агрохімії про воду в крисмнашь

Ошибка Карабаса-Барабаса, план выхода из карантина, прогулка Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2105
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15.05.2020 21:17
+57
Ошибка Карабаса-Барабаса, план выхода из карантина, прогулка Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6273
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15.05.2020 21:32
+53
Ошибка Карабаса-Барабаса, план выхода из карантина, прогулка Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5647
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15.05.2020 21:56
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Запостив було, видалили.

Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8029
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16.05.2020 06:36 Відповісти
Не тягне
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17.05.2020 18:49 Відповісти
Вот где можно переписывать порохоботов
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16.05.2020 11:37 Відповісти
У зебілів, що вибрали клоуна за президента, виявляється відсутнє почуття гумору, тому зебіли пасуться під новинами про Пороха.
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17.05.2020 00:27 Відповісти
та під новинами проти шмарклі.
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17.05.2020 18:58 Відповісти
Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2505
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17.05.2020 18:49 Відповісти
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