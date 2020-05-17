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Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". ФОТОрепортаж

Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" повернулися в Україну.

Вони прилетіли в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 17 травня, евакуаційним рейсом з Лісабона, повідомляє пресслужба МОН.

Разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.

"Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції", - зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станції "Академік Вернадський" наклав на себе руки учасник експедиції Василь Омелянович

Зазначається, що полярники вирушили зі станції "Академік Вернадський" ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на "Вернадському" цього року тривала 2 місяці - чи не найдовше в історії стації.

Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток "Дій вдома" та перебуватимуть вдома на самоізоляції.

Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 01
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 02
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 03
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 04
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 05
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 06
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 07
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 08
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 09
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 10
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 11
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 12
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 13
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 14
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції Академік Вернадський 15

В Антарктиді науковці виконували мультидисциплінарні дослідження, зокрема вивчали:

  • зміни клімату (безперервні вимірювання ведуться з 1947 року);
  • зміни рівня моря, його солоності та температури;
  • стан та динаміку "озонової діри";
  • вплив змін клімату на льодовики та снігонакопичення в регіоні;
  • космічну погоду (сонячна активність, магнітні бурі, гігантські грози у верхній тропосфері тощо);
  • стан навколоземної плазми;
  • гірські породи;
  • стан льодовиків;
  • антарктичні мікроорганізми (бактерії, дріжджі, міцеліальні гриби);
  • флору (зокрема, єдині квіти Антарктиди – колобантус та десшампсія, антарктичні мохи та лишайники);
  • гніздування домініканських мартинів та поморників;
  • популяції пінгвінів дженту та аделі як індикатор стану запасів криля у Південному океані;
  • популяції китів (зокрема методом фотоідентифікації);
  • склад антарктичних ґрунтів.

"І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів", - розповів Євген Дикий.

Нагадуємо, що зимувальний загін 24-ї УАЕ вирушив на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня 2019 року. Цих полярників вперше відібрали на основі відкритого конкурсу.

Антарктида (99) експедиція (17) полярники (37)


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Топ коментарі
+7
Приїхали в заражену зону.
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17.05.2020 13:36
+4
хтось може пояснити .для чого адекватним .розумним і повністю здоровим людям оці намордники?
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17.05.2020 13:33
+4
для когось , ці засоби мають іншу назву . Цей випад звучить, як образа за вашу ж безпеку .Іноді думайте , що написати на хайпі .
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17.05.2020 15:53
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С возвращением.
Один не дотерпел немного до возвращения, глупая смерть.
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17.05.2020 13:31 Відповісти
(тот бедняга, со сменившей их другой экспедиции...и пока не знают как тело доставить домой)
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17.05.2020 13:34 Відповісти
Я понял, что с этой.
Все равно, напрасно укоротил себе жизнь
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17.05.2020 13:39 Відповісти
///
По данным директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, сейчас (12.05.2020) в центре пытаются выяснить, есть ли шансы доставить на станцию другого повара (несчастный самоубийца был квалифицированным поваром и многолетним арктическим вахтовиком) - возможно, с иностранным ледоколом, который будет скоро проходить у острова Галиндез. Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть сложно - сама экспедиция добиралась до станции больше месяца.
В Национальном антарктическом центре пока не знают, когда именно смогут доставить тело (Василия Омеляновича, 35 лет) в Украину - надеются, что смогут вывезти его со станции в течение месяца.
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17.05.2020 13:46 Відповісти
Нашли подземные базы нацистов и супероружие третьего рейха?
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17.05.2020 14:01 Відповісти
Один ангар с летающей тарелкой (в ремонте).
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17.05.2020 16:16 Відповісти
а до оккупации Кріма-с Ватастополя судно ходило...
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17.05.2020 17:34 Відповісти
простите, какое судно?
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17.05.2020 17:37 Відповісти
По моему оно так и называлось-Вернадский...Небольшое, ледового класса.
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22.05.2020 15:03 Відповісти
а! не понял...
просто сама украинская станция в Антарктиде называется "Академик Вернадский"
по пути заглянул в "вики" прочитать про судно "Академик Вернадский" (спущен на воду в 1968), в 70-х совершил кругосветку, с 2006 - на приколе в Одессе, а 2010 - отправили на металлолом в Индию
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22.05.2020 15:17 Відповісти
хтось може пояснити .для чого адекватним .розумним і повністю здоровим людям оці намордники?
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17.05.2020 13:33 Відповісти
Приїхали в заражену зону.
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17.05.2020 13:36 Відповісти
для когось , ці засоби мають іншу назву . Цей випад звучить, як образа за вашу ж безпеку .Іноді думайте , що написати на хайпі .
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17.05.2020 15:53 Відповісти
я про свою безпеку подбаю сам.Я Є ВІЛЬНА ЛЮДИНА і НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗАСТАВЛЯТИ МЕНЕ НОСИТИ НАМОРДНИК!
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17.05.2020 22:06 Відповісти
Харэ заражать пингвинов
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17.05.2020 13:36 Відповісти
співчуття твоїм рідним.
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17.05.2020 13:46 Відповісти
Был нередко с рулем перепутан бушприт.
Благозвон толковал: не беда;
Так бывает, когда, как народ говорит,
В южном море "снаркуют" суда. (с)
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17.05.2020 13:43 Відповісти
Ледяной Барьер должен быть разрушен.А там еще много новых земель
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17.05.2020 13:47 Відповісти
Тоді готуй ковчег.
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17.05.2020 13:56 Відповісти
Гитлер туда вроде попал на подводных лодках.("Новая Швабия")А экспедиции адмирала Берда(США) в 46-47 г.г. НЛО дало мандюлей.
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17.05.2020 14:09 Відповісти
Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" - Цензор.НЕТ 8879
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17.05.2020 14:12 Відповісти
я вот тоже думаю, какого х... и за какие деньги они там делали.
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17.05.2020 14:18 Відповісти
Вопрос конешно интересный.
Может это как з космосом,бабки отмывают,а никто туда не летает.А нам показуют "мультики".
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17.05.2020 14:29 Відповісти
Довгий список досліджень, які нікому нах не потрібні.
Ясно, що їздять туди і гинуть там зовсім не для того, щоб заглядати в сраки пінгвінам.
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17.05.2020 14:21 Відповісти
Узнали, шо закончилась эпоха бидности)))
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17.05.2020 14:35 Відповісти
При всём уважении к труду специалистов, работающих на станции, надо понимать,
что суровыми полярниками в привычном понимании их можно назвать с большой натяжкой. Станция им.Вернадского находится в северной части Антарктического полуострова, который соседствует с Ю.Америкой через пролив Дрейка. 65-я параллель ю.ш. - это даже не заполярье. Климат в этом районе самый мягкий во всей Антарктиде - средняя температура в июле (самый холодный месяц) -5°С. А в январе +2°С.
Кстати сегодня там около 0 , небольшой снег.
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17.05.2020 20:17 Відповісти
Зато там часто такие штормы, что куда там атлантическим ураганм.
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17.05.2020 21:33 Відповісти
Грохнули повара, тепер повернулися. А слідчі дії коли будуть проводити? Вбивці мають бути покарані.
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18.05.2020 00:23 Відповісти
 
 