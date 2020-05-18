Бойовика "Ісламської держави", якого затримали раніше в Україні, екстрадовано до Грузії, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив у керівну ланку "Іділ".

Влітку 2018 терорист незаконно прибув в Україну, використавши фальшивий паспорт. Співробітники української спецслужби затримали зловмисника 12 листопада 2019 у столичному регіоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ, - СБУ. ФОТО