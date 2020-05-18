Бойовика "Ісламської держави", якого затримали раніше в Україні, екстрадовано до Грузії, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив у керівну ланку "Іділ".
Влітку 2018 терорист незаконно прибув в Україну, використавши фальшивий паспорт. Співробітники української спецслужби затримали зловмисника 12 листопада 2019 у столичному регіоні".
Топ коментарі
+6 Юрій Ан
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+5 Александр Товба
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+2 Злой Карлик
показати весь коментар18.05.2020 19:48
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Як це співплемінник не заступився і не приписав його до своїх =діячів культури= ?