Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження здійснив перевірку в колонії й СІЗО Полтави.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (15 травня) зміг відірватися від київських справ та перевірити без попередження в’язниці Полтави. Це вперше відбулось за час карантину та вперше у робочий день і тому вийшов непоганий сюрприз", - написав Малюська.

Міністр зазначив, що полтавській колонії № 64 пред'явити нічого, оскільки на її базі працює успішне держпідприємство і його доходи дозволяють утримувати все в належному стані. У місцевому СІЗО ситуація інша.







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"Тут і кілька років незавершеного і закинутого ремонту камер (гроші вкрали київські чиновники), і затоплений підвал, і чимало занедбаних камер. Але й за умов відсутності доходів чимало у СІЗО зроблено на дуже пристойному рівні і явно це вищий рівень у порівнянні з слідчими ізоляторами Одеси або Києва", - повідомив чиновник.





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"Полтава - міцна 4 (за 5-тибальною шкалою)", - резюмував глава Мін'юсту.