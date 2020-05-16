ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах. ФОТОрепортаж

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Митники підозрюються у одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ).

За попередньою інформацією, посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється. Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі $1 300.

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