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Будинок в Одесі міг обвалитися через будівництво поруч, - голова ОДА Куций. ФОТО

Попередньою причиною обвалу частини житлового будинку в Одесі вважають ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на місці обвалу.

За офіційною інформацією, частина будівлі обвалилася о 16:20. У будинку прописано 41 особа, а в пошкоджених від обвалу квартирах жили 17 осіб.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, з розселенням людей допоможе компанія, яка вела будівельні роботи поруч із будинком.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, раніше тут були старі одеські лазні, але торік їх знесли. За словами місцевих жителів, їм обіцяли, що тут побудують шестиповерховий будинок із підземним паркінгом.

Дивіться також: В Одесі обвалилася частина стіни п'ятиповерхового будинку, інформація про потерпілих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

Поліція кваліфікувала обвал за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

ДСНС ліквідує завал після візуальної експертизи - зараз обвалена частина будівлі може бути опорою для вцілілої частини будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За попередніми даними, жертв і постраждалих унаслідок часткового обвалення житлового будинку в Одесі немає - ДСНС

Будинок в Одесі міг обвалитися через будівництво поруч, - голова ОДА Куций 01

Автор: 

обвал (80) обвалення (121) Одеса (5451) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+5
Дааа ладно Не может многометровый котлован под стенами дома привести к обвалу Скорее всего жители дома сели срать одновременно Что и привело к "резонансу "А строительная фирма возводящая под домом многоуровневую парковку не виновата Это я вам как диванный эксперт говорю
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18.05.2020 22:58
+3
То анекдот был.
Если в розетку покричать, Ахметов услышит? Не знаю. Но если засунуть десятку - возьмёт.
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18.05.2020 23:08
+2
Это фирменная фишка Одессы - отпавшая стена дома и пожары, пожары, пожары. То есть всеукраинские мазохисты поддерживают Зелю, а одесские - Труханова
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18.05.2020 22:56
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О!!!!
Будівельний COVID!
Відстань між будівлями повинна бути 1 км
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18.05.2020 22:26 Відповісти
А может и нет, смотря сколько занесут.
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18.05.2020 22:33 Відповісти
Это фирменная фишка Одессы - отпавшая стена дома и пожары, пожары, пожары. То есть всеукраинские мазохисты поддерживают Зелю, а одесские - Труханова
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18.05.2020 22:56 Відповісти
Дааа ладно Не может многометровый котлован под стенами дома привести к обвалу Скорее всего жители дома сели срать одновременно Что и привело к "резонансу "А строительная фирма возводящая под домом многоуровневую парковку не виновата Это я вам как диванный эксперт говорю
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18.05.2020 22:58 Відповісти
Харе Рама.
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18.05.2020 22:59 Відповісти
Так и запишут в постановлении суда, я уверен. Без иронии.
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19.05.2020 10:42 Відповісти
Интересно , если бы то бабло , что занесли за разрешение на строительство , подсунуть под фундамент , глядишь , стена бы и устояла!
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18.05.2020 23:02 Відповісти
То анекдот был.
Если в розетку покричать, Ахметов услышит? Не знаю. Но если засунуть десятку - возьмёт.
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18.05.2020 23:08 Відповісти
если новыми тысячными купюрами подпор сделать то да выдержат , а вообще только идиот может разрабатывать грунт возле здания , даже в частном доме есть нормативы, не говоря за 5 этажей и выше.
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19.05.2020 08:45 Відповісти
В конце 90-стых так на заводе мартеновскую трубу Днепропетровская фирма направленным взрывом ложила. Как в "Дискавери." Она в аккурат на соседнюю трубу грохнулась, ещё и газопровод перебила. Пожар полыхал. Завод потом долго с ними судился.
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18.05.2020 23:04 Відповісти
В Киеве точно так же было на Голосеевской площади - такой же старый трёхэтажный дом

точно так же рухнул. Рядом с гостинницей. Так и стоит пустой полуразваленный.
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18.05.2020 23:43 Відповісти
типичная ситуация, рядом с котлованом новостройки трещат и рушатся вокруг стоящие, и понятно ,никто никому ничего не докажет.
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19.05.2020 07:56 Відповісти
и это только роют котлован..будет интересно когда начнут сваи забивать...
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19.05.2020 08:51 Відповісти
 
 