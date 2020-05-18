Лейтенант запасу з РФ за 50 тис. рублів намагався провезти два автобуси з пасажирами в Україну в обхід карантинних обмежень, - військова прокуратура. ФОТО
Викрито громадянина, який має подвійне громадянство - Республіки Молдова та Російської Федерації, лейтенанта в запасі ЗС РФ, який намагався провезти два автобуси з людьми з Росії в Україну в обхід карантинних обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
Зазначений громадянин РФ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський-Отач" намагався підкупити ст. лейтенанта Держприкордонслужби, начальника відділення інспекторів прикордонної служби "Могилів-Подільський". Таким чином іноземець сподівався отримати дозвіл на безперешкодний пропуск двох пасажирських автобусів з іноземцями через державний кордон на територію України поза чинними обмеженнями карантину, що спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Громадянина Російської Федерації викрито і затримано під час передачі суми неправомірної вигоди в розмірі 50 тис. російських рублів українському офіцеру-прикордоннику, предмет злочину вилучено.
16.05.2020 суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
18.05.2020 обвинувальний акт у скоєнні іноземцем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області.
Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання затриманому росіянину у вигляді штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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https://twitter.com/molchalyga Марина Молчанова
Москвичку, прикованную в постели оштрафовали за нарушение самоизоляции.
Женщина просто не смогла установить приложение "Социальный мониторинг".
Цікаво, цей закон москводури поширюється на попів?
рассказывай, что у вас там случилось с Дуче?
Про це нардепка https://www.facebook.com/vsiumar/posts/1857108887756921 написала на своїй сторінці в Фейсбук.
За її словами, у разі прийняття законопроєкту на виборах можна буде голосувати навіть з російськими паспортами. Із ними можна буде пройти й до Верховної Ради України.
«Турборежим» в гірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному: законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», - повідомила нардеп.
Вона підкреслила, що в порядку денному також є законопроєкт, який передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, в разі, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».
«Такий собі черговий крок в стилі «треба просто перестати стріляти», правда тільки з нашої, української сторони. Уявити скільки життів може коштувати цей закон поки важко», - пише вона.
Крім того, «Слуги народу» хочуть на законодавчому рівні взяти під контроль комісію з відбору директора ДБР.
Именно этому БЫВШЕМУ лейтенанту впаять за сепаратизм и терроризм и прочее? Странно что в новости не указано что он ещё и разведённый, выплачивает алименты а в детстве болел краснухой.
Генетіки закони досі ще ніхто не відміняв,
Правий був Мендель про третє покоління.
На фото гляньте це - скільки бачите прояв
Того минулого лайна на зараз сьогодення ?
І призвища у них занадто дуже схожі,
Я не кажу про дзеркальність цих обличч.
Що там, що тут - огідні пики та ворожі,
Закони Менделя... прикладів тому безліч...
Також праві були і Юм, і Гегель, Кант -
Історія у розвитку шукає десь повтори.
Ось дочекалися повтору - прийшов гідрант,
А з ним манкурти, злодії, потвори...