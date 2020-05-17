На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Донецькій області на одному з полігонів поблизу Маріуполя, незважаючи на сильний вітер, артилеристи підрозділів операції Об'єднаних сил тренувалися знищувати цілі з допомогою аеророзвідки, а також вражати умовного противника на великій відстані із закритих вогневих позицій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Начальники артилерії військових частин обмінялись бойовим досвідом та ознайомились із технічними цифровими новинками, призначеними для ефективнішого застосування артилерії в бою. Для занять на полігоні розгорнули декілька локацій.
На першій, на базі однієї з бригад зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід", офіцерам-артилеристам продемонстрували порядок ведення вогню із закритих вогневих позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
За допомогою отриманих координат із квадрокоптера "Фантом" мінометники точно вираховують ворожі цілі і знищують умовну групу піхоти ворога.
На іншій локації свої навички демонструють гарматники. Із застосуванням новітньої артилерійської балістичної станції командири вираховують швидкість польоту снаряда і, попри сильний вітер, здійснюють влучний постріл. Увагу артилеристів акцентували й на застосуванні нових підходів (методики) визначення відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола гармати.
Під час навчань артилеристи вели стрільбу зі 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 100-мм гармати МТ-12 "Рапіра" та міномета калібру 120 мм.
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и учитесь себе на здоровье..
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей:
За слезы наших матерей,:
За нашу Родину - огонь, огонь! (с)
тренировались на нас
почему не ответить адекватно
По состоянию на 23 июля 72-я отдельная механизированная бригада, 79-я отдельная аэромобильная бригада (без сводного пулеметно-гранатометного взвода), 2-я батальонная тактическая группа 24-й отдельной механизированной бригады, батальонно-тактическая группа 28-й отдельной механизированной бригады, механизированная рота, самоходно-артиллерийская батарея 51-й отдельной механизированной бригады, вторая и третья гаубичные артиллерийские батареи 55-й отдельной артиллерийской бригады, прикрывавшие границу на участке Изварино - Кумачово, были фактически измучены систематическими обстрелами реактивными системами залпового огня и артиллерийскими системами с территории Российской Федерации, и находились отрезанными от основных сил Сектора Д. Поставка продовольствия и боеприпасов в районы сосредоточения подразделений была невозможна.
Кроме того, задачу по перекрытию государственной границы в Секторе Д выполняло сводная тактическая группировка "Граница" под командованием генерал-майора Биньковского О.А. в составе подразделений Государственной пограничной службы Украины и частей Южного ОТО Национальной гвардии Украины, находившихся в таком же состоянии и, начиная с 13 июля, систематически подвергавшихся обстрелам с территории Российской Федерации с использованием артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Используя высоту Саур-Могила, противник постоянным артиллерийским огнем отрезал наши подразделения от всех видов снабжения. Самыми опасными были массовые артиллерийские обстрелы с территории России и пограничной украинской территории, куда регулярно выдвигались русские батареи. Любые попытки перемещения подразделений в этом районе мгновенно накрывались мощным ракетно-артиллерийским огнем и были осложнены плотным минированием не только коммуникаций, но и больших территорий.
Организовать эффективное инженерное обустройство позиций наших войск на территории, сложенной тяжелыми почвами, без инженерной техники и большого количества взрывчатых веществ, оказалось невозможным. Доставить необходимые материалы и технику, а главное использовать ее в условиях постоянных обстрелов также было невозможно.
Все приведенные факторы привели к угнетенному морально-психологическому состоянию личного состава.
Ситуация требовала немедленного их вывода из зоны поражения артиллерией с территории Российской Федерации.
Ну написали же - "сильный ветер"... Ну отнесёт этот ветер случайно снаряды к сепарам...
Ну так как нас учили дедушка Путин? "Они заблудились!"?