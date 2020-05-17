На Донеччині артилеристи Об'єднаних сил провели стрільби з використанням аеророзвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області на одному з полігонів поблизу Маріуполя, незважаючи на сильний вітер, артилеристи підрозділів операції Об'єднаних сил тренувалися знищувати цілі з допомогою аеророзвідки, а також вражати умовного противника на великій відстані із закритих вогневих позицій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Начальники артилерії військових частин обмінялись бойовим досвідом та ознайомились із технічними цифровими новинками, призначеними для ефективнішого застосування артилерії в бою. Для занять на полігоні розгорнули декілька локацій.

На першій, на базі однієї з бригад зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід", офіцерам-артилеристам продемонстрували порядок ведення вогню із закритих вогневих позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

За допомогою отриманих координат із квадрокоптера "Фантом" мінометники точно вираховують ворожі цілі і знищують умовну групу піхоти ворога.







На іншій локації свої навички демонструють гарматники. Із застосуванням новітньої артилерійської балістичної станції командири вираховують швидкість польоту снаряда і, попри сильний вітер, здійснюють влучний постріл. Увагу артилеристів акцентували й на застосуванні нових підходів (методики) визначення відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола гармати.









Під час навчань артилеристи вели стрільбу зі 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 100-мм гармати МТ-12 "Рапіра" та міномета калібру 120 мм.