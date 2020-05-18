В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

В Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що в Одесі за адресою вул. Торгова, 10, частково обвалилася стіна п'ятиповерхового житлового будинку (з першого по третій поверх). Обвалення сталося близько 16:25.

"Здійснюються роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих будівельних конструкцій. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", - повідомили рятувальники.

До ліквідації наслідків руйнування будинку від ДСНС залучено 42 рятувальників та 9 одиниць техніки.

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