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На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області на одному з полігонів поблизу Маріуполя, незважаючи на сильний вітер, артилеристи підрозділів операції Об'єднаних сил тренувалися знищувати цілі з допомогою аеророзвідки, а також вражати умовного противника на великій відстані із закритих вогневих позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Начальники артилерії військових частин обмінялись бойовим досвідом та ознайомились із технічними цифровими новинками, призначеними для ефективнішого застосування артилерії в бою. Для занять на полігоні розгорнули декілька локацій.

На першій, на базі однієї з бригад зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід", офіцерам-артилеристам продемонстрували порядок ведення вогню із закритих вогневих позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

За допомогою отриманих координат із квадрокоптера "Фантом" мінометники точно вираховують ворожі цілі і знищують умовну групу піхоти ворога.

На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 01
На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 02
На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 03

На іншій локації свої навички демонструють гарматники. Із застосуванням новітньої артилерійської балістичної станції командири вираховують швидкість польоту снаряда і, попри сильний вітер, здійснюють влучний постріл. Увагу артилеристів акцентували й на застосуванні нових підходів (методики) визначення відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола гармати.

На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 04
На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 05
На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 06
На Донеччині артилеристи Обєднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки 07

Під час навчань артилеристи вели стрільбу зі 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 100-мм гармати МТ-12 "Рапіра" та міномета калібру 120 мм.

Автор: 

армія (3770) оборона (4779) військові навчання (2775) артилерія (787)


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Топ коментарі
+10
а нельзя ли полигон перенести под Авдеевку? или Пески? или как его... Орехово (Золотое)
и учитесь себе на здоровье..
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17.05.2020 18:53
+7
Тогда уж сразу - в мААскфу, туда, где у русни дохлый сифилитик лежит.
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17.05.2020 19:04
+5
Россия снайперов навезла на Донбасс. Нужно противодействие против снайперов! Было бы хорошо Байрактарами там зачищать! Разведка воздушная нужна с телевизорами.
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17.05.2020 18:58
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Досі степ гуде луною..
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
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17.05.2020 18:50 Відповісти
а нельзя ли полигон перенести под Авдеевку? или Пески? или как его... Орехово (Золотое)
и учитесь себе на здоровье..
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17.05.2020 18:53 Відповісти
Может в Киев?
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17.05.2020 18:54 Відповісти
Тогда уж сразу - в мААскфу, туда, где у русни дохлый сифилитик лежит.
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17.05.2020 19:04 Відповісти
ваше предложение классное! (только главнокакбыкомндующему оно совсем не понравиться)))) он в глаз сморель - конец....(войне) видаль )))))
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17.05.2020 19:16 Відповісти
То коричневое отверстие, в которое главнокакбыкомандующий смотрель, как бы вовсе не было глазом
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17.05.2020 19:19 Відповісти
а я ж и на писал - глаз...а не глаза )))) как бы ... )))
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17.05.2020 19:20 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2020 18:54 Відповісти
А на пушку не опасно залезать?
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17.05.2020 18:57 Відповісти
Нормалёк. Мэри верит в чудеса, Мэри едет в небеса! (с)
На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки - Цензор.НЕТ 9420
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17.05.2020 19:06 Відповісти
Россия снайперов навезла на Донбасс. Нужно противодействие против снайперов! Было бы хорошо Байрактарами там зачищать! Разведка воздушная нужна с телевизорами.
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17.05.2020 18:58 Відповісти
У нас пока по старинке, времен ВМВ, чучела солдат выставляют из окопов приманивания рашснайперов выдать стрельбой свою огневую позицию...Байрактары на передовой только снятся..
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17.05.2020 20:22 Відповісти
Артиллеристы, Вова дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей:
За слезы наших матерей,:
За нашу Родину - огонь, огонь! (с)
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17.05.2020 19:04 Відповісти
забыли как курсанты с России
тренировались на нас
почему не ответить адекватно
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17.05.2020 19:06 Відповісти
чого раніше не питав..?
По состоянию на 23 июля 72-я отдельная механизированная бригада, 79-я отдельная аэромобильная бригада (без сводного пулеметно-гранатометного взвода), 2-я батальонная тактическая группа 24-й отдельной механизированной бригады, батальонно-тактическая группа 28-й отдельной механизированной бригады, механизированная рота, самоходно-артиллерийская батарея 51-й отдельной механизированной бригады, вторая и третья гаубичные артиллерийские батареи 55-й отдельной артиллерийской бригады, прикрывавшие границу на участке Изварино - Кумачово, были фактически измучены систематическими обстрелами реактивными системами залпового огня и артиллерийскими системами с территории Российской Федерации, и находились отрезанными от основных сил Сектора Д. Поставка продовольствия и боеприпасов в районы сосредоточения подразделений была невозможна.
Кроме того, задачу по перекрытию государственной границы в Секторе Д выполняло сводная тактическая группировка "Граница" под командованием генерал-майора Биньковского О.А. в составе подразделений Государственной пограничной службы Украины и частей Южного ОТО Национальной гвардии Украины, находившихся в таком же состоянии и, начиная с 13 июля, систематически подвергавшихся обстрелам с территории Российской Федерации с использованием артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Используя высоту Саур-Могила, противник постоянным артиллерийским огнем отрезал наши подразделения от всех видов снабжения. Самыми опасными были массовые артиллерийские обстрелы с территории России и пограничной украинской территории, куда регулярно выдвигались русские батареи. Любые попытки перемещения подразделений в этом районе мгновенно накрывались мощным ракетно-артиллерийским огнем и были осложнены плотным минированием не только коммуникаций, но и больших территорий.
Организовать эффективное инженерное обустройство позиций наших войск на территории, сложенной тяжелыми почвами, без инженерной техники и большого количества взрывчатых веществ, оказалось невозможным. Доставить необходимые материалы и технику, а главное использовать ее в условиях постоянных обстрелов также было невозможно.
Все приведенные факторы привели к угнетенному морально-психологическому состоянию личного состава.
Ситуация требовала немедленного их вывода из зоны поражения артиллерией с территории Российской Федерации.
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17.05.2020 19:14 Відповісти
На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки - Цензор.НЕТ 2661
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17.05.2020 19:11 Відповісти
Если этим ВОИНАМ дать команду ФАС!! - порвут даже вяликую и немогучую армию *********.
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17.05.2020 19:16 Відповісти
Якщо "порохобот" то не є образа, то нема проблем. Мені це навіть приємніше, ніж хтось назве мене "зелебот". Ото дійсно образа. Так що, хлопче, не переймайся!
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17.05.2020 19:19 Відповісти
Ребята, а что вам стоит провести учения поближе к линии фронта?
Ну написали же - "сильный ветер"... Ну отнесёт этот ветер случайно снаряды к сепарам...
Ну так как нас учили дедушка Путин? "Они заблудились!"?
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17.05.2020 19:39 Відповісти
Война идет уже больше чем ВМВ , а наушники для артиллеристов и минометчиков до сих пор купить не в состоянии , как и сто лет назад пацаны руками ужи закрывают.
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17.05.2020 19:45 Відповісти
Учения это всегда гуд.лучше конечно на кацапо-фашистах отрабатывать навыки!
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17.05.2020 20:01 Відповісти
Слава Героям!!! смерть москалям!!!!
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17.05.2020 22:45 Відповісти
Боги войны, желаю побольше вам поубивать дыровских сепаров и рашистских ихтамнетов на Донбассе!!!
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18.05.2020 10:07 Відповісти
 
 