Сапери знищили на Хмельниччині артснаряд часів Другої світової війни, знайдений у річці "чорними" археологами, - ДСНС. ФОТО
Сапери знищили на Хмельниччині артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який знайшли в річці "чорні" археологи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"17 травня о 12:25 сапери групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці знищили 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Цей вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні "чорними" археологами в річці Вовк поблизу с. Скаржинці Хмельницького району", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дальність розльоту осколків такого снаряду до 700 м.
Загалом від початку року піротехніки знищили 1563 боєприпаси різних марок та калібрів часів Другої світової війни.
Усі боєприпаси перебували у бойовому стані та несли загрозу для людей і були успішно знищені.
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