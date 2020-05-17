Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". ФОТОрепортаж
Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" повернулися в Україну.
Вони прилетіли в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 17 травня, евакуаційним рейсом з Лісабона, повідомляє пресслужба МОН.
Разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.
"Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції", - зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.
Зазначається, що полярники вирушили зі станції "Академік Вернадський" ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.
Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на "Вернадському" цього року тривала 2 місяці - чи не найдовше в історії стації.
Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток "Дій вдома" та перебуватимуть вдома на самоізоляції.
В Антарктиді науковці виконували мультидисциплінарні дослідження, зокрема вивчали:
- зміни клімату (безперервні вимірювання ведуться з 1947 року);
- зміни рівня моря, його солоності та температури;
- стан та динаміку "озонової діри";
- вплив змін клімату на льодовики та снігонакопичення в регіоні;
- космічну погоду (сонячна активність, магнітні бурі, гігантські грози у верхній тропосфері тощо);
- стан навколоземної плазми;
- гірські породи;
- стан льодовиків;
- антарктичні мікроорганізми (бактерії, дріжджі, міцеліальні гриби);
- флору (зокрема, єдині квіти Антарктиди – колобантус та десшампсія, антарктичні мохи та лишайники);
- гніздування домініканських мартинів та поморників;
- популяції пінгвінів дженту та аделі як індикатор стану запасів криля у Південному океані;
- популяції китів (зокрема методом фотоідентифікації);
- склад антарктичних ґрунтів.
"І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів", - розповів Євген Дикий.
Нагадуємо, що зимувальний загін 24-ї УАЕ вирушив на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня 2019 року. Цих полярників вперше відібрали на основі відкритого конкурсу.
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Один не дотерпел немного до возвращения, глупая смерть.
Все равно, напрасно укоротил себе жизнь
По данным директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгения Дикого, сейчас (12.05.2020) в центре пытаются выяснить, есть ли шансы доставить на станцию другого повара (несчастный самоубийца был квалифицированным поваром и многолетним арктическим вахтовиком) - возможно, с иностранным ледоколом, который будет скоро проходить у острова Галиндез. Впрочем, учитывая глобальный карантин, это может быть сложно - сама экспедиция добиралась до станции больше месяца.
В Национальном антарктическом центре пока не знают, когда именно смогут доставить тело (Василия Омеляновича, 35 лет) в Украину - надеются, что смогут вывезти его со станции в течение месяца.
просто сама украинская станция в Антарктиде называется "Академик Вернадский"
по пути заглянул в "вики" прочитать про судно "Академик Вернадский" (спущен на воду в 1968), в 70-х совершил кругосветку, с 2006 - на приколе в Одессе, а 2010 - отправили на металлолом в Индию
Благозвон толковал: не беда;
Так бывает, когда, как народ говорит,
В южном море "снаркуют" суда. (с)
Может это как з космосом,бабки отмывают,а никто туда не летает.А нам показуют "мультики".
Ясно, що їздять туди і гинуть там зовсім не для того, щоб заглядати в сраки пінгвінам.
что суровыми полярниками в привычном понимании их можно назвать с большой натяжкой. Станция им.Вернадского находится в северной части Антарктического полуострова, который соседствует с Ю.Америкой через пролив Дрейка. 65-я параллель ю.ш. - это даже не заполярье. Климат в этом районе самый мягкий во всей Антарктиде - средняя температура в июле (самый холодный месяц) -5°С. А в январе +2°С.
Кстати сегодня там около 0 , небольшой снег.