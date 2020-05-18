Будинок в Одесі міг обвалитися через будівництво поруч, - голова ОДА Куций. ФОТО

Попередньою причиною обвалу частини житлового будинку в Одесі вважають ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на місці обвалу.

За офіційною інформацією, частина будівлі обвалилася о 16:20. У будинку прописано 41 особа, а в пошкоджених від обвалу квартирах жили 17 осіб.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, з розселенням людей допоможе компанія, яка вела будівельні роботи поруч із будинком.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, раніше тут були старі одеські лазні, але торік їх знесли. За словами місцевих жителів, їм обіцяли, що тут побудують шестиповерховий будинок із підземним паркінгом.

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Поліція кваліфікувала обвал за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

ДСНС ліквідує завал після візуальної експертизи - зараз обвалена частина будівлі може бути опорою для вцілілої частини будинку.

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