В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО
В Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
Зазначається, що в Одесі за адресою вул. Торгова, 10, частково обвалилася стіна п'ятиповерхового житлового будинку (з першого по третій поверх). Обвалення сталося близько 16:25.
"Здійснюються роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", - повідомили рятувальники.
До ліквідації наслідків руйнування будинку від ДСНС залучено 42 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Топ коментарі
+11 BAG68100
показати весь коментар18.05.2020 17:57
+9 Svetlana Odessa
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+7 LIV LIV
показати весь коментар18.05.2020 18:07
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Появилось очень много любителей ставить железобетонные балконы с выносом, заливать полы цементом, ставить кирпичные перегородки прямо на лиственницу...в то время как сами подвалы залиты водой и говном..
Просто не надо строить дома из песка.
просто - всему есть предел...