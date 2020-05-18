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Лейтенант запасу з РФ за 50 тис. рублів намагався провезти два автобуси з пасажирами в Україну в обхід карантинних обмежень, - військова прокуратура. ФОТО

Викрито громадянина, який має подвійне громадянство - Республіки Молдова та Російської Федерації, лейтенанта в запасі ЗС РФ, який намагався провезти два автобуси з людьми з Росії в Україну в обхід карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначений громадянин РФ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський-Отач" намагався підкупити ст. лейтенанта Держприкордонслужби, начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Могилів-Подільський". Таким чином іноземець сподівався отримати дозвіл на безперешкодний пропуск двох пасажирських автобусів з іноземцями через державний кордон на територію України поза чинними обмеженнями карантину, що спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Громадянина Російської Федерації викрито і затримано під час передачі суми неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. російських рублів українському офіцеру-прикордоннику, предмет злочину вилучено.

16.05.2020 суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

18.05.2020 обвинувальний акт у скоєнні іноземцем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області.

Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання затриманому росіянину у вигляді штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Лейтенант запасу з РФ за 50 тис. рублів намагався провезти два автобуси з пасажирами в Україну в обхід карантинних обмежень, - військова прокуратура 01
Лейтенант запасу з РФ за 50 тис. рублів намагався провезти два автобуси з пасажирами в Україну в обхід карантинних обмежень, - військова прокуратура 02

Автор: 

хабар (4702) кордон (4765) росія (65129) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+17
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3687
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18.05.2020 13:34
+14
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7769
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18.05.2020 13:35
+14
мразь кацапо-фашисткая!
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18.05.2020 13:35
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угадайте что решит наш самый гуманный в мире.
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18.05.2020 13:33 Відповісти
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7769
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18.05.2020 13:35 Відповісти
Московская городская дума приняла поправки в закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил самоизоляции и других требований режима повышенной готовности. С 15 мая документ обязывает всех москвичей мужского пола сбрить растительность на лице, чтобы она не помогала распространению коронавируса.
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18.05.2020 13:41 Відповісти
https://twitter.com/molchalyga

https://twitter.com/molchalyga Марина Молчанова

Москвичку, прикованную в постели оштрафовали за нарушение самоизоляции.
Женщина просто не смогла установить приложение "Социальный мониторинг".
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18.05.2020 13:46 Відповісти
Пйотр з кумедним прізвищем Пєєєєрвий, здається, теж наказав кацапам відстригти бороди.
Цікаво, цей закон москводури поширюється на попів?
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18.05.2020 13:53 Відповісти
і шо то за "люди"?...к стєнкє фсбешну тварюку!
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18.05.2020 13:34 Відповісти
Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3687
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18.05.2020 13:34 Відповісти
мразь кацапо-фашисткая!
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18.05.2020 13:35 Відповісти
о, истеричные вопли опущенного Муссолини поциентика, опять в эфире.
рассказывай, что у вас там случилось с Дуче?
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18.05.2020 14:05 Відповісти
Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар заявила, що вже у вівторок депутати можуть прийняти закон про громадянство, яким планують узаконить паспорти, видані в ОРДЛО.
Про це нардепка https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1857108887756921 написала на своїй сторінці в Фейсбук.
За її словами, у разі прийняття законопроєкту на виборах можна буде голосувати навіть з російськими паспортами. Із ними можна буде пройти й до Верховної Ради України.
«Турборежим» в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», - повідомила нардеп.
Вона підкреслила, що в порядку денному також є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».
«Такий собі черговий крок в стилі «треба просто перестати стріляти», правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко», - пише вона.
Крім того, «Слуги народу» хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР.
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18.05.2020 13:36 Відповісти
Если Сенцову ни за что дали 20 лет тюрьмы на московии , то этому касапу можно смело 25 - 30 лет строго режима по статье " терроризм" впаять. Сколько можно нянчиться с этими уродами ? Когда ВР Украины , наконец , ужесточит криминальные статьи за сепаратизм , терроризм и прочее ?
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18.05.2020 13:37 Відповісти
?????????
Именно этому БЫВШЕМУ лейтенанту впаять за сепаратизм и терроризм и прочее? Странно что в новости не указано что он ещё и разведённый, выплачивает алименты а в детстве болел краснухой.
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18.05.2020 13:56 Відповісти
А Сенцову можно было ???? За то , что он на украинской земле сказал , что он против оккупации Крыма ? Касапов априори надо уничтожать без суда и следствия в Украине , вот тогда наступит мир на украинской земле.
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18.05.2020 14:07 Відповісти
Т.е в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач"нужно было покрошить из автоматов и прикопать 2 автобуса с людьми из России? Благодаря этому действию у нас скорее наступит мир? Сами бы мочили? Или хоть в могилу бы стаскивали? А без шума можно было бы ножами резать, или душить.
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18.05.2020 14:26 Відповісти
иди нафуй , кацапюра провокатор
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18.05.2020 21:09 Відповісти
" Народный комиссар внутренних дел УССР. Требовал у Сталина увеличить лимиты на растрелы украинцев.. "
Генетіки закони досі ще ніхто не відміняв,
Правий був Мендель про третє покоління.
На фото гляньте це - скільки бачите прояв
Того минулого лайна на зараз сьогодення ?
І призвища у них занадто дуже схожі,
Я не кажу про дзеркальність цих обличч.
Що там, що тут - огідні пики та ворожі,
Закони Менделя... прикладів тому безліч...
Також праві були і Юм, і Гегель, Кант -
Історія у розвитку шукає десь повтори.
Ось дочекалися повтору - прийшов гідрант,
А з ним манкурти, злодії, потвори...Лейтенант запаса из РФ за 50 тыс. рублей пытался провезти два автобуса с пассажирами в Украину в обход карантинных ограничений, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8379
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18.05.2020 13:39 Відповісти
А ще це фото показати на Прямому і П"ятому. Хоча зебіли цих каналів не дивляться.
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18.05.2020 15:12 Відповісти
Чому досі не закрили кордон із рф?
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18.05.2020 13:43 Відповісти
А при чем здесь РФ? Могилев-Подольский- Украина, Отачь - Молдова. Открою тайну (военную) В Молдове очень много челов имеют по два паспорта, а в Приднестровье, у некоторых по четыре ; Молдова, Украина, РФ и ПМР.. Насчет "лейтенант запаса", то в армии ПМР, 99% местные, ротации уже лет 20 нет
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18.05.2020 15:08 Відповісти
А "пассажиров" пропустили в Украину ? Во время войны два автобуса кацапов , которых курировал Лейтенант запаса из РФ , свободно въехали в Украину ?
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18.05.2020 13:50 Відповісти
Они въехали из Молдовы, скорее всего челноки, а зтого, просто послали порешать дела. Он молдаван, что очевидно
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18.05.2020 15:12 Відповісти
началась движуха на приднестровском направлении...опять офицеры запаса и 2 автобуса отпускников
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18.05.2020 14:32 Відповісти
2 автобуса с "вежливыми зелеными человечками"?
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18.05.2020 14:38 Відповісти
Странно, а на фото только 40 тыс. Кто десятку зажилил?
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18.05.2020 19:00 Відповісти
+++++++Браво.
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18.05.2020 21:52 Відповісти
 
 