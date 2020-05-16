Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві. ФОТОрепортаж
Міністр юстиції Денис Малюська без попередження здійснив перевірку в колонії й СІЗО Полтави.
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (15 травня) зміг відірватися від київських справ та перевірити без попередження в’язниці Полтави. Це вперше відбулось за час карантину та вперше у робочий день і тому вийшов непоганий сюрприз", - написав Малюська.
Міністр зазначив, що полтавській колонії № 64 пред'явити нічого, оскільки на її базі працює успішне держпідприємство і його доходи дозволяють утримувати все в належному стані. У місцевому СІЗО ситуація інша.
"Тут і кілька років незавершеного і закинутого ремонту камер (гроші вкрали київські чиновники), і затоплений підвал, і чимало занедбаних камер. Але й за умов відсутності доходів чимало у СІЗО зроблено на дуже пристойному рівні і явно це вищий рівень у порівнянні з слідчими ізоляторами Одеси або Києва", - повідомив чиновник.
"Полтава - міцна 4 (за 5-тибальною шкалою)", - резюмував глава Мін'юсту.
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Более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми Зеленского или его окружения получили государственные должности за год его президентства.
Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95», говорится в сегодняшнем http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh?fbclid=IwAR2C1UtS_rfuA2jg-MdmCbaxJ6rVA68EO7pFYEIqzM0-CNwFGeLhmTTILaw сообщении Комитета избирателей Украины.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.html Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.html Тимошенко: «Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «95-го Квартала». Видео
были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.
Работают в Офисе Президента:
- Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») - первый заместитель председателя Офиса Президента
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») - заместитель Руководителя Офиса Президента
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») - первый помощник Президента
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию «Студии Квартал 95») - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента
В органах безопасности:
- Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») - председатель Службы безопасности Украины
- Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
- Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
- Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с «Студией Квартал 95» в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
- Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») - руководитель Государственного управления делами
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
- Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
- Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с «Студией Квартал 95») - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины:Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат УкраиныЮрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныАлександр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныМаксим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - народный депутат УкраиныЕлена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныОльга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - народный депутат УкраиныРуслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка») - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат УкраиныАлександр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат УкраиныВалерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни) - народный депутат УкраиныИгорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН) - народный депутат УкраиныАлександр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги «Студии Квартал 95») - народный депутат УкраиныВладимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом») - народный депутат УкраиныРоман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала») - народный депутат УкраиныИрина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера «Лиги Смеха») - народный депутат УкраиныАлександр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с «Студией Квартал 95») - народный депутат Украины.