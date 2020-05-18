Малюська скуштував їжу з Лук'янівського СІЗО: Каша з м'ясом чудові, борщ - не дуже. ФОТО
Міністр юстиції Денис Малюська скуштував обід, привезений із Київського слідчого ізолятора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Якщо ти не їдеш у Лук'янівське СІЗО, Лук'янівське СІЗО їде до тебе.
Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали зі спільної посудини. Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму", - написав він.
Міністр додав, що має намір періодично проводити таку перевірку.
"Відчуваю, харчування у СІЗО поліпшиться", - резюмував міністр.
Фото: Малюська/Facebook
Топ коментарі
+26 саша паламарчук
показати весь коментар18.05.2020 13:26
+9 Старый зольдат
показати весь коментар18.05.2020 13:28
+9 Злой Карлик
показати весь коментар18.05.2020 13:29
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на тюрьме(зоне) - просто КУРОРТ (почти за малюськой)
ну так для смеха ...и поменяй ото все местами...
и да! не совсем к теме...но про кулинарию - как там...велюровый Тищенко... еще лепит котлетки докторам ?...понтовики-затейники-пиарщики...
ЗЫ. знаю человека, который год просидел на Лукьяне, и как там кормят, и чем там живут рассказывал от первого лица.. Малюська врет как дышит!
Да вы, батенька, оптимист: лет 10-15 точно придётся.
В год на содержание всех заключенных Украина тратит почти 2,5 миллиарда гривен.
примерно 45 тысяч грн в год на человека