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ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах. ФОТОрепортаж

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Митники підозрюються у одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ).

За попередньою інформацією, посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється. Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі $1 300.

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ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах 01
ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах 02
ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах 03
ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах 04
ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарах 05

хабар (4702) Одеська область (3208) митниця (1872) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+4
Так везде и все ставленики от клоуна возглавляют и работают, других уже за год нет
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16.05.2020 13:19
+4
Тільки двох митників спіймали? Беріть одразу всіх і ви не помилитеся!
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16.05.2020 13:26
+3
поймали -отпустили , поймали -отпустили . У нас такая национальная игра уже 30 лет . А картохи с поля дерни - в тюрьму родимый !
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16.05.2020 13:24
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Так везде и все ставленики от клоуна возглавляют и работают, других уже за год нет
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16.05.2020 13:19 Відповісти
так ето показательное задержание
просто нанимают людей их типа задерживают делают фотки и все по домам
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16.05.2020 13:24 Відповісти
Проблема не в ставленниках от клоуна или соевого, проблема в жлобярской Хохлятской натуре.
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16.05.2020 15:01 Відповісти
А при шоколадном 12 апостолов на таможне работали?
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16.05.2020 15:24 Відповісти
поймали -отпустили , поймали -отпустили . У нас такая национальная игра уже 30 лет . А картохи с поля дерни - в тюрьму родимый !
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16.05.2020 13:24 Відповісти
Тільки двох митників спіймали? Беріть одразу всіх і ви не помилитеся!
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16.05.2020 13:26 Відповісти
Скоро какой-то судья купит новую машину
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16.05.2020 13:52 Відповісти
Ничего им не будет, бабло с них собьют и будут они работать дальше.
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16.05.2020 14:03 Відповісти
Танунах, укр.таможенники систематически честные люди. Им просто с жёнами везёт.
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16.05.2020 14:16 Відповісти
Потом одесские таможенники поймают ГБР на постановочных задержаниях одесских таможенников. Украина как страна чудес из приключений наевшейся грибов Алисы.
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16.05.2020 14:19 Відповісти
Ловят, а никого не сажают, до сих пор Луценкам заносят?
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16.05.2020 14:35 Відповісти
"Не верю!" (с)
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16.05.2020 14:57 Відповісти
Любой, хотя бы раз проезжавший мимо украинских таможен, не мог не видеть так называемые таможенные поселки, образованные из храмов и усадеб рядовых инспекторов и их начальства. О какой борьбе с воровством на границе можно говорить, если вы нам показываете дюжину сотенных бумажек и двух жирных арестованных сволочей, в то время, как стоит вам оглянуться вокруг - и вы обнаружите неопровержимые свидетельства поголовной коррупции на всех уровнях таможни!
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16.05.2020 15:20 Відповісти
Когда лазареву поймаете на взятках?
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16.05.2020 16:35 Відповісти
Ого,хоч на 100 дол попався ,чи на 1000 гривнях?
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16.05.2020 16:43 Відповісти
какой свин откормленный!!
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16.05.2020 16:45 Відповісти
Смехота,а почему только двоих назначили взяточниками,ну хотябы пятерых для количесва и масштабности.Кино с этими зеленухами
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16.05.2020 23:04 Відповісти
 
 