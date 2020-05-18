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Малюська скуштував їжу з Лук'янівського СІЗО: Каша з м'ясом чудові, борщ - не дуже. ФОТО

Міністр юстиції Денис Малюська скуштував обід, привезений із Київського слідчого ізолятора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо ти не їдеш у Лук'янівське СІЗО, Лук'янівське СІЗО їде до тебе.

Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали зі спільної посудини. Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму", - написав він.

Малюська скуштував їжу з Лукянівського СІЗО: Каша з мясом чудові, борщ - не дуже 01

Міністр додав, що має намір періодично проводити таку перевірку.

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"Відчуваю, харчування у СІЗО поліпшиться", - резюмував міністр.

Малюська скуштував їжу з Лукянівського СІЗО: Каша з мясом чудові, борщ - не дуже 02

Фото: Малюська/Facebook

Малюська скуштував їжу з Лукянівського СІЗО: Каша з мясом чудові, борщ - не дуже 03

Автор: 

Мін’юст (1591) СІЗО (724) їжа (428) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+26
хай привикає.
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18.05.2020 13:26
+9
Шоб ты весь остаток своей жизни так так питался.
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18.05.2020 13:28
+9
А МАКАРОНЫ ?
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 874
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18.05.2020 13:29
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хай привикає.
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18.05.2020 13:26 Відповісти
В СІЗО теж ЛОХторат є !!))
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18.05.2020 13:34 Відповісти
я об этом то же подумал..
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18.05.2020 13:42 Відповісти
Шоб ты весь остаток своей жизни так так питался.
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18.05.2020 13:28 Відповісти
Ах Моська знать она сильна....это сироты... дети поволжья...
на тюрьме(зоне) - просто КУРОРТ (почти за малюськой)
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18.05.2020 13:44 Відповісти
когда ты там будешь сидеть - тебе все замечательное будет!)))
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18.05.2020 13:28 Відповісти
а з морди вчасно чорну ікру змахнув і хамоном відригнув пітор...
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18.05.2020 13:28 Відповісти
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 761
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18.05.2020 13:28 Відповісти
А МАКАРОНЫ ?
Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень - Цензор.НЕТ 874
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18.05.2020 13:29 Відповісти
бензин ослиной мочой нефиг было бадяжить.
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18.05.2020 13:30 Відповісти
С катлеткой?
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18.05.2020 13:42 Відповісти
С катлеткой з "Велюра" треба "притаранити".
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18.05.2020 18:04 Відповісти
Сизо теперь на голодном пайке, один раз министра накормили.
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18.05.2020 13:29 Відповісти
У зелені показуха і піар понад усьо.
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18.05.2020 13:30 Відповісти
Просто було в кого їм вчитися. Скоро також почнуть стрічки перерізати при відкритті чергового туалету, як "папєрєднік".
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18.05.2020 13:36 Відповісти
Так рвется перебраться в СИЗО,что надо дать ему такую возможность.
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18.05.2020 13:32 Відповісти
Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды, и перебросили через колючку? Или как порядочные через наркотрафик?
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18.05.2020 13:40 Відповісти
В того Малюські якась нездорова прив"язаність та увага до тих всіх сізо,тюрем і зеків...Правда,його фізіономія,на якій Ламброзо помітив би всі признаки дегенеративності і виродження немов створена щоб урізноманітнити інтер"єр тюремної камери...
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18.05.2020 13:40 Відповісти
Якась зацикленнісь і є. Може це на якомусь генетичному рівні?
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18.05.2020 18:06 Відповісти
да он и по виду и по уму даже на дебила не тянет...
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18.05.2020 13:41 Відповісти
Вниз головой пробовал??
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18.05.2020 13:41 Відповісти
а теперь проверь что подают "слугам" в столовке и судьям-прокурорам в буфетах...
ну так для смеха ...и поменяй ото все местами...
и да! не совсем к теме...но про кулинарию - как там...велюровый Тищенко... еще лепит котлетки докторам ?...понтовики-затейники-пиарщики...
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18.05.2020 13:41 Відповісти
это какое-то наказание Господнее!. Министр юстиции упоротый имбецил!
ЗЫ. знаю человека, который год просидел на Лукьяне, и как там кормят, и чем там живут рассказывал от первого лица.. Малюська врет как дышит!
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18.05.2020 13:44 Відповісти
Депутатам Слуг и их правительству надо бы регулярно такую еду есть) лет так по 3, по 5))
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18.05.2020 13:45 Відповісти
тяга к стяжательству у зекоманды в крови. это каким-же нужно быть жадным, чтобы обожрать зэков? думает, такой, хоть на шару пожру, даром штоле я министр...
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18.05.2020 15:24 Відповісти
"...борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду".

Да вы, батенька, оптимист: лет 10-15 точно придётся.
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18.05.2020 13:46 Відповісти
Мудрий! Потихенько звикає, не те що генпридурок юга!
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Конечно улучшиться, но порция теперь уменьшиться...
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18.05.2020 13:49 Відповісти
то що...у зеків "пітаніє". як у діпутатів?
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18.05.2020 14:00 Відповісти
А носки пробовал ребятам стирать?
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18.05.2020 14:02 Відповісти
Осталось попробовать вазелин, малютка...
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18.05.2020 14:03 Відповісти
Ещё одна заботливая бубочка.
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18.05.2020 14:15 Відповісти
может чувствует что, готовится? не всем же Мартинами Борманами быть
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18.05.2020 15:26 Відповісти
"А компот?" (с)
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18.05.2020 14:19 Відповісти
Ребята не шумите. Это его работа. И делает он ее неплохо. Знаю по знакомым, у которых произошел рейдерский захват...
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18.05.2020 14:22 Відповісти
И это называется борщом? Писец
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18.05.2020 14:38 Відповісти
отобрали для падлы у какого-то вертухая судочки, что жена готовила старалась
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18.05.2020 15:21 Відповісти
На подконтрольной украинской территории функционирует 148 пенитенциарных учреждений, в которых содержится 55 430 человек.

В год на содержание всех заключенных Украина тратит почти 2,5 миллиарда гривен.
примерно 45 тысяч грн в год на человека
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18.05.2020 18:12 Відповісти
кто то из гл. вертухаев успел в последний момент мясо для дома и минюста сбросить в перловый котел , а на борщ картоха и капуста уехали раньше.
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18.05.2020 19:13 Відповісти
отправьте его туда на 5 лет
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19.05.2020 11:26 Відповісти
 
 