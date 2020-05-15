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Помилка Карабаса-Барабаса, план виходу з карантину, прогулянка президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Кому ці реформи не подобаються?
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Сказав - зробир
Помилка Карабаса-Барабаса
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Все по-чесному
Вихід є
30 квартальців
Державна підтримка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей
Так мило...
Прогулянка Президента
Скоро
План виходу з карантину
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Топ коментарі
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+53 KAISERWALD
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Огусто
показати весь коментар16.05.2020 06:36 Відповісти Мені подобається 7
Отто Кац #468154
показати весь коментар17.05.2020 18:49 Відповісти Мені подобається 0
Алексей Мурманцев
показати весь коментар16.05.2020 11:37 Відповісти Мені подобається 1
галина галка
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Огусто
показати весь коментар17.05.2020 18:58 Відповісти Мені подобається 0
Отто Кац #468154
показати весь коментар17.05.2020 18:49 Відповісти Мені подобається 0
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