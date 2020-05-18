Лейтенант запасу з РФ за 50 тис. рублів намагався провезти два автобуси з пасажирами в Україну в обхід карантинних обмежень, - військова прокуратура. ФОТО

Викрито громадянина, який має подвійне громадянство - Республіки Молдова та Російської Федерації, лейтенанта в запасі ЗС РФ, який намагався провезти два автобуси з людьми з Росії в Україну в обхід карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначений громадянин РФ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський-Отач" намагався підкупити ст. лейтенанта Держприкордонслужби, начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Могилів-Подільський". Таким чином іноземець сподівався отримати дозвіл на безперешкодний пропуск двох пасажирських автобусів з іноземцями через державний кордон на територію України поза чинними обмеженнями карантину, що спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.



Громадянина Російської Федерації викрито і затримано під час передачі суми неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. російських рублів українському офіцеру-прикордоннику, предмет злочину вилучено.

16.05.2020 суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

18.05.2020 обвинувальний акт у скоєнні іноземцем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області.

Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання затриманому росіянину у вигляді штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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