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Бойовика "Ісламської держави", якого затримали раніше в Україні, екстрадовано до Грузії, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив у керівну ланку "Іділ".

Влітку 2018 терорист незаконно прибув в Україну, використавши фальшивий паспорт. Співробітники української спецслужби затримали зловмисника 12 листопада 2019 у столичному регіоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ. ФОТО

Бойовика Ісламської держави, якого затримали раніше в Україні, екстрадовано до Грузії, - СБУ 01

Автор: 

Грузія (1844) СБУ (12809) екстрадиція (434) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+6
Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7011
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18.05.2020 19:23
+5
Не того відправили в Грузію !
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18.05.2020 19:45
+2
Подумал, что ЗЄ-БІЛ это как ІДІЛ, и приехал.
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18.05.2020 19:48
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Проросийское Эсбэу працюе
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18.05.2020 19:21 Відповісти
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
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18.05.2020 19:21 Відповісти
Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ - Цензор.НЕТ 7011
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18.05.2020 19:23 Відповісти
Цікаво що робив ІДІЛ в Україні?
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18.05.2020 19:24 Відповісти
Подумал, что ЗЄ-БІЛ это как ІДІЛ, и приехал.
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18.05.2020 19:48 Відповісти
Не того відправили в Грузію !
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18.05.2020 19:45 Відповісти
От изверги, шо с петриотами творят
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18.05.2020 20:04 Відповісти
Прочитал заголовок, подумал - о, Саакашвили домой поехал!
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18.05.2020 20:23 Відповісти
Ползут 3 путанских ихтамнета по Ливийской пустыне , еле ноги унесли после бомбежки от турецких дронов... Жара +40^С . 🌞 Умирают от жажды... Вдруг глянули - бутылка из под стекломоя возле дороги валяется , а в бутылке шо то есть. Первый ихтамнет взял бутылку , понюхал - та вроде - спирт , говорит.🍺 Выпил - и упал мертвый. Второй взял бутылку, тоже понюхал попробовал , - да точно спирт . Сделал пару глотков, - умер. Третий взял бутылку, понюхал : - Да не , точно - спирт. - Помогитеее ! Спаситеее ! - закричал третий ихтамнет и выпил оставшуюся жидкость.
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18.05.2020 20:25 Відповісти
Какой-то вор в законе??
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18.05.2020 20:42 Відповісти
А де вереск "патріотів" ? Цього вбивцю ще не зробили =ветераном-героєм= АТО/ООС ?
Як це співплемінник не заступився і не приписав його до своїх =діячів культури= ?
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18.05.2020 21:00 Відповісти
Совсем непохож. И кроме того, Миша выше ростом и заметно растолстел
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19.05.2020 00:00 Відповісти
Що ж ви помічника міхи шонамшвілі відправили до Грузіїї, то ж був реформатор.
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19.05.2020 09:37 Відповісти
а як він взагалі кордон пересік з підробним паспортом?
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19.05.2020 10:17 Відповісти
 
 