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В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

В Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що в Одесі за адресою вул. Торгова, 10, частково обвалилася стіна п'ятиповерхового житлового будинку (з першого по третій поверх). Обвалення сталося близько 16:25.

В Одесі обвалилася частина стіни пятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС 01

"Здійснюються роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", - повідомили рятувальники.

В Одесі обвалилася частина стіни пятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС 02

До ліквідації наслідків руйнування будинку від ДСНС залучено 42 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвалення будинку на перетині вулиці Канатної та провулку Нахімова в Одесі. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Одеса (5451) будинки (166) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+11
Это не стена обвалилась а часть дома с перекрытиями. ( ну и со стеной конечно)
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18.05.2020 17:57
+9
Под свой нос смотри. Ракушняк не вечный, при чём тут одесситы? Кто может покупают квартиры в новых домах, но есть пенсионеры и просто бедные люди в Украине, их много, они живут в аварийных домах, даже с детьми, а что им делать???? Для Вас это что новость??? Стыдно должно быть государству что в стране, богатой ресурсами, землёй, народ в большинстве своём неимущий.
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18.05.2020 18:10
+7
"частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж)" - а четвертый и пятый куда делись, зависли в воздухе?
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18.05.2020 18:07
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Одесса очень старый город и на катакомбах , проседает. Но дело Одесситов что и как с этим бороться.
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18.05.2020 17:53 Відповісти
если кто был в центре Одессы, то слово Ё"твоюмать ругательством не считается. одесситы, вам не стыдно?
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18.05.2020 17:59 Відповісти
Под свой нос смотри. Ракушняк не вечный, при чём тут одесситы? Кто может покупают квартиры в новых домах, но есть пенсионеры и просто бедные люди в Украине, их много, они живут в аварийных домах, даже с детьми, а что им делать???? Для Вас это что новость??? Стыдно должно быть государству что в стране, богатой ресурсами, землёй, народ в большинстве своём неимущий.
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18.05.2020 18:10 Відповісти
нищеброды, бомжи и прочие неимущие будут в любой стране, при любой власти, при любых равных условиях. Кому чего там "должно" быть стыдно - это совсем отдельный вопрос.
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18.05.2020 18:37 Відповісти
государство - это вообще абстракция, и ей не может быть стыдно. А если показывать пальцем на кому конкретно должно быть стыдно, так это избирателям мера.
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18.05.2020 18:40 Відповісти
Начальник ГУНП Олег Бех: «Дом (после сноса бани? - Ред.) имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта.
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18.05.2020 19:31 Відповісти
вы в центре Львова были? ваша одесса позор.
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19.05.2020 20:45 Відповісти
Это не стена обвалилась а часть дома с перекрытиями. ( ну и со стеной конечно)
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18.05.2020 17:57 Відповісти
дом из ракушняка ?
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18.05.2020 17:58 Відповісти
П'ять поверхів з "ракушечніка"? Саман і той міцніший.
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18.05.2020 18:41 Відповісти
Раствор глиняно-известковый...перекрытия лиственные балки диаметром 40см, на них доски, фундамент колотый ракушняк (бут0 опять же на глиняно извесковом растворе...
Появилось очень много любителей ставить железобетонные балконы с выносом, заливать полы цементом, ставить кирпичные перегородки прямо на лиственницу...в то время как сами подвалы залиты водой и говном..
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18.05.2020 20:50 Відповісти
чи то мені повилазило, чи то я бачу цеглу...
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18.05.2020 18:51 Відповісти
первый и второй этаж вроде как ракушняк
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18.05.2020 20:12 Відповісти
Какой-то очередной горе-дизайнер снес внутреннюю несущую стену? На фотографии там стены из песка, а перекрытия наверное деревянные.
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18.05.2020 18:06 Відповісти
Тут есть еще одна беда...асфальтовые тротуары, а должны быть из колотого ракушечника с везувиановыми дорожками, земля возле домов не дышит, а сами подвалы залиты говном иводой...
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18.05.2020 20:53 Відповісти
Там стройка рядом снесли дом вот и обвалилось...
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18.05.2020 21:07 Відповісти
О-очень старый город. 200 лет.

Просто не надо строить дома из песка.
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18.05.2020 18:06 Відповісти
самый дешевый способ и отличный на ТО время..
просто - всему есть предел...
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19.05.2020 11:38 Відповісти
"частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж)" - а четвертый и пятый куда делись, зависли в воздухе?
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18.05.2020 18:07 Відповісти
Так вроде дом в три этажа..+ чердак
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18.05.2020 18:53 Відповісти
После труханова одна труха останется! Капитальных ремонтов в городе нет, так как там особо незаработаеш. Былаб его воля он бы уже давно весь старый фонд под снос пустил чтоб настроить своего монолита или за взятку продать право строить на этой земле! Мерский Мер. он уже всех достал своим завтра...
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18.05.2020 18:09 Відповісти
труханов не взялся вам сам по себе - вы его сами выбрали на свою голову
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18.05.2020 18:36 Відповісти
Ракушняк.
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18.05.2020 18:20 Відповісти
блин ОМШ тоже частично рухнула
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18.05.2020 18:31 Відповісти
Дом же не в пять этажей...
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18.05.2020 18:55 Відповісти
Там рядом снесли старые бани и начали варганить очередную высотку или торговый центр. Тесть живет в соседнем доме. Говорит, когда сваи колотят вся мебель ходуном ходит.
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18.05.2020 18:56 Відповісти
Вот до чего Саакашвили дом довёл за 150 лет.
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18.05.2020 19:02 Відповісти
А что это за дом такой? Справа - 4 этажа, а слева 5 этажей
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18.05.2020 19:16 Відповісти
еврейский дом имени кларры цеткин
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18.05.2020 20:03 Відповісти
при советах фундаменти сідали разом з прорабами. Ракушняк не біда, основа просіла, фундамент бутовий (мабуть) не втримав. А от документація забудовників поряд - клондайк для слідака))
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18.05.2020 20:28 Відповісти
А там нет никакой документации...просто ставят железобетонные балконы с выносом, в магазинах сносят несущие перегородки, а наверху ставят перегородки из кирпича пряо на деревянные балки...
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18.05.2020 20:55 Відповісти
класика ********* жанру...
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18.05.2020 20:58 Відповісти
А вообще правильное фото выглядит так...рядом котлован...
В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6200
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18.05.2020 21:18 Відповісти
И трамвай в фуру вьехал на пересыпьском мосту..всю кабину сорвало (((
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18.05.2020 20:35 Відповісти
Так там рядом дом сносили экскаватор работал вот и обвалилась написано на других ресурсах что стоит экскаватор а водила найти не могут
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18.05.2020 21:06 Відповісти
Дом снесен, продолжают рыть котлован..см.фото выше
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18.05.2020 21:30 Відповісти
Чтобы не было таких новостей, нужно сначала выбрать хотя бы таких меров, как Кличко или Филатов. А лысого п*дорка Труханова, который вместо укрепления стен, подсылает киллеров убить Стерненко, могут избирать мером только минусинские жабы
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18.05.2020 23:17 Відповісти
 
 