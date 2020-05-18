Одногрупник Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка відкрив офіс партії Шарія у Рівному, - волонтерка Лозовська. ФОТО

Одногрупник Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка Ельдар Магомедов відкрив офіс партії Шарія у Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook волонтерки, активістки та адміністраторки міського будинку культури Рівного Наталії Лозовської.

"Два товариші. Два одногрупники. В універі на режисурі грали уривок, де Ельдар брав хабар, а Сашко кричав: "Зрада!". Минув час. Санька - Ангел Небесної Сотні, який сьомий рік тримає наше небо. Ельдар - відкриває офіс штабу Шарія в Рівному. Якоюсь надто правдивою видалася та їхня студентська сценка... За таких "братів" Храп віддав життя?" - уточнює вона.

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Зазначимо, що герой допису - Ельдар Магомедов - залишив під ним коментарі. Зокрема, чоловік звинуватив авторку в брехні і заявив, що вона не мала права виносити цю історію в люди і робити такі порівняння.

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Нагадаємо, одним з останніх убитих "Беркутом" на Майдані 20 лютого 2014 року Героїв Небесної Сотні був рівнянин Олександр Храпаченко. Він навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі театральної режисури, захоплювався туризмом, полюбляв подорожі, займався скелелазінням, заробляв промисловим альпінізмом. Похований 23 лютого 2014 року в Рівному на кладовищі "Нове" поряд з іншими загиблими Героями Небесної Сотні.

У грудні 2019 року Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця-спецпризначенця "Омеги" Дмитра Хмеля. Чоловіка підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченка.

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