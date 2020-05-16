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Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження здійснив перевірку в колонії й СІЗО Полтави.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 01

"Сьогодні (15 травня) зміг відірватися від київських справ та перевірити без попередження в’язниці Полтави. Це вперше відбулось за час карантину та вперше у робочий день і тому вийшов непоганий сюрприз", - написав Малюська.

Міністр зазначив, що полтавській колонії № 64 пред'явити нічого, оскільки на її базі працює успішне держпідприємство і його доходи дозволяють утримувати все в належному стані. У місцевому СІЗО ситуація інша.

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 02
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 03
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - Малюська

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 05
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 06

"Тут і кілька років незавершеного і закинутого ремонту камер (гроші вкрали київські чиновники), і затоплений підвал, і чимало занедбаних камер. Але й за умов відсутності доходів чимало у СІЗО зроблено на дуже пристойному рівні і явно це вищий рівень у порівнянні з слідчими ізоляторами Одеси або Києва", - повідомив чиновник.

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 07
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст підготував законопроєкти про амністію й точкове звільнення ув'язнених під час пандемії, - Малюська

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 09
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 10
Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 11

"Полтава - міцна 4 (за 5-тибальною шкалою)", - резюмував глава Мін'юсту.

Глава Мінюсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві 12

колонія (254) Мін’юст (1591) Полтава (555) СІЗО (724) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+16
За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список:

==========================================================================

Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми Зеленского или его окружения получили государственные должности за год его президентства.
Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», говорится в сегодняшнем http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh?fbclid=IwAR2C1UtS_rfuA2jg-MdmCbaxJ6rVA68EO7pFYEIqzM0-CNwFGeLhmTTILaw сообщении Комитета избирателей Украины.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.html Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.html Тимошенко: «Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «95-го Квартала». Видео
были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя Офиса Президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель Руководителя Офиса Президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник Президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат УкраиныЮрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныАлександр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныМаксим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат УкраиныЕлена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныОльга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныРуслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат УкраиныАлександр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат УкраиныВалерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат УкраиныИгорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат УкраиныАлександр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныВладимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом») - народный депутат УкраиныРоман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат УкраиныИрина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат УкраиныАлександр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины.
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15.05.2020 23:58
+6
За новыми сотрудниками с пожизненным поехал? Кастинг "новых лиц" проводить?
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15.05.2020 23:56
+2
где ЗЕК где министр х*й отличишь
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15.05.2020 23:59
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За новыми сотрудниками с пожизненным поехал? Кастинг "новых лиц" проводить?
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15.05.2020 23:56 Відповісти
За год президентства Зеленского госдолжности получили более 30 «кварталовцев». Список:

==========================================================================

Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми Зеленского или его окружения получили государственные должности за год его президентства.
Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», говорится в сегодняшнем http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh?fbclid=IwAR2C1UtS_rfuA2jg-MdmCbaxJ6rVA68EO7pFYEIqzM0-CNwFGeLhmTTILaw сообщении Комитета избирателей Украины.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.html Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.html Тимошенко: «Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «95-го Квартала». Видео
были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя Офиса Президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель Руководителя Офиса Президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник Президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат УкраиныЮрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныАлександр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныМаксим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат УкраиныЕлена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныОльга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныРуслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат УкраиныАлександр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат УкраиныВалерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат УкраиныИгорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат УкраиныАлександр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныВладимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом») - народный депутат УкраиныРоман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат УкраиныИрина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат УкраиныАлександр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины.
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15.05.2020 23:58 Відповісти
где ЗЕК где министр х*й отличишь
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15.05.2020 23:59 Відповісти
Шкала сейчас 12 бальная - а Малюська из какого века ?
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16.05.2020 00:01 Відповісти
"без предупреждения"...а должен по приговору суда.
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16.05.2020 00:08 Відповісти
принес чефир, самокрутки
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16.05.2020 00:12 Відповісти
Запоминай, правильно чагир-чифирь. От тюрьмы не зарекайся....
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16.05.2020 00:42 Відповісти
У параши хоть полежал? Пусть привыкает.
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16.05.2020 00:17 Відповісти
Що за омериканська дика риба ?
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16.05.2020 04:19 Відповісти
Мабуть в "Велюрі" недоїли, не пропадати ж.
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16.05.2020 08:29 Відповісти
Отличные условия, чтобы засунут туда всю зеленую плесень вместе с президентом и его советниками. И надолго.
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16.05.2020 08:15 Відповісти
Якщо Ви гадаєте, що я проти такого розвитку подій, то Ви помиляєтесь.
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16.05.2020 15:22 Відповісти
Щось міністра по тюрмам "тягне". Все на них піариться.
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16.05.2020 08:26 Відповісти
Видать местечко для себя присматривает.
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16.05.2020 09:35 Відповісти
А зачем казарму рот охраны показали вместо камер?
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16.05.2020 09:40 Відповісти
Чувак выполняет заказ на поиск новых участков под новые жилые комплексы и ТРЦ
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16.05.2020 12:15 Відповісти
Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві - Цензор.НЕТ 3842
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17.05.2020 11:27 Відповісти
Як що це не радянська показуха , то непогано для початку, але хто знає окрім самих зк і їх сімей
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17.05.2020 14:42 Відповісти
В Україні що не тюрма/зона, то незалежне від Україні князіство де зк заробляють своїм директорам на Лексус
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17.05.2020 14:44 Відповісти
 
 