У центрі Києва відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві, на Майдані Незалежності, відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В акції взяли участь вимушені переселенці з АР Крим, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, представники Меджлісу кримськотатарського народу, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.











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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ