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Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога. ФОТО

Єдиному в Херсоні центру, який за допомогою коней займається реабілітацією дітей з інвалідністю, потрібна допомога.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала Наталія Бондар, голова та інструктор організації "Коні добра".

Організація займається реабілітацією дітей з інвалідністю на конях (іпотерапія). До організації входять 20 дітей та їхні батьки.

Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога 01
Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога 02

Є сім'ї, які не мають можливості (матері-одиначки, неблагополучні сім'ї, бабусі, які виховують онуків тощо) оплачувати заняття з реабілітації. З ними займаються безкоштовно. У центр приходять діти різного віку. Крім власне реабілітації на конях, для дітей організовують свята і спілкування.

Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога 03

Потрібні овочі та сіно для тварин, матеріальна підтримка на оренду приміщення та допомогу сім'ям, які не можуть оплатити курс реабілітації.

Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога 04

Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога 05

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діти (5064) допомога (8341) Херсон (3354) реабілітація (326)


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Единственному в Херсоне центру иппотерапии для детей с инвалидностью нужна помощь - Цензор.НЕТ 6076Какие овощи, еще в поля не засадили:
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19.05.2020 10:10 Відповісти
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19.05.2020 20:26 Відповісти
 
 