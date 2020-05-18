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У центрі Києва відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві, на Майдані Незалежності, відбулася акція пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В акції взяли участь вимушені переселенці з АР Крим, колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, представники Меджлісу кримськотатарського народу, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко.

У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 01
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 02
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 03
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 04
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 05

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У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 06
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 07
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 08

У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 09
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 10

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У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 11
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 12
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 13
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 14

У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 15

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У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 16
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 17
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 18
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 19
У центрі Києва відбулася акція памяті жертв депортації кримськотатарського народу 20

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

депортація (723) Порошенко Петро (15171) кримські татари (2004) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+6
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2777
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18.05.2020 20:57
+3
Там это, Гордон взял интервью у фашиста гиркина
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18.05.2020 20:56
+3
Скоро крымские татары буду гнать сраным веником русских окупанов с полуострова!!!
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18.05.2020 21:00
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Там это, Гордон взял интервью у фашиста гиркина
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18.05.2020 20:56 Відповісти
В центре Киева прошла акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 2777
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18.05.2020 20:57 Відповісти
Скоро крымские татары буду гнать сраным веником русских окупанов с полуострова!!!
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18.05.2020 21:00 Відповісти
Скоро-скоро......
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19.05.2020 07:31 Відповісти
Здається, що там один товариш був явно зайвим..дядько у чорних рукавичках без маски..
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18.05.2020 21:06 Відповісти
Президент рф считает россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.

Возникновение государства крымских татар связывают с именем хана Хаджи I Гирея (1397 - 1466). История Крымского ханства, безусловно, является важной частью истории Украины. Благодаря Хаджи Гирею, разрозненные стойбища крымцев, разбросанные от Днепра до Кубани были объединены, для защиты интересов не только мусульман, но и соседних с ними народов. Используя противоречия между Великим княжеством Литовским, Москвой и Большой Ордой, Хаджи Гирей смог создать национальный очаг крымскотатарского народа и отстоять его от посягательств врагов. Заключив союз с Литвой, крымский хан стал надежным защитником украинских земель от нападений ордынцев. Несколько раз он успешно громил войска Большой Орды, которые двигались на Украину. Хаджи Гирей - яркий пример успешного полководца и государственного деятеля, фигура, которая в полной мере знаменует собой единство крымскотатарского и украинского народов.
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18.05.2020 21:13 Відповісти
О, шушера зебильная все же вылезла в коментах - Сталина на вас нет, сцуки!
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18.05.2020 21:10 Відповісти
У мене складається враження, що угода 'Крим в обмін на Донбас' укладена. Це означає, що від Зеленського звинувачень РФ і Путіна щодо захоплення Криму ми не почуємо, а з Донбасом нас просто кинуть, бо угоду укладав нелох(
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18.05.2020 21:10 Відповісти
Горите в аду кацапофашисты!
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18.05.2020 21:41 Відповісти
 
 