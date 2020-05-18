Малюська скуштував їжу з Лук'янівського СІЗО: Каша з м'ясом чудові, борщ - не дуже. ФОТО

Міністр юстиції Денис Малюська скуштував обід, привезений із Київського слідчого ізолятора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо ти не їдеш у Лук'янівське СІЗО, Лук'янівське СІЗО їде до тебе.

Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали зі спільної посудини. Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму", - написав він.

Міністр додав, що має намір періодично проводити таку перевірку.

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"Відчуваю, харчування у СІЗО поліпшиться", - резюмував міністр.

Фото: Малюська/Facebook