Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". ФОТОрепортаж

Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" повернулися в Україну.

Вони прилетіли в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 17 травня, евакуаційним рейсом з Лісабона, повідомляє пресслужба МОН.

Разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.

"Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції", - зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

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Зазначається, що полярники вирушили зі станції "Академік Вернадський" ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети – протоки Дрейка – учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на "Вернадському" цього року тривала 2 місяці - чи не найдовше в історії стації.

Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток "Дій вдома" та перебуватимуть вдома на самоізоляції.































В Антарктиді науковці виконували мультидисциплінарні дослідження, зокрема вивчали:

зміни клімату (безперервні вимірювання ведуться з 1947 року);

зміни рівня моря, його солоності та температури;

стан та динаміку "озонової діри";

вплив змін клімату на льодовики та снігонакопичення в регіоні;

космічну погоду (сонячна активність, магнітні бурі, гігантські грози у верхній тропосфері тощо);

стан навколоземної плазми;

гірські породи;

стан льодовиків;

антарктичні мікроорганізми (бактерії, дріжджі, міцеліальні гриби);

флору (зокрема, єдині квіти Антарктиди – колобантус та десшампсія, антарктичні мохи та лишайники);

гніздування домініканських мартинів та поморників;

популяції пінгвінів дженту та аделі як індикатор стану запасів криля у Південному океані;

популяції китів (зокрема методом фотоідентифікації);

склад антарктичних ґрунтів.

"І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів", - розповів Євген Дикий.

Нагадуємо, що зимувальний загін 24-ї УАЕ вирушив на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня 2019 року. Цих полярників вперше відібрали на основі відкритого конкурсу.