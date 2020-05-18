У центрі Києва відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві, на Майдані Незалежності, відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В акції взяли участь вимушені переселенці з АР Крим, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, представники Меджлісу кримськотатарського народу, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.