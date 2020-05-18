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Сапери знищили на Хмельниччині артснаряд часів Другої світової війни, знайдений у річці "чорними" археологами, - ДСНС. ФОТО

Сапери знищили на Хмельниччині артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який знайшли в річці "чорні" археологи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17 травня о 12:25 сапери групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці знищили 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Цей вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні "чорними" археологами в річці Вовк поблизу с. Скаржинці Хмельницького району", - йдеться в повідомленні.

Сапери знищили на Хмельниччині артснаряд часів Другої світової війни, знайдений у річці чорними археологами, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

Зазначається, що дальність розльоту осколків такого снаряду до 700 м.

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Загалом від початку року піротехніки знищили 1563 боєприпаси різних марок та калібрів часів Другої світової війни.

Усі боєприпаси перебували у бойовому стані та несли загрозу для людей і були успішно знищені.

Автор: 

боєприпаси (2269) Хмельниччина (914) ДСНС (5105) сапер (194)


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Топ коментарі
+6
на фото не снаряд 76 мм...
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18.05.2020 08:32
+4
А може водолаз маленький?
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18.05.2020 08:42
+4
какие там черные археологи))) обычные металлисты!!
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18.05.2020 08:51
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хтось всеж на премію Дарвіна не претендує...)
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18.05.2020 07:58 Відповісти
на фото не снаряд 76 мм...
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18.05.2020 08:32 Відповісти
А може водолаз маленький?
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18.05.2020 08:42 Відповісти
І я про це... Там, як мінімум, 122 мм... (якщо не 152). Якийсь гаубичний... Але щось короткуватий - я таких і не зустрічав ... У Другу світову навіть у гаубичних снарядів співвідношення довжини з діаметром снаряду було іншим - вони були довші... То, на фото, може буть взагалі снаряд часів Першої світової (У румунів і мадяр такого мотлоху залишалося багато на початок Другої світової...).
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18.05.2020 09:07 Відповісти
это танковый выстрел
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18.05.2020 14:11 Відповісти
Танк який? Наскільки мені відомо, танки ІС-2, з гарматою калібру 122 мм, практично, на території СРСР, не воювали, бо пішли широкою серією у війська лише у вересні 1944 року. А те, що то - не снаряд калібру 76, 85 мм, радянські, чи 88 мм - німецький, видно по фото...
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18.05.2020 14:38 Відповісти
Это "чёрные археологи" нашли снаряд в реке и не стали трогать (они со всеми находками так поступают?) или нашли и как золотую рыбку бросили обратно?
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18.05.2020 08:42 Відповісти
Умиляет эмблема полиции на водолазном костюме. Нужный элемент экипировки. Кста, первому космонавту на шлеме СССР писали не для того чтобы инопланетяне были в курсе, а при неудачной посадке наши сельчане на вилы не подняли чудище этакое. Потом вошло в традицию.
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18.05.2020 08:46 Відповісти
Это клапан. Дерёвня.
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18.05.2020 12:14 Відповісти
какие там черные археологи))) обычные металлисты!!
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18.05.2020 08:51 Відповісти
Вообще-то нашли и сами вызвали саперов. И при чем здесь черная археология - обычные копачи. Никак чиновничее ворье не успокоится пока и на их скромный зароботок лапу не наложит, поэтому такими громкими статьями ни о чем делают нормальным людям черный имидж.
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18.05.2020 12:11 Відповісти
Вообще-то, правильно называть "военные археологи", но журналюгам это сложно.
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18.05.2020 13:18 Відповісти
48 -ми линейная гаубица первой мировой .
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18.05.2020 19:15 Відповісти
 
 