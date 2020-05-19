Єдиному в Херсоні центру іпотерапії для дітей з інвалідністю потрібна допомога. ФОТО

Єдиному в Херсоні центру, який за допомогою коней займається реабілітацією дітей з інвалідністю, потрібна допомога.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала Наталія Бондар, голова та інструктор організації "Коні добра".

Організація займається реабілітацією дітей з інвалідністю на конях (іпотерапія). До організації входять 20 дітей та їхні батьки.





Є сім'ї, які не мають можливості (матері-одиначки, неблагополучні сім'ї, бабусі, які виховують онуків тощо) оплачувати заняття з реабілітації. З ними займаються безкоштовно. У центр приходять діти різного віку. Крім власне реабілітації на конях, для дітей організовують свята і спілкування.

Потрібні овочі та сіно для тварин, матеріальна підтримка на оренду приміщення та допомогу сім'ям, які не можуть оплатити курс реабілітації.