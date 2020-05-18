Одногрупник Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка відкрив офіс партії Шарія у Рівному, - волонтерка Лозовська. ФОТО
Одногрупник Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка Ельдар Магомедов відкрив офіс партії Шарія у Рівному.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook волонтерки, активістки та адміністраторки міського будинку культури Рівного Наталії Лозовської.
"Два товариші. Два одногрупники. В універі на режисурі грали уривок, де Ельдар брав хабар, а Сашко кричав: "Зрада!". Минув час. Санька - Ангел Небесної Сотні, який сьомий рік тримає наше небо. Ельдар - відкриває офіс штабу Шарія в Рівному. Якоюсь надто правдивою видалася та їхня студентська сценка... За таких "братів" Храп віддав життя?" - уточнює вона.
Зазначимо, що герой допису - Ельдар Магомедов - залишив під ним коментарі. Зокрема, чоловік звинуватив авторку в брехні і заявив, що вона не мала права виносити цю історію в люди і робити такі порівняння.
Нагадаємо, одним з останніх убитих "Беркутом" на Майдані 20 лютого 2014 року Героїв Небесної Сотні був рівнянин Олександр Храпаченко. Він навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі театральної режисури, захоплювався туризмом, полюбляв подорожі, займався скелелазінням, заробляв промисловим альпінізмом. Похований 23 лютого 2014 року в Рівному на кладовищі "Нове" поряд з іншими загиблими Героями Небесної Сотні.
У грудні 2019 року Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця-спецпризначенця "Омеги" Дмитра Хмеля. Чоловіка підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченка.
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Чувак, наверняка, теряется в сомнениях о своей ориентации.
Лихо закрученный сюжет.
Кто мир повидал, за ****** не пойдут.
Мало ким можуть бути колишні одногрупники.
Надеюсь Ривне не потерпит у себя продажно-ватные партии и это чебурек осознает свою ошибку.
а собаки - двері обісцять
Одного гнезда птенчики!
Скурвитись може люба людина, рідше нація яккацапи. А шарій виродок якого треба депортувати до Паращі
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Один мой однокласник, по слухам, уехал в мasкву и стал КГБешником.
И шо? Мы с ним и в школе были по разные стороны и неприятней него
я, пожалуй, в классе никого и не припомню. Спартсмэн был, *ля, а
я его на олимпиадах по математике, физике и химии бил.
Шарий, коломойский, портнов, лукаш, бондаренко, усик, ломаченко, гордон, поклонская, кузьмин, венедиктова, бабиков, ермак, вся шобла сн и опзж и прочее дерьмо, которых зеленский принимает снимая санкции. Мало?
А может вы просто продажные шкуры, которые любят Украину за деньги?